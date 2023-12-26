【來吃早餐龜山店】
HELLO PEOPLE I'M FINN
今個兒一早來到桃園朝聖！
不能訂位每天排隊、林口龜山在地知名早餐店『來吃早餐』！！！
排隊名店嚐鮮去~
▼排隊人潮像猛獸，以為候位要很久？！
來吃早餐內外場的服務人員多又優
不論內用還是外帶，都把客倌們招呼的好好~
▼擁有超大店面、破百座位數的來吃早餐
用餐環境明亮舒適、寬敞不壅擠
▼外帶的話店外也有提供椅子讓大家坐
▼來吃早餐菜單，
招牌必點的炒麵外
還有酥皮蛋餅系列、各種肉品搭配的三明治和漢堡part
還有可頌、點心、法式吐司等等
種類之豐富、一不小心就陷入選擇障礙了><
▼帶位入座、畫單完成、去櫃台排隊結帳完後
來吃早餐的上餐速度可以用暴風形容不為過
第一個上桌的餐點才吃一口，其他三兩下的功夫就上齊了XDD
送餐速度很優秀，
直接開吃不囉嗦~
🔸炒麵(小) $70元+炸排骨 $60元
就是這一盤！！！每桌必點招牌炒麵！
一盤炒麵都有附上半熟蛋一顆、貢丸一顆以及黃瓜絲一把
淋上來吃早餐獨門研製肉燥醬汁
▼愛吃辣的人千萬！千萬！不可以錯過來吃早餐的特製辣椒！
辣椒又香又辣不死鹹，越吃越開胃的超喜歡！
▼看著蛋黃汁液緩緩流出，口水也要跟著流出來啦><
▼沒有過爛口感的熟黃麵，
條條蘸裹上了肉燥的油香、蛋黃的滑嫩、辣椒的爽勁再加上黃瓜絲的解膩
真的是停不下手的一口接一口
▼炸排骨清爽無油
口感上因為比較偏薄少了一點點排骨的肉汁感
但是整體調味與炸功是大拇指的推薦
🔸招牌鹹酥雞 $75元
肉質軟嫩不柴是一定，雞肉醃的入味剛好不會鹹，
最愛外層麵衣的顆粒口感，撒上畫龍點睛但又不可或缺的胡椒鹽
能夠在早午餐店吃到這麼經典的台式鹹酥雞
不枉我起了個早來朝聖啊~
🔸炸湯圓仔 $60元
外鬆脆內糯滑
就是這個甜吻吻的~花好月圓幸福感
🔸鮪魚起士蛋餅 $75元
來吃早餐的蛋餅也是不容錯過的必點之一！
酥皮蛋餅熱熱吃的時候帶點軟Q口感，厲害的是即便微微冷卻後竟然保有酥脆但不變硬
咬下去的同時真的有驚豔！
內餡鮪魚料調味得宜，不會過鹹過腥的尬意。
🔸花生醬里肌肉蛋吐司 $75元
花生醬帶有顆粒，吃起來柔順香濃，
還能吃到花生的顆粒感，再搭配現煎的鮮嫩里肌豬肉，
鹹甜鹹甜的滋味，讓我一口接著一口停不下來😋
近期好喜歡這種可頌
表皮千層酥脆，內部香軟紮實，
不同於傳統漢堡的口感，多了份淡淡地奶油香氣
🔸舒肥雞胸佐青醬可頌 $125元
一口咬下，可頌的酥脆與毫不乾柴、超嫩舒肥的嫩雞胸，
結合新鮮生菜、濃郁鮮香的青醬，整體口感外酥內軟，層次感豐富。
🔸煙燻牛肉起士可頌 $95元
煙燻牛肉片帶點黑胡椒香氣，融化的起士片與滑順的美乃滋
如果吃過連鎖咖啡廳的可頌，
這味道完全不陌生~
但是更厲害的是可頌堡式的酥香與飽足以及牛肉的厚度與大方
▼來吃早餐有貼心提供L型的防油紙袋喔~
千萬別擔心吃可頌三明治會吃的手油油、不美觀
這些困擾不存在XD
🔸歐式香腸 $40元
🔸雙醬歐姆蛋 $60元
我心目中的早午餐搭配~黃澄澄的蛋與香噴噴的腸
滑嫩的歐姆蛋多了起士牽絲的濃香（罪惡XD）
蛋香奶香加雙醬，百搭不膩真的香
🔸巧克力厚片 $40元
剛烤出爐的厚片邊邊酥脆、裡面蓬鬆柔軟
半乾半濕的巧克力醬很銷魂~
下次想要試試看香蒜起士和鹹蛋奶酥的口味
🔸鮮奶茶 $55元
🔸特調咖啡 $40元
來吃早餐的飲品選項裡竟然有早餐店少見的奶綠~
但習慣早上需來點咖啡因的我還是選擇了咖啡啦
冰飲料買單結帳時自行拿取即可
秋冬時節別擔心，店家也有做溫熱款
台式早餐真的讚，道道不雷好喜歡
來吃早餐就對啦XD
Enjoy Life
📍來吃早餐龜山店
🏠地址：桃園市龜山區振興路1362-1號
☎️電話：03 350 7667
🕘營業時間：06:00~13:00
ℹ️周六公休
粉絲專頁：來吃早餐- Let's Eat Breakfast 台式早餐
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