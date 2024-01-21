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太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,連鵝湯切仔麵也隨你拿!

2024-01-21 15:07:49 Yi Hsin Ou 人氣：98
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窩客好文

Yi Hsin Ou

發表篇數：163篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：望龍埤鵝肉攤
phone03-922-8448
place宜蘭縣員山鄉鄉坡城路23-12號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

今天小編要介紹的店家位在宜蘭知名景點旁 

來了這麼多次 #望龍埤 都沒發現的店家 

這次因為編媽的大力推薦就來試試 

之所以會知道這間店則是打太極的師姐推薦 

編爸編媽吃了幾次就像收了業配錢似的推薦 

許多外地客專程來吃,但許多宜蘭人都還不知道呢! 

鵝肉攤位在望龍埤旁,附有免費停車場 

即使前方的50元停車場於點餐結帳時也能折抵 

吃飽飯也可以到一旁走走消化也不用移車 

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

鵝肉攤沒什麼裝潢像是辦桌的大桌子 

無法事先訂位也沒限時,只能早點去佔位 

所以有時候會與人併桌也實不奇怪 

(貼心提醒:一到就是先找位子) 

當然若是有預訂合菜則是有類似包廂區的地方 

365天只休除夕,鵝肉有可能下午就會賣完 

同學媽媽還從南港特地帶半隻回去


檢視較大的地圖

🦢望龍埤鵝肉攤店家資訊~

地址:台灣宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號

電話:03-9228448

營業時間: 10:30~19:00

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

熱炒價格真的不算貴多在200-300區間 約可以4-5人享用 

除了菜單上的餐點，還有一條小菜及鵝肉的點餐區，想要的小菜現點現拿 

鵝肉則是有切好的還是想指定哪塊現切 

至於價格都寫在盤子上,非常透明 

最後則是拿著菜單跟加點的鵝肉小菜結帳 

菜單上的人數每位會強制加20元!這個20元CP值爆高 
太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

可以自行裝白飯、炒米粉還有現煮鵝肉切仔麵 

味道完全不輸外面賣的,想吃多少拿多少 

所以熱炒的量就要自行斟酌囉! 

因為有鵝肉湯,建議可以不需要點湯!

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

這個自製辣椒配上炒米粉讚到不行!

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

滿滿一桌真的好讚! 

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

鵝湯麵跟炒米粉都是20元吃到飽

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

🦪蚵仔酥(小)200

小份量就不少

鮮蚵也很大顆起得滿爽的 值得點!

併桌的人還問我們是小份還大份

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

🦈蒜苗炒鲨鱼(220)

不會死鹹，沙魚肉也不少

魚皮的膠質就是好吃所在

感覺滿新鮮魚肉還是有纖維感不會過爛

調味配上炒米粉還是白飯剛剛好~ 

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

🦢芹菜炒鵝腸(180)

鵝腸的量毫不手軟芹菜卻只有一點

到底誰是主角?哈哈哈

鵝腸很新鮮粉軟脆,不會難咬

編爸很喜歡的一道菜，會忍不住一直夾來吃

太離譜了,太晚會吃不到的鵝肉攤!20元有白飯、炒米粉吃到飽,

🦢現切鵝肉(390) 

說到鵝肉當然要跟嘉義比一比囉 

這裡的是想吃多大點多大 

這次剛好遇到一塊靠近鵝腿的部分肉質稍硬 

切得厚度也感覺厚了一些 不過吃得出是新鮮的鵝肉 

下次應該吃鵝胸附近在評判一次較為公允

 

🦢總結~

望龍埤鵝肉攤除了裝潢比較簡陋外

我覺得不管在口味還是價位都算很不錯

胃口比較大的朋友也有湯麵米粉吃到飽~

難怪生意超好需要排隊等候~

不過這邊翻桌率很高，等待是值得的!

 

🦢望龍埤鵝肉攤店家資訊~

地址:台灣宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號

電話:03-9228448

營業時間: 10:30~19:00

 

文章標籤

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