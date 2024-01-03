【Eat Enjoy意享美式廚房 新店店】
HELLO PEOPLE I'M FINN
之前聚餐來過Eat Enjoy意享美式廚房，
那浮誇的滿滿海鮮~還有絕對必吃的『地表最強千層蛋糕』
一直讓我朝朝暮暮地好想念><
思念累積夠了，就讓我們起身go吧
▼Eat Enjoy意享美式廚房 新店店地理位置很是優越，
從捷運新店區公所站的2號出口走過來約莫1、2分鐘而已
▼來Eat Enjoy意享美式廚房 新店店除了搭乘大眾交通很方便外
附近停車也很便利、周邊機車停車格也很多喔
▼喜歡店家店內溫暖的氛圍
戶外座位區更添一種美式chill感
▼瞧瞧這人潮
Eat Enjoy意享的魅力，平日也是很夠力～
▼店內各種法鬥狗狗裝飾與佈置
身為一間寵物友善餐廳，老闆的愛狗程度顯而易見
▼這次二訪Eat Enjoy意享，終於讓我遇見你啦
好可愛的小屁股XD~
本汪名叫Enjoy，歡迎來到Eat Enjoy
▼就座後喝杯水、一起苦惱要吃啥吧XD
▼開啟Eat Enjoy意享美式廚房菜單閱讀模式
▼供應到下午17點為止的早午餐系列
右上圖的茄汁肉醬卡蘇卡好吸引我><
下次我要來吃早午餐（握拳貌）
▼義大利麵&燉飯、手作漢堡以及披薩
只恨我自己食量太小，不然每一種我都好想來一個
▼沙拉、排餐以及套餐選項
開胃菜的新品『炸蘇格蘭蛋』和『鹹酥炸洋蔥花』推薦一定要點份嚐嚐！
因為我點了就淪陷了XDD
▼飲料和甜點part
▼因為Eat Enjoy意享的招牌手作千層蛋糕太經典
必須單獨來一下
▼如果看來看去都無法取捨的話，
可以參考Eat Enjoy意享的雙人與四人套餐喔
我們這次就選擇了雙人裡的1899元套餐
Eat Enjoy意享美式廚房美味已上桌，
讓我們速速開吃不囉嗦啦
🔸凱薩烤雞沙拉 $269元
生菜們新鮮爽口不用疑
雞肉又軟又嫩又大塊，特別喜歡外層的雞皮烤得酥脆剛好
完美呈現皮酥肉嫩的美好~
🔸炸蘇格蘭蛋 $209元
要說它是一個炸蛋也行、但也可以說是一顆肉丸！？
這是我第一次吃炸蘇格蘭蛋~
新奇、有趣、好吃無比
▼天啊~那個呼之欲出的蛋黃
真的是光看就會流口水了
▼外層炸得金黃酥脆、超愛咬下去時的嘎嘣脆
中間絞肉鹹香夠味，是這個炸蛋的主要味覺來源
裡面的半熟水煮蛋，除了視覺的饗宴之外，同時滑順與中和了肉香
整體口感層次出色又豐富
這顆蛋~我喜歡
🔸鹹酥炸洋蔥花 $299元
Eat Enjoy意享研發新菜的能力，
絕對值得你我掏出新台幣肯定！！！
這盤洋蔥花長的漂亮必須拍之外，
每一口都吃的到洋蔥本身的鮮甜，加上厚薄剛好、酥脆度滿分的外皮
真的是一口接著一口~
超適合下酒的啦
▼店家有提供洋蔥優格醬
清爽解膩，搭起來超match
🔸炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵 $309元
今日口味最重一道~
南洋風格的椰奶咖哩醬汁香濃無比
醬汁包裹著每一根麵條上，味道濃烈卻不霸道；
鯛魚鬆軟綿密好肉質，意猶未盡的尬意
🔸滿滿炙燒痛風奶油牛肝菌燉飯 $769元
生食海鮮的鮮甜令人允指回味、
炙燒過帶點焦糖色澤、油香四溢
超高人氣海鮮燉飯，就算痛風也要來碗😆
牛肝菌燉飯特別選用五穀米與紫米作為搭配，
整體口感走軟爛濕潤風格、拌入地生雞蛋滲透米粒中
增添生蛋帶來的順口滑嫩；
飯量依舊鋪好給滿不手軟，
真的飽到我們打包說投降XD
🔸鮮榨奇異果汁 $179元
🔸鮮煮奶茶 $179元
奇異果汁主打一個水果自然的酸與甜、新鮮現榨的真材實料；
鮮煮奶茶呢，主推一個喝著茶香濃郁、喝著暖心的不苦不澀（但有一點點甜口）
🔸海鹽焦糖千層(左)
🔸坪林鐵觀音千層 (右)
來到Eat Enjoy意享，沒有吃到千層蛋糕不能說你來過XD
🔸坪林鐵觀音千層
一層又一層的鐵觀音餅皮、抹上鐵觀音卡士達醬
茶味四起的同時帶著一股蛋奶香氣
這苦中帶甜的味道，屬於我們成熟大人這一味~
🔸海鹽焦糖千層
經典的香草可麗餅皮、搭配鹹甜相互交織的海鹽焦糖卡士達醬
再咬一口黑糖果凍變化口感
如果說剛剛的鐵觀音屬於大人的話，
那這款絕對是小朋友與心中都有一個小女孩、小男孩的我們一定會愛的甜心味！
歡聚首選快來Eat Enjoy
真材實料好吃yummy~
Enjoy Life
📍Eat Enjoy 意享美式廚房 新店店
🏠地址：新北市新店區北新路一段88巷9號
🚉交通：捷運松山新店線【新店區公所】站，2號出口
☎️電話：(02) 2910 9179
🕘營業時間：平日11:30~21:30、假日11:00~22:00
ℹ️低消150元/人
ℹ️酌收10%服務費
📍Eat Enjoy 意享美式廚房 林口店
🏠地址：新北市林口區文化三路一段390-1號
☎️電話：(02) 2600 5881
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