【Eat Enjoy意享美式廚房 新店店】

HELLO PEOPLE I'M FINN

之前聚餐來過Eat Enjoy意享美式廚房，

那浮誇的滿滿海鮮~還有絕對必吃的『地表最強千層蛋糕』

一直讓我朝朝暮暮地好想念><

思念累積夠了，就讓我們起身go吧

▼Eat Enjoy意享美式廚房 新店店地理位置很是優越，

從捷運新店區公所站的2號出口走過來約莫1、2分鐘而已

▼來Eat Enjoy意享美式廚房 新店店除了搭乘大眾交通很方便外

附近停車也很便利、周邊機車停車格也很多喔

▼喜歡店家店內溫暖的氛圍

戶外座位區更添一種美式chill感

▼瞧瞧這人潮

Eat Enjoy意享的魅力，平日也是很夠力～

▼店內各種法鬥狗狗裝飾與佈置

身為一間寵物友善餐廳，老闆的愛狗程度顯而易見

▼這次二訪Eat Enjoy意享，終於讓我遇見你啦

好可愛的小屁股XD~

本汪名叫Enjoy，歡迎來到Eat Enjoy

▼就座後喝杯水、一起苦惱要吃啥吧XD

▼開啟Eat Enjoy意享美式廚房菜單閱讀模式

▼供應到下午17點為止的早午餐系列

右上圖的茄汁肉醬卡蘇卡好吸引我><

下次我要來吃早午餐（握拳貌）

▼義大利麵&燉飯、手作漢堡以及披薩

只恨我自己食量太小，不然每一種我都好想來一個

▼沙拉、排餐以及套餐選項

開胃菜的新品『炸蘇格蘭蛋』和『鹹酥炸洋蔥花』推薦一定要點份嚐嚐！

因為我點了就淪陷了XDD

▼飲料和甜點part

▼因為Eat Enjoy意享的招牌手作千層蛋糕太經典

必須單獨來一下

▼如果看來看去都無法取捨的話，

可以參考Eat Enjoy意享的雙人與四人套餐喔

我們這次就選擇了雙人裡的1899元套餐

Eat Enjoy意享美式廚房美味已上桌，

讓我們速速開吃不囉嗦啦

🔸凱薩烤雞沙拉 $269元

生菜們新鮮爽口不用疑

雞肉又軟又嫩又大塊，特別喜歡外層的雞皮烤得酥脆剛好

完美呈現皮酥肉嫩的美好~

🔸炸蘇格蘭蛋 $209元

要說它是一個炸蛋也行、但也可以說是一顆肉丸！？

這是我第一次吃炸蘇格蘭蛋~

新奇、有趣、好吃無比

▼天啊~那個呼之欲出的蛋黃

真的是光看就會流口水了

▼外層炸得金黃酥脆、超愛咬下去時的嘎嘣脆

中間絞肉鹹香夠味，是這個炸蛋的主要味覺來源

裡面的半熟水煮蛋，除了視覺的饗宴之外，同時滑順與中和了肉香

整體口感層次出色又豐富

這顆蛋~我喜歡

🔸鹹酥炸洋蔥花 $299元

Eat Enjoy意享研發新菜的能力，

絕對值得你我掏出新台幣肯定！！！

這盤洋蔥花長的漂亮必須拍之外，

每一口都吃的到洋蔥本身的鮮甜，加上厚薄剛好、酥脆度滿分的外皮

真的是一口接著一口~

超適合下酒的啦

▼店家有提供洋蔥優格醬

清爽解膩，搭起來超match

🔸炙燒鯛魚佐南洋咖哩義大利麵 $309元

今日口味最重一道~

南洋風格的椰奶咖哩醬汁香濃無比

醬汁包裹著每一根麵條上，味道濃烈卻不霸道；

鯛魚鬆軟綿密好肉質，意猶未盡的尬意

🔸滿滿炙燒痛風奶油牛肝菌燉飯 $769元

生食海鮮的鮮甜令人允指回味、

炙燒過帶點焦糖色澤、油香四溢

超高人氣海鮮燉飯，就算痛風也要來碗😆

牛肝菌燉飯特別選用五穀米與紫米作為搭配，

整體口感走軟爛濕潤風格、拌入地生雞蛋滲透米粒中

增添生蛋帶來的順口滑嫩；

飯量依舊鋪好給滿不手軟，

真的飽到我們打包說投降XD

🔸鮮榨奇異果汁 $179元

🔸鮮煮奶茶 $179元

奇異果汁主打一個水果自然的酸與甜、新鮮現榨的真材實料；

鮮煮奶茶呢，主推一個喝著茶香濃郁、喝著暖心的不苦不澀（但有一點點甜口）

🔸海鹽焦糖千層(左)

🔸坪林鐵觀音千層 (右)

來到Eat Enjoy意享，沒有吃到千層蛋糕不能說你來過XD

🔸坪林鐵觀音千層

一層又一層的鐵觀音餅皮、抹上鐵觀音卡士達醬

茶味四起的同時帶著一股蛋奶香氣

這苦中帶甜的味道，屬於我們成熟大人這一味~

🔸海鹽焦糖千層

經典的香草可麗餅皮、搭配鹹甜相互交織的海鹽焦糖卡士達醬

再咬一口黑糖果凍變化口感

如果說剛剛的鐵觀音屬於大人的話，

那這款絕對是小朋友與心中都有一個小女孩、小男孩的我們一定會愛的甜心味！

歡聚首選快來Eat Enjoy

真材實料好吃yummy~

Enjoy Life

📍Eat Enjoy 意享美式廚房 新店店

🏠地址：新北市新店區北新路一段88巷9號

🚉交通：捷運松山新店線【新店區公所】站，2號出口

☎️電話：(02) 2910 9179

🕘營業時間：平日11:30~21:30、假日11:00~22:00

ℹ️低消150元/人

ℹ️酌收10%服務費

Eat Enjoy 意享 粉絲專頁

📍Eat Enjoy 意享美式廚房 林口店

🏠地址：新北市林口區文化三路一段390-1號

☎️電話：(02) 2600 5881

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