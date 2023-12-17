今天要帶大家進入夢之國度「東京迪士尼樂園」！到底進園前要先準備什麼？真的要很早進園嗎？進園後該怎樣抽票？怎樣買票最方便？等等⋯⋯相信是不少人的內心OS吧！決定要計劃去東京迪士尼樂園之前，不妨先參考看看這篇「東京迪士尼樂園實戰攻略」，跟著Haru出發去迪士尼一日遊吧！

對了！這邊很多人都會帶著心儀的迪士尼角色娃娃進園(包括我XD)，所以來到日本東京迪士尼樂園真的不用害羞，把家裡那隻想要一同出門同樂的娃娃也帶去吧！

早上8點15分！抵達東京迪士尼樂園

Haru是挑平日的星期三去，然後早上8點15分抵達。這時候排隊的人龍已經很長！雖然正式開園是9點，但當天大約8點40分左右就放人進去啦！進園後第一件事情要拿起手機，不過不是拍照喔，是要來購買或抽Pass！一定要先手刀來用好想要玩得到或看得到的人氣設遊和體驗~

先來說說有關東京迪士尼樂園Pass的規則吧！

東京迪士尼樂園到底有什麼Pass？總之出發去迪士尼前一定要下載官方手機App！

東京迪士尼樂園快速通行證（Fast Pass)制度已經取消，改為迪士尼尊享卡（Disney Premier Access）、預約等候卡（Standby Pass）和報名體驗（Entry Request）三種可購買或抽選等方式，以上都要透過官方App操作，所以出發前一定要下載好官方手機App和完成帳號的註冊程序啊！Haru覺得迪士尼的手機App還蠻好用的，除了有地圖可以了解自己身在何方，知道所有設施的等候時間，還有商品、美食餐單、餐廳、洗手間等等的顯示，只要把GPS開著，路痴也可以輕鬆遊走東京迪士尼樂園！而且如果是跟親朋好友一起結伴同遊的話，還可以在App裡建立群組，把親朋好友統統組在群組裡，這樣的話，只需要使用一個人的手機，就可以幫群組裡所有人一起進行購買和抽Pass等動作，非常方便~

建議購買迪士尼尊享卡(DPA)玩得更盡興更省時！

東京迪士尼樂園可以購買迪士尼尊享卡(DPA)的設施有「美女與野獸」(2,000 日圓／次)、「明日樂園-杯麵歡樂之旅」(1,500 日圓／次)、「飛濺山」(1,500 日圓／次)。個人必推是「美女與野獸」跟「杯麵歡樂之旅」！

先說說「杯麵歡樂之旅」，真的超好玩！坐上由「杯麵」(BayMax)牽拉的車上，移動方式變幻莫測，還會有點甩尾的感覺超級過癮！在場的工作人員會隨著音樂動起來，就連現場的遊客也會身體力行一起舉手搖晃，有的還會拿起娃娃一起搖動，超級嗨！

至於「美女與野獸」就真的是很美很夢幻！粉色尖塔城堡當然吸睛，走進設施後，會讓人有一秒走進童話故事裡的感覺！一般排隊都要100分鐘以上，建議購買迪士尼尊享卡(DPA)可以玩更多啊！

東京迪士尼樂園的報名體驗（Entry Request）

報名體驗（Entry Request）也是要手刀按按按！

當中個人覺得可以先手刀下「米奇俱樂部動感節奏」~「米奇俱樂部動感節奏」會看到迪士尼角色們現場的精湛歌舞表演和搞笑氛圍，Haru邊看都一起嗨起來了！

當天剛好在聖誕活動期限內，還看到白天遊行的聖誕花車啊！

必推超療癒設施！「小熊維尼獵蜜記」

「小熊維尼獵蜜記」也是被Haru納入必收設施名單裡。

當天的「小熊維尼獵蜜記」大概排了40分鐘，算是比預期中短時間，進去前就有好多精緻的維尼故事板可以拍拍拍，坐進蜂蜜甕出發後，看到好多憨厚暖男「小熊維尼」，還會有拿著汽球從空中出現的維尼跟你打招呼，超級療癒！而且整趟旅程並不是直直的走，是忽向東忽向西超有趣，讓你更添一層冒險氛圍~

必看巡遊！東京迪士尼夜間巡遊「東京迪士尼樂園電子大遊行~夢之光」

東京迪士尼樂園絕對不能錯過的就是晚間的花車巡遊！電影中令人難以忘懷的場景化身成絢爛奪目的花車，於眼前再度呈現！而且Haru發現了一個不錯的位子，可以安坐等巡遊開始。大概巡遊開始前30分鐘就坐著等。

這個位置就在巴斯光年的遊樂設施的對面，在樹下的大圓形小位子。坐下去後，眼正前方是巡遊會經過的大道，左邊是會看得見城堡。另外，記得要坐圖中的右手邊位置，因為另一邊在巡遊開始時會被劃成不能坐的區域。這樣坐在椅子上看，不只是視線會比坐地下的其他人高，看也看得比較舒服啊。

而且看完花車巡遊，可以去對面玩一下巴斯光年或逛逛店舖，回去剛剛那位子向城堡方向走，就可以順便欣賞得到以城堡作背景的煙火表演！

東京迪士尼樂園美食推薦

雞腿

米奇披薩

三眼怪麻糬

米奇手套刈包

唐老鴨腳丫刈包

東京迪士尼樂園門票該從何入手？

出發前一定要先買門票，而且門票已經改成浮動式票價，如果時間許可的話，建議選擇平日(聽說星期二、三、四的話，遊人會比較少)進園，盡量避開假日人潮！

實戰攻略總結

下載官方手機App，記得打開GPS才能使用。

進園馬上透過手機App購買或抽迪士尼尊享卡（Disney Premier Access）、預約等候卡（Standby Pass）和報名體驗（Entry Request）。

邊走邊看App附近的設施有沒有等待時間較短的就可以衝去玩！

利用設施排隊時間，打開手機App看看想要吃的美食位置、想要選購的商品在那家店舖等資訊，減少找路跟白跑一趟的機會。

詳情🔎請參考此文章⇨https://flyjapan.tokyo/tokyodisneyland/

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