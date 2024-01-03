日期：2024-01-01

名稱：梧桐初予

電話：06-2005657

地址：台南市北區東豐路241號

營業時間：09:00-17:00

(早午餐供餐至：15:00，下午茶時段：14:00-16:00)

平均消費：250元起

FB粉絲頁：梧桐初予 早午餐 wutong tree （Wutong tree）



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每逢黃花風鈴木或木棉花的開花季節

東豐路總會成為府城人的美麗聚焦點

梧桐初予 一間全新開幕營業的Bruch餐廳

也為這條道路點亮一盞屬於自己的耀眼燈光

老闆娘是來自於前身日光緩緩的資深老員工

她不僅僅是承接了這份事業~

更承襲了老闆使用在地小農的優良食材特色

灌入了年輕人勇於創新的不同思維

也讓再熟悉不過的Brunch有了不同的全新生機

豐富的餐點品項總讓選擇性障礙症大爆發!?

真的!! 唯一不變的就是他們家爆炸多的料理餐點品項

主廚排餐丨歐姆蛋咖哩雜糧飯丨法式歐姆蛋捲系列丨義大利麵

黑麥生菜潛艇堡丨經典沙拉丨手工鹹貝果系列(New)

每次點餐總是得讓小毛將menu本來回翻個好幾次才能下定決定!!

14:00-16:00是梧桐初予的下午茶時段

除了有供應貝果／甜點及飲品咖啡之外

老闆娘更與敏南本家進行商業合作

讓你來此用餐也能享用優質的美味蛋糕

凡選用套餐的朋友都享有一杯冰涼的開胃醋

在地小農溫沙拉湯

即便是寒冷的季節也能享用到溫暖的小農生菜沙拉湯

這份美味靈魂也由梧桐初予來承接並且徹底延續下去...

酥脆爽口的嚼勁只有親自來嚐鮮過才能驚豔他的不同

路易西安那燒烤大雞腿(歐姆蛋咖哩雜糧飯)

能再享用到這道經典料理真的是太棒了!!

滑嫩可口的歐姆蛋仍是令人讚賞的好滋味

配上皮酥肉嫩並帶上辣感的路易西安那大雞腿(!@%#...有點饒舌)

就是一頓令人滿意的豐盛料理

淋上自製咖哩醬後

輕輕剝開歐姆蛋皮來享用一口雜糧飯

他們家的餐點在色彩上總是不顯單調

小細節上的用心總能讓客人對他多留下一份情

花生香煎瘦肉培根(手工鹹貝果)

手工鹹貝果系列是闆娘所加入的全新品項

紮實口感是小毛喜歡貝果的主要原因之一

口味上目前共有4款可來選擇

煙燻酸豆鮭魚／帕瑪森燻雞／花生香煎瘦肉培根／蒜香起司德腸

美式花生醬與培根.生菜所交織出的全新口感真的很不賴!!

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隨餐同時附上歐姆蛋.帶皮薯條.蔬菜及一杯堅果優格

除了能讓人吃的飽也能吃上一口滿滿的健康美味

經典巴斯克芝士蛋糕／蜜桃蘋果氣泡飲／杏仁風味拿鐵(冰)

梧桐初予選擇敏南本家進行商業合作

因此有機會在店內享用到他們家美味的下午茶蛋糕

另外凡用餐的客人都可享有60元飲品(超過補差價)

東豐路上有著不少的優質餐廳

梧桐初予的加入更為此市場注入一股暖流

是鄰近學生與醫護人員歇息吃飯的好地方

一份充滿暖意的小農手作Brunch

等您來一同品嚐他的好滋味~

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