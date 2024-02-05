出社會後回台北的第一份工作，是在南港車站某商場做行銷設計，那是2016年，南港正處於一個從 「黑鄉」提升至「高價值知識產業」 的產業轉型，原本的工廠如南港輪胎、台灣肥料、國產實業等逐步汰換，取而代之是南港軟體園區、台北流行音樂中心、南港展覽館等國家級建設，南港，正逐步邁向 「台北新東區」 ，而我有幸躬逢其盛。

10年下來南港一塊塊荒地長出精緻玻璃帷幕大樓，高檔商辦、高級飯店、豪宅、商場，南港從烏嘛嘛的灰姑娘華麗轉身，脫胎換骨成台北市最新興、土地含金量最高的區域，來自高雄的 「南霸天」漢來大飯店 ，2023年底正式插旗南港，斥資60億打造五星級 「台北漢來大飯店」 ，其中囊括漢來美食旗下餐廳所長，集錦而成 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 ，更是未開幕就先轟動， 號稱台北最強Buffet！

資訊

島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT

所在地點：TFC南港經貿大樓(台肥C2)內

地址：台北市南港區經貿一路168號2F

營業時間：06:30–10:00, 11:30–14:00, 17:30–21:30

(六)(日)06:30–10:00, 11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30

電話：02-2788-1568

島語自助餐廳 官網 粉絲團

消費

介紹

去年底才嶄新開幕的 「台北漢來大飯店」 ，是目前在高雄以外，漢來的第二間五星級高檔飯店，踏進大門入內，都有一股新裝潢好的味道，令人興奮，華麗大廳氣勢磅礡，剛開幕的新飯店還沒有一些奇奇怪怪的裝飾或花車，看起來就是舒服。

從旁邊手扶梯直上2樓，就是今天最令人期待的 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 了！

取台灣 「豐饒之島」 概念， 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 精心囊括來自全台灣山林、湖海的精選食材，與時令接軌、與在地連結，呈現給消費者最難忘的饗食體驗。

今天其實是公司尾牙，老闆順應民情，選擇吃新開幕的 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 ，大家都很興奮，去年底剛開放訂位時，擔心電話打不進去，同事還親自到現場訂位，據轉述當時現場排隊人潮大排長龍！還好還是有訂到位~

「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 用餐方式和其他家大同小異，報到後先領取號碼牌，一位代表排隊，時間到大家魚貫入場。

以 「海洋」+「島嶼」 的設計意象呼應 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 餐廳名稱，可看到大小藝術燈泡以及流線線條，打造有如海洋般遼闊舒適的用餐環境。

主打海鮮吃到飽，尤其是帶殼海鮮 鱈場蟹腳、三點蟹、白蝦 等， 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 在各個角落準備洗手檯。

「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 整體用餐環境高雅細緻，鑲金邊勾勒線條，與大理石桌面相映成趣，皮質軟墊芥末綠、柿黃座椅品味絕佳，質感一流，每張餐桌都附有椒鹽罐與紙巾。

「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 最令人期待的，就是以Fine Dining餐酒搭配概念，推出 「一島檯一款主題配酒」 ，無論紅酒、白酒、醋飲、清酒、小米酒等，都能盡享餐酒之間的美好組合！

餐點

「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 囊括旗下漢來美食各個品牌菁粹，將豐饒台灣田野山林、河川大海食材，以 「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」 8座獨立 「島檯」 ，200多道精緻佳餚呈現，以下就讓Jun來一一介紹。

「沁」-飲料區

主題餐酒： 亞洲50大酒吧TCRC特調雞尾酒

亮點： 亞洲50大酒吧TCRC特調雞尾酒、臺虎精釀生啤、莊園級咖啡與茶

這是進門第一個區，以沁涼飲料為主，囊括許多知名品牌，除了有 亞洲50大酒吧TCRC特調雞尾酒 外，還有 臺虎精釀生啤酒 ， 精品莊園級華剛茶 ，以及 價值百萬的咖啡機 等。

驚喜的泡泡冉冉而升，金黃透亮 法恩娜微甜氣泡酒 引人入勝。

茶類是採用位於梨山的百年茶廠- 華剛茶業 ，五代人植茶一世紀，號稱 「精品級莊園茶」 。

酒類除了著名的 臺虎生啤 ，最令人期待的就是由 亞洲50大酒吧TCRC 特調的三款雞尾酒- 粉紅情人、來渴滋與都會男女。

「沁」 這座島檯以形似玻璃泡泡的掛燈，帶給賓客一種如氣泡酒嗶嗶啵啵的泡泡興奮雀躍的感覺。

「來渴滋LAI!Cozy」特調，以Vodka、水蜜桃、西印度櫻桃和茉莉綠茶調成，茶味香甜酒味略淡。

「盛」-日本料理區

主題餐酒： 清酒

亮點： 職人現包手卷、炙燒握壽司

第二區則是日本料理盛合，和另一家Buffet龍頭 「旭集和食集錦」 一樣有著現做的手卷與炙燒握壽司，還有滿滿生魚片如鮭魚肚、鮪魚、紅魽、青魽等現流魚貨，搭配日本清酒體會 UMAMI旨味 的美好。

清酒選用靜岡縣地酒，土井酒造場 「開運」 ，雅緻小巧清酒杯緊密排列，落實 「一島檯一款主題配酒」 的理念。

生魚片鋪在冰磚上，維持鮮度，特別的是師傅們還特別將 生魚片和甜蝦組合成一個SET ，方便拿取。

壽司區有握壽司、花壽司等，每一道看起來都很可口。

除此外還有些小菜珍味，玉子燒、鱈魚肝等。

還有一鍋超大鍋的 豬肉味噌湯 ，我很喜歡這道暖心美味的料理，滿滿的料看起來就很好吃。

「旭集和食集錦」 一樣有著現做的手卷與炙燒握壽司，這是最令人期待的。

我點選炙燒和牛、干貝、比目魚緣側，還有鮮蝦手卷，師傅現做現燒， 那味道香哪~真是美味極了 。

整體日料水準我覺得不輸 「旭集和食集錦」 ，尤其海鮮起家的 「漢來海港」 自然不輸，只是握壽司的部分，我覺得 「旭集和食集錦」 表現比較好，有捏出握壽司該有的 「空氣感」 。

除了自助夾取， 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 還有這種擺盤美美的組合，直接拿一套，擺盤漂亮又省事。

「爍」-烤物與炸物區

主題餐酒：醋飲

亮點：炭烤生蠔、現烤香魚、缸炸天婦羅

炸烤區不惶多讓，現烤香魚、牛小排已是標配，還有噴上琴酒的 現烤生蠔 ，滿滿 金黃天婦羅炸物 更是必吃，與解膩醋飲一起享用， 絕對能讓愛好美食的你目光閃爍。

以酸甜爽口的 果醋 飲搭配油膩感較高的燒烤、炸物，可以平衡味蕾，讓體驗更上一層樓。

進場的時候，剛巧看到師傅在將粉漿高高注入滾熱油鍋中，但不曉得這是甚麼意思~知道的朋友可以留言給我唷！

現烤牛小排、魷魚、烤雞腿等，現在的 高端Buffet 除了吃飽外，更注重 「體驗感」 ，像這種現場體驗，就是別處得不到的樂趣。

日本獨特鄉土料理- 鹽烤香魚 ，也是現在Buffet很流行的美食，好吃又吸睛。

噴灑琴酒後碳烤的 日本生蠔 更是必吃！好的食材不用繁瑣，簡單調味就能帶出味蕾上的高潮。

炸物燒烤區值得拿的，以麵線包裹炸蝦的 「雲絲海老揚」 、炸蝦天婦羅、焦糖烤鳳梨等我覺得都還不錯， 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 的餐點補充迅速、毋須等待太久，這點值得讚賞。

玫瑰鹽、抹茶鹽和紅椒鹽，提供三種不同調味鹽，讓吃食迸發新意。

炸烤務品質可圈可點，熟度、外觀都掌握得宜。

炸蝦還不錯，沾大根天婦羅醬汁清爽可口。

香魚 細緻肉質鮮甜可口，毋需多做甜味，鹽烤就相當美味！ 雲絲海老揚 搭配蘿蔓的口感清爽，卻又有銷魂咖滋。

整區我最推薦的是這 琴酒碳烤日本生蠔！「漢來美食」 不愧海產起家，這生蠔大顆新鮮、多汁可口，酒香鮮味水乳交融，大概是我在Buffet吃過最頂生蠔，沒有之一！ 如果你在乎吃到飽的性價比，務必多拿幾顆！

「膳」-中式料理

主題餐酒：小米酒

亮點：師傅現片櫻桃鴨捲餅、一品東坡肉

漢來旗下有引進香港米其林二星高檔粵菜 「名人坊」 ，這次擷取菁萃呈現在 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 中菜區，現片 櫻桃鴨 不能錯過！另外還有漢來福園餐廳的東坡肉、牛雜湯等，中膳與甘醇小米酒最相親相愛~

這區搭配甜甜的冰鎮小米酒，米香和米食為主的中菜最搭。

「漢來名人坊」 是粵菜，蒸籠港點自然不可錯過，鮮鮑燒賣是賣點，但我自己覺得，普通。

中菜有炒飯、時蔬、東坡肉、藥燉羊肉等，東坡肉和藥燉羊肉我覺得挺值得拿的。

想不到在Buffet裡面居然還能吃到桶仔雞吧~手撕雞肉，多汁雞皮請夾好夾滿。

這區的主打： 京式片皮櫻桃鴨 耀眼奪目，兩隻掛爐烤鴨棗紅亮眼，掛在那兒就是最佳嬌點！

排隊領烤鴨的人很多，師傅片皮手不停歇。

包捲餅的小姊姊不斷鋪墊捲餅，主要是將烤鴨放在餅上，蔥蒜、醬料隨人自調。

組起來大概像這樣，要吃的時候再自己包起來，我自己覺得烤鴨捲餅個很容易飽的賠錢貨，但不錯吃啦。

小米酒甜甜的，和偏鹹的中菜搭配，起到平衡口味作用。

這是 「漢來名人坊」 人氣NO.1的點心- 金銀蒜長春捲 ，以酥脆的餅皮包裹著蝦肉、新鮮蒜頭、酥炸蒜酥一口咬下，不僅能品嘗到酥脆的口感、完整蝦肉，還有香而不嗆的蒜香，還要排隊才拿得到耶！

蔬果熬製的 牛肉高湯 我覺得很不錯欸！濃郁香甜，美味可口，裡面的肉塊入口即化。

整體中菜我是覺得還好，但哪兒的中菜都差不多啦，是拿來墊胃的。

「鮮」-海鮮料理

主題餐酒：白酒

亮點：冰鎮鱈場蟹腳、帕瑪森火腿、松露鵝肝醬

「漢來海港」 最為人稱道的，就是那新鮮無比的海鮮， 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 是升級版，自然在海鮮這塊不容錯過！艷紅奪目 鱈場蟹腳、白蝦、海螺 必吃！翠綠幼嫩沙拉、火腿、肝醬也值得一試！

「紅酒配紅肉、白酒配海鮮」 ，是普羅大眾對餐酒搭配最粗淺認識，這區準備一款還不錯的白酒來佐餐。

堆在冰塊上滿滿蟹腳，看起來真是壯觀，我最欣賞 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 的一點就是，補貨速度很快，完全不怕你吃，大器！

新鮮艷紅的三點蟹正當令，鮑魚、海螺、海鮮一應俱全。

除了海鮮，這區還提供新鮮嫩菜沙拉，甚至還有一整隻煙燻火腿！太厲害了，只可惜沒有現場開腿秀。

橄欖油品牌大方秀出來，是使用知名品牌 奧莉塔OLTALIA 的橄欖油。

風乾煙燻火腿、臘腸整得漂漂亮亮，內行人一眼就喜歡。

除了海鮮、沙拉外，這區還有各異其趣的各種麵包、小圓法。

招牌蟹腳很多人都是直接用搬的，一次拿一大堆走，覺得來吃到飽就是要吃最貴的才划算，但我不追求所謂性價比， 只想安安穩穩拿幾根慢慢吃。

不得不說蟹腳真的有夠新鮮欸，而且 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 附的剪刀很好剪，稍微用點巧勁就能把蟹腳開膛剖肚，新鮮蟹肉吃起來真是欲罷不能呀~

「炙」-西式燒烤

主題餐酒：紅酒

亮點：鐵板燒大蝦、鐵板炙燒干貝、牛排

這區藏在深處，卻是我覺得最值得吃的，許多Buffet都有現烤牛排，但只有 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 會弄成漂亮的擺盤， 「主餐式炙烤」 看起來就像上高級牛排館吃飯，喔對了干貝超級新鮮！應該是我吃過表現最好的。

冰鎮紅酒，這種應該都只是 House Wine 等級的，大家喝開心就好~

不少西式菜餚，但吃到這一個島檯的時候我已經快投降啦~

法式焗烤田螺 ，這也是大家拼命拿的厲害餐點，在Buffet裡很少見。

最讚的就是煎干貝啦！無論在哪間Buffet都是最吸睛的美食，師傅給得很大方毫不手軟，上色很美。

師傅將干貝和大蝦組成美美的擺盤，點綴馬鈴薯泥和醬汁，秀色可餐呢。

這樣一個set配白酒簡直銷魂哪 ，看起來好吃，吃起來也好吃！

這干貝！是目前在Buffet裡面吃過最好的，肉質鮮嫩、細緻，顆顆都是生食等級，外焦裏嫩，好吃極了。

火烤的美味吃了就知道，牛排、羊小排、肋排怎能缺席。

美美的牛排擺盤，搭配順口紅酒，不說還以為在哪間高檔牛排館。

肉質相當軟嫩，吃起來很過癮，其實還有醬料和各種調味鹽，我忘了沾，所以感覺有點淡。

「煲」-煲湯鍋物

主題餐酒：小米酒

亮點：現燒龍蝦帝王蟹湯

這是 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 主餐島檯的最後一區，主打現場煲湯鍋物，快煮爐噴發藍色火焰，呈上豚骨高湯熬製的 「龍蝦帝王蟹湯」 ，最迷人的是還散發甘醇麻油香氣！

湯都是現點現煲的，所以要小排一下，還好不會太久。

滿滿蟹腳是主打的 「龍蝦帝王蟹湯」 主要湯料，旁邊則是嘉義東石的鮮蚵。

師傅熟練挑起海料，雪平鍋、快速爐大火快沖，不一會兒，一碗鮮味滿滿、麻油噴香的 「龍蝦帝王蟹海鮮湯」 完成！香氣迷了全場。

這湯真的很值得喝，海味新鮮、豚骨高湯甘醇，迷人麻油香氣更豐富了層次，太美了這碗湯！

「繽」-甜點

主題餐酒：甜酒

亮點：現烤熔岩巧克力、現做Gelato

常說甜點是另外一個胃， 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 繽紛的甜點區囊括各種精緻甜點、和菓子、現烤熔岩巧克力， 還有全台唯一引進EliubiS機器的現做Gelato ，就算吃再飽也要撐下去！

很多人不太曉得甜點要搭配什麼酒水，其實甜點配甜酒、氣泡酒最好，層次更豐富，所以這區準備的就是甜酒。

甜點都挺精緻的，形形色色、小巧玲瓏，果然符合 「繽」 這一區。

這是展示的甜點搭配， 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 除了料理選擇多樣豐富，更看重對美食擺盤的用心，對美感的強調無所不在。

貼心切好快的水果也是繽紛多樣，色彩都有精心搭配過，注重美學。

這區也有自助咖啡機和果汁等飲料，服務離第一區 「沁」 太遠的賓客。

此區賣點是擁有 全台唯一引進EliubiS機器的現做Gelato ，和一般冰淇淋不同，這可是號稱全世界最好吃的正統義大利冰淇淋 Gelato ！

看到這些機器搖來晃去，感覺就很厲害，還要有專門師傅盛取。

盛完 Gelato 可以在這區撒上自己喜歡的配料或小餅乾。

Gelato 真不是蓋的，吃起來就是不一樣，有種綿密又扎實的口感，甜味高雅清爽。

小蛋糕、生巧表現也不錯，可惜吃到甜點的時候我已經飽到沒什麼品嚐鑑別度了。

另外甜點區還有很厲害的「現烤巧克力熔岩」！因為每顆都是現烤，所以還要排隊等候，不容易呀！

如岩漿般噴發的半流質巧克力熔岩，是令人滿意高雅的苦甜，劃下今天這餐美好的句點。

結語

許多人吃過 「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」 的評價，清一色是 「超讚！」「超好吃！」 ，這次體驗完，覺得整體的確能看出 「漢來美食」 在料理上的講究和用心，尤其 「一島檯一款主題配酒」 、 「主餐式炙烤」 及 「海鮮」 都是毫無疑問的最強，收桌速度、餐服比例也相當令人滿意，但其他就感覺得出來，是基於另一家吃到飽龍頭「旭集和食集錦」延伸而來，不過有競合總是好事， 最大獲利仍是我們消費者，期待台灣餐飲更上一層樓！

Jun 2024.01