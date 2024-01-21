今天小編要介紹的店家位在宜蘭知名景點旁

來了這麼多次 #望龍埤 都沒發現的店家

這次因為編媽的大力推薦就來試試

之所以會知道這間店則是打太極的師姐推薦

編爸編媽吃了幾次就像收了業配錢似的推薦

許多外地客專程來吃,但許多宜蘭人都還不知道呢!

鵝肉攤位在望龍埤旁,附有免費停車場

即使前方的50元停車場於點餐結帳時也能折抵

吃飽飯也可以到一旁走走消化也不用移車

鵝肉攤沒什麼裝潢像是辦桌的大桌子

無法事先訂位也沒限時,只能早點去佔位

所以有時候會與人併桌也實不奇怪

(貼心提醒:一到就是先找位子)

當然若是有預訂合菜則是有類似包廂區的地方

365天只休除夕,鵝肉有可能下午就會賣完

同學媽媽還從南港特地帶半隻回去



檢視較大的地圖

🦢望龍埤鵝肉攤店家資訊~

地址:台灣宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號

電話:03-9228448

營業時間: 10:30~19:00

熱炒價格真的不算貴多在200-300區間 約可以4-5人享用

除了菜單上的餐點，還有一條小菜及鵝肉的點餐區，想要的小菜現點現拿

鵝肉則是有切好的還是想指定哪塊現切

至於價格都寫在盤子上,非常透明

最後則是拿著菜單跟加點的鵝肉小菜結帳

菜單上的人數每位會強制加20元!這個20元CP值爆高



可以自行裝白飯、炒米粉還有現煮鵝肉切仔麵

味道完全不輸外面賣的,想吃多少拿多少

所以熱炒的量就要自行斟酌囉!

因為有鵝肉湯,建議可以不需要點湯!

這個自製辣椒配上炒米粉讚到不行!

滿滿一桌真的好讚!

鵝湯麵跟炒米粉都是20元吃到飽

🦪蚵仔酥(小)200

小份量就不少

鮮蚵也很大顆起得滿爽的 值得點!

併桌的人還問我們是小份還大份

🦈蒜苗炒鲨鱼(220)

不會死鹹，沙魚肉也不少

魚皮的膠質就是好吃所在

感覺滿新鮮魚肉還是有纖維感不會過爛

調味配上炒米粉還是白飯剛剛好~

🦢芹菜炒鵝腸(180)

鵝腸的量毫不手軟芹菜卻只有一點

到底誰是主角?哈哈哈

鵝腸很新鮮粉軟脆,不會難咬

編爸很喜歡的一道菜，會忍不住一直夾來吃

🦢現切鵝肉(390)

說到鵝肉當然要跟嘉義比一比囉

這裡的是想吃多大點多大

這次剛好遇到一塊靠近鵝腿的部分肉質稍硬

切得厚度也感覺厚了一些 不過吃得出是新鮮的鵝肉

下次應該吃鵝胸附近在評判一次較為公允

🦢總結~

望龍埤鵝肉攤除了裝潢比較簡陋外

我覺得不管在口味還是價位都算很不錯

胃口比較大的朋友也有湯麵米粉吃到飽~

難怪生意超好需要排隊等候~

不過這邊翻桌率很高，等待是值得的!

🦢望龍埤鵝肉攤店家資訊~

地址:台灣宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號

電話:03-9228448

營業時間: 10:30~19:00

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