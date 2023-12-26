【來吃早餐龜山店】

HELLO PEOPLE I'M FINN

今個兒一早來到桃園朝聖！

不能訂位每天排隊、林口龜山在地知名早餐店『來吃早餐』！！！

排隊名店嚐鮮去~

▼排隊人潮像猛獸，以為候位要很久？！

來吃早餐內外場的服務人員多又優

不論內用還是外帶，都把客倌們招呼的好好~

▼擁有超大店面、破百座位數的來吃早餐

用餐環境明亮舒適、寬敞不壅擠

▼外帶的話店外也有提供椅子讓大家坐

▼來吃早餐菜單，

招牌必點的炒麵外

還有酥皮蛋餅系列、各種肉品搭配的三明治和漢堡part

還有可頌、點心、法式吐司等等

種類之豐富、一不小心就陷入選擇障礙了><

▼帶位入座、畫單完成、去櫃台排隊結帳完後

來吃早餐的上餐速度可以用暴風形容不為過

第一個上桌的餐點才吃一口，其他三兩下的功夫就上齊了XDD

送餐速度很優秀，

直接開吃不囉嗦~

🔸炒麵(小) $70元+炸排骨 $60元

就是這一盤！！！每桌必點招牌炒麵！

一盤炒麵都有附上半熟蛋一顆、貢丸一顆以及黃瓜絲一把

淋上來吃早餐獨門研製肉燥醬汁

▼愛吃辣的人千萬！千萬！不可以錯過來吃早餐的特製辣椒！

辣椒又香又辣不死鹹，越吃越開胃的超喜歡！

▼看著蛋黃汁液緩緩流出，口水也要跟著流出來啦><

▼沒有過爛口感的熟黃麵，

條條蘸裹上了肉燥的油香、蛋黃的滑嫩、辣椒的爽勁再加上黃瓜絲的解膩

真的是停不下手的一口接一口

▼炸排骨清爽無油

口感上因為比較偏薄少了一點點排骨的肉汁感

但是整體調味與炸功是大拇指的推薦

🔸招牌鹹酥雞 $75元

肉質軟嫩不柴是一定，雞肉醃的入味剛好不會鹹，

最愛外層麵衣的顆粒口感，撒上畫龍點睛但又不可或缺的胡椒鹽

能夠在早午餐店吃到這麼經典的台式鹹酥雞

不枉我起了個早來朝聖啊~

🔸炸湯圓仔 $60元

外鬆脆內糯滑

就是這個甜吻吻的~花好月圓幸福感

🔸鮪魚起士蛋餅 $75元

來吃早餐的蛋餅也是不容錯過的必點之一！

酥皮蛋餅熱熱吃的時候帶點軟Q口感，厲害的是即便微微冷卻後竟然保有酥脆但不變硬

咬下去的同時真的有驚豔！

內餡鮪魚料調味得宜，不會過鹹過腥的尬意。

🔸花生醬里肌肉蛋吐司 $75元

花生醬帶有顆粒，吃起來柔順香濃，

還能吃到花生的顆粒感，再搭配現煎的鮮嫩里肌豬肉，

鹹甜鹹甜的滋味，讓我一口接著一口停不下來😋

近期好喜歡這種可頌

表皮千層酥脆，內部香軟紮實，

不同於傳統漢堡的口感，多了份淡淡地奶油香氣

🔸舒肥雞胸佐青醬可頌 $125元

一口咬下，可頌的酥脆與毫不乾柴、超嫩舒肥的嫩雞胸，

結合新鮮生菜、濃郁鮮香的青醬，整體口感外酥內軟，層次感豐富。

🔸煙燻牛肉起士可頌 $95元

煙燻牛肉片帶點黑胡椒香氣，融化的起士片與滑順的美乃滋

如果吃過連鎖咖啡廳的可頌，

這味道完全不陌生~

但是更厲害的是可頌堡式的酥香與飽足以及牛肉的厚度與大方

▼來吃早餐有貼心提供L型的防油紙袋喔~

千萬別擔心吃可頌三明治會吃的手油油、不美觀

這些困擾不存在XD

🔸歐式香腸 $40元

🔸雙醬歐姆蛋 $60元

我心目中的早午餐搭配~黃澄澄的蛋與香噴噴的腸

滑嫩的歐姆蛋多了起士牽絲的濃香（罪惡XD）

蛋香奶香加雙醬，百搭不膩真的香

🔸巧克力厚片 $40元

剛烤出爐的厚片邊邊酥脆、裡面蓬鬆柔軟

半乾半濕的巧克力醬很銷魂~

下次想要試試看香蒜起士和鹹蛋奶酥的口味

🔸鮮奶茶 $55元

🔸特調咖啡 $40元

來吃早餐的飲品選項裡竟然有早餐店少見的奶綠~

但習慣早上需來點咖啡因的我還是選擇了咖啡啦

冰飲料買單結帳時自行拿取即可

秋冬時節別擔心，店家也有做溫熱款

台式早餐真的讚，道道不雷好喜歡

來吃早餐就對啦XD

Enjoy Life

📍來吃早餐龜山店

🏠地址：桃園市龜山區振興路1362-1號

☎️電話：03 350 7667

🕘營業時間：06:00~13:00

ℹ️周六公休

粉絲專頁：來吃早餐- Let's Eat Breakfast 台式早餐

IG：來吃早餐(@lt_breakfast)

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