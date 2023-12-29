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【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣店，超推檸香秋葵燒肉口味！║信義區早午餐推薦、永春美食、永春早午餐、永春捷運站美食

2023-12-29 14:41:48 芬恩Finn 人氣：115
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窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：565篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：MODI_COFFEE 咖啡館
phone02-2756-3533
place台北市信義區松山路417號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

【MODI Coffee】

HELLO PEOPLE 【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣 I'M FINN

之前看別人分享MODI Coffee各種使人情不自禁流口水的三明治們時

第一眼馬上就被秋葵給吸引的我

今天終於來朝聖啦XD

 

MODI Coffee就位在忠孝東路與松山路的十字路口一隅

從捷運板南線的永春站5號出口走過來，2、3分鐘就到達的交通便利

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

▼簡單俐落的MODI LOGO、加上絡繹不絕的客倌上門

走過路過，錯過MODI Coffee著實有點難【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

MODI Coffee是一間厚切三明治專賣店

主要販售三明治之外，還有像是沙拉、雞肉捲、優格等等

當然還有飲品可以選擇囉

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

MODI菜單一覽

A區厚切三明治系列都是以鹹口味為主、B區小點的酪梨雞肉沙拉很常看到別人分享XD

C區的飲品選擇性多，Coffee、Tea、and 特調通通有

也可以根據肚子大小以及喜好做搭配，MODI Coffee有提供兩種組合的優惠折扣喔

ℹ️A+C 可折10元

ℹ️A+B+C 可折15元

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

▼像我們這次就是A三明治+C飲品 的組合，所以折了10元

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

MODI Coffee是走外帶外送路線的店家

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

▼但店外有個可以看著車水馬龍、感受人來人往的立食區

外頭也有兩張戶外木椅提供大家可以立即享受美味、填飽肚子~

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

▼OKOK~現點現做的餐點到手啦~

It's our MODI Time！！！

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

🔸檸香秋葵燒肉三明治 $145元

新鮮檸檬汁的清香酸口與醬香四起的燒肉真的是完美的搭配~

讓鹹香夠味的燒肉吃起來更加不膩與討喜；

當然~秋葵獨有的粘滑，除了充分地增添口感體驗之外

對蔬菜帶來的新鮮度更是加分作用

真心超推檸香秋葵燒肉口味！

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

🔸嫩切雞胸三明治 $120元

不覺得MODI的三明治有種讓人越看越有好心情的魔力嗎XD

配色上豐富飽和的讓人很滿意【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

雞胸口味的有三種醬料可以選擇：墨西哥辣醬、塔塔醬和蜂蜜芥末醬

我們選了店家推薦的自製墨西哥辣醬

不會辣到要喝水、變厚唇的溫和，屬於畫龍點睛的提味效果；

雞胸肉很嫩、生菜番茄很新鮮、水煮蛋很飽滿、起士片比較沒有存在感@@

整體算是清新爽口風

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

🔸桂花拿鐵(熱/無糖) $100元

🔸伯爵茶歐蕾(熱/微糖) $75元

冷冽的天來上一杯熱呼呼的飲料真的是幸福感滿滿~

芬芳的桂花香氣在第一口就撲鼻，與嚐來醇厚的拿鐵很match

不過對平常咖啡不加糖的我來說，喝完後會有一點點需要來上一口水；

平常沒有太愛伯爵茶的我，

這杯伯爵茶歐蕾喝起來卻是濃郁不會有香精感、入口清雅滑順

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

Welcome to MODI

It is really yummy~

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

Enjoy Life【台北信義區美食】MODI Coffee x 厚切三明治專賣

 

 

📍MODI COFFEE (厚切三明治）

🏠地址：台北市信義區松山路417號

🚉捷運板南線【永春】站

☎️電話：02 2756 3533

🕘營業時間：07:30-17:30（周一公休）

文章標籤

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