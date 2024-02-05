出社會後回台北的第一份工作，是在南港車站某商場做行銷設計，那是2016年，南港正處於一個從「黑鄉」提升至「高價值知識產業」的產業轉型，原本的工廠如南港輪胎、台灣肥料、國產實業等逐步汰換，取而代之是南港軟體園區、台北流行音樂中心、南港展覽館等國家級建設，南港，正逐步邁向「台北新東區」，而我有幸躬逢其盛。
10年下來南港一塊塊荒地長出精緻玻璃帷幕大樓，高檔商辦、高級飯店、豪宅、商場，南港從烏嘛嘛的灰姑娘華麗轉身，脫胎換骨成台北市最新興、土地含金量最高的區域，來自高雄的「南霸天」漢來大飯店，2023年底正式插旗南港，斥資60億打造五星級「台北漢來大飯店」，其中囊括漢來美食旗下餐廳所長，集錦而成「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」，更是未開幕就先轟動，號稱台北最強Buffet！
資訊
島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
所在地點：TFC南港經貿大樓(台肥C2)內
地址：台北市南港區經貿一路168號2F
營業時間：06:30–10:00, 11:30–14:00, 17:30–21:30
(六)(日)06:30–10:00, 11:30–14:00, 14:30–16:30, 17:30–21:30
電話：02-2788-1568
消費
介紹
去年底才嶄新開幕的「台北漢來大飯店」，是目前在高雄以外，漢來的第二間五星級高檔飯店，踏進大門入內，都有一股新裝潢好的味道，令人興奮，華麗大廳氣勢磅礡，剛開幕的新飯店還沒有一些奇奇怪怪的裝飾或花車，看起來就是舒服。
從旁邊手扶梯直上2樓，就是今天最令人期待的「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」了！
取台灣「豐饒之島」概念，「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」精心囊括來自全台灣山林、湖海的精選食材，與時令接軌、與在地連結，呈現給消費者最難忘的饗食體驗。
今天其實是公司尾牙，老闆順應民情，選擇吃新開幕的「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」，大家都很興奮，去年底剛開放訂位時，擔心電話打不進去，同事還親自到現場訂位，據轉述當時現場排隊人潮大排長龍！還好還是有訂到位~
「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」用餐方式和其他家大同小異，報到後先領取號碼牌，一位代表排隊，時間到大家魚貫入場。
以「海洋」+「島嶼」的設計意象呼應「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」餐廳名稱，可看到大小藝術燈泡以及流線線條，打造有如海洋般遼闊舒適的用餐環境。
主打海鮮吃到飽，尤其是帶殼海鮮鱈場蟹腳、三點蟹、白蝦等，「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」在各個角落準備洗手檯。
「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」整體用餐環境高雅細緻，鑲金邊勾勒線條，與大理石桌面相映成趣，皮質軟墊芥末綠、柿黃座椅品味絕佳，質感一流，每張餐桌都附有椒鹽罐與紙巾。
「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」最令人期待的，就是以Fine Dining餐酒搭配概念，推出「一島檯一款主題配酒」，無論紅酒、白酒、醋飲、清酒、小米酒等，都能盡享餐酒之間的美好組合！
餐點
「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」囊括旗下漢來美食各個品牌菁粹，將豐饒台灣田野山林、河川大海食材，以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8座獨立「島檯」，200多道精緻佳餚呈現，以下就讓Jun來一一介紹。
「沁」-飲料區
主題餐酒：亞洲50大酒吧TCRC特調雞尾酒
亮點：亞洲50大酒吧TCRC特調雞尾酒、臺虎精釀生啤、莊園級咖啡與茶
這是進門第一個區，以沁涼飲料為主，囊括許多知名品牌，除了有亞洲50大酒吧TCRC特調雞尾酒外，還有臺虎精釀生啤酒，精品莊園級華剛茶，以及價值百萬的咖啡機等。
驚喜的泡泡冉冉而升，金黃透亮法恩娜微甜氣泡酒引人入勝。
茶類是採用位於梨山的百年茶廠-華剛茶業，五代人植茶一世紀，號稱「精品級莊園茶」。
酒類除了著名的臺虎生啤，最令人期待的就是由亞洲50大酒吧TCRC特調的三款雞尾酒-粉紅情人、來渴滋與都會男女。
「沁」這座島檯以形似玻璃泡泡的掛燈，帶給賓客一種如氣泡酒嗶嗶啵啵的泡泡興奮雀躍的感覺。
「來渴滋LAI!Cozy」特調，以Vodka、水蜜桃、西印度櫻桃和茉莉綠茶調成，茶味香甜酒味略淡。
「盛」-日本料理區
主題餐酒：清酒
亮點：職人現包手卷、炙燒握壽司
第二區則是日本料理盛合，和另一家Buffet龍頭「旭集和食集錦」一樣有著現做的手卷與炙燒握壽司，還有滿滿生魚片如鮭魚肚、鮪魚、紅魽、青魽等現流魚貨，搭配日本清酒體會UMAMI旨味的美好。
清酒選用靜岡縣地酒，土井酒造場「開運」，雅緻小巧清酒杯緊密排列，落實「一島檯一款主題配酒」的理念。
生魚片鋪在冰磚上，維持鮮度，特別的是師傅們還特別將生魚片和甜蝦組合成一個SET，方便拿取。
壽司區有握壽司、花壽司等，每一道看起來都很可口。
除此外還有些小菜珍味，玉子燒、鱈魚肝等。
還有一鍋超大鍋的豬肉味噌湯，我很喜歡這道暖心美味的料理，滿滿的料看起來就很好吃。
「旭集和食集錦」一樣有著現做的手卷與炙燒握壽司，這是最令人期待的。
我點選炙燒和牛、干貝、比目魚緣側，還有鮮蝦手卷，師傅現做現燒，那味道香哪~真是美味極了。
整體日料水準我覺得不輸「旭集和食集錦」，尤其海鮮起家的「漢來海港」自然不輸，只是握壽司的部分，我覺得「旭集和食集錦」表現比較好，有捏出握壽司該有的「空氣感」。
除了自助夾取，「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」還有這種擺盤美美的組合，直接拿一套，擺盤漂亮又省事。
「爍」-烤物與炸物區
主題餐酒：醋飲
亮點：炭烤生蠔、現烤香魚、缸炸天婦羅
炸烤區不惶多讓，現烤香魚、牛小排已是標配，還有噴上琴酒的現烤生蠔，滿滿金黃天婦羅炸物更是必吃，與解膩醋飲一起享用，絕對能讓愛好美食的你目光閃爍。
以酸甜爽口的果醋飲搭配油膩感較高的燒烤、炸物，可以平衡味蕾，讓體驗更上一層樓。
進場的時候，剛巧看到師傅在將粉漿高高注入滾熱油鍋中，但不曉得這是甚麼意思~知道的朋友可以留言給我唷！
現烤牛小排、魷魚、烤雞腿等，現在的高端Buffet除了吃飽外，更注重「體驗感」，像這種現場體驗，就是別處得不到的樂趣。
日本獨特鄉土料理-鹽烤香魚，也是現在Buffet很流行的美食，好吃又吸睛。
噴灑琴酒後碳烤的日本生蠔更是必吃！好的食材不用繁瑣，簡單調味就能帶出味蕾上的高潮。
炸物燒烤區值得拿的，以麵線包裹炸蝦的「雲絲海老揚」、炸蝦天婦羅、焦糖烤鳳梨等我覺得都還不錯，「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」的餐點補充迅速、毋須等待太久，這點值得讚賞。
玫瑰鹽、抹茶鹽和紅椒鹽，提供三種不同調味鹽，讓吃食迸發新意。
炸烤務品質可圈可點，熟度、外觀都掌握得宜。
炸蝦還不錯，沾大根天婦羅醬汁清爽可口。
香魚細緻肉質鮮甜可口，毋需多做甜味，鹽烤就相當美味！雲絲海老揚搭配蘿蔓的口感清爽，卻又有銷魂咖滋。
整區我最推薦的是這琴酒碳烤日本生蠔！「漢來美食」不愧海產起家，這生蠔大顆新鮮、多汁可口，酒香鮮味水乳交融，大概是我在Buffet吃過最頂生蠔，沒有之一！如果你在乎吃到飽的性價比，務必多拿幾顆！
「膳」-中式料理
主題餐酒：小米酒
亮點：師傅現片櫻桃鴨捲餅、一品東坡肉
漢來旗下有引進香港米其林二星高檔粵菜「名人坊」，這次擷取菁萃呈現在「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」中菜區，現片櫻桃鴨不能錯過！另外還有漢來福園餐廳的東坡肉、牛雜湯等，中膳與甘醇小米酒最相親相愛~
這區搭配甜甜的冰鎮小米酒，米香和米食為主的中菜最搭。
「漢來名人坊」是粵菜，蒸籠港點自然不可錯過，鮮鮑燒賣是賣點，但我自己覺得，普通。
中菜有炒飯、時蔬、東坡肉、藥燉羊肉等，東坡肉和藥燉羊肉我覺得挺值得拿的。
想不到在Buffet裡面居然還能吃到桶仔雞吧~手撕雞肉，多汁雞皮請夾好夾滿。
這區的主打：京式片皮櫻桃鴨耀眼奪目，兩隻掛爐烤鴨棗紅亮眼，掛在那兒就是最佳嬌點！
排隊領烤鴨的人很多，師傅片皮手不停歇。
包捲餅的小姊姊不斷鋪墊捲餅，主要是將烤鴨放在餅上，蔥蒜、醬料隨人自調。
組起來大概像這樣，要吃的時候再自己包起來，我自己覺得烤鴨捲餅個很容易飽的賠錢貨，但不錯吃啦。
小米酒甜甜的，和偏鹹的中菜搭配，起到平衡口味作用。
這是「漢來名人坊」人氣NO.1的點心-金銀蒜長春捲，以酥脆的餅皮包裹著蝦肉、新鮮蒜頭、酥炸蒜酥一口咬下，不僅能品嘗到酥脆的口感、完整蝦肉，還有香而不嗆的蒜香，還要排隊才拿得到耶！
蔬果熬製的牛肉高湯我覺得很不錯欸！濃郁香甜，美味可口，裡面的肉塊入口即化。
整體中菜我是覺得還好，但哪兒的中菜都差不多啦，是拿來墊胃的。
「鮮」-海鮮料理
主題餐酒：白酒
亮點：冰鎮鱈場蟹腳、帕瑪森火腿、松露鵝肝醬
「漢來海港」最為人稱道的，就是那新鮮無比的海鮮，「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」是升級版，自然在海鮮這塊不容錯過！艷紅奪目鱈場蟹腳、白蝦、海螺必吃！翠綠幼嫩沙拉、火腿、肝醬也值得一試！
「紅酒配紅肉、白酒配海鮮」，是普羅大眾對餐酒搭配最粗淺認識，這區準備一款還不錯的白酒來佐餐。
堆在冰塊上滿滿蟹腳，看起來真是壯觀，我最欣賞「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」的一點就是，補貨速度很快，完全不怕你吃，大器！
新鮮艷紅的三點蟹正當令，鮑魚、海螺、海鮮一應俱全。
除了海鮮，這區還提供新鮮嫩菜沙拉，甚至還有一整隻煙燻火腿！太厲害了，只可惜沒有現場開腿秀。
橄欖油品牌大方秀出來，是使用知名品牌奧莉塔OLTALIA的橄欖油。
風乾煙燻火腿、臘腸整得漂漂亮亮，內行人一眼就喜歡。
除了海鮮、沙拉外，這區還有各異其趣的各種麵包、小圓法。
招牌蟹腳很多人都是直接用搬的，一次拿一大堆走，覺得來吃到飽就是要吃最貴的才划算，但我不追求所謂性價比，只想安安穩穩拿幾根慢慢吃。
不得不說蟹腳真的有夠新鮮欸，而且「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」附的剪刀很好剪，稍微用點巧勁就能把蟹腳開膛剖肚，新鮮蟹肉吃起來真是欲罷不能呀~
「炙」-西式燒烤
主題餐酒：紅酒
亮點：鐵板燒大蝦、鐵板炙燒干貝、牛排
這區藏在深處，卻是我覺得最值得吃的，許多Buffet都有現烤牛排，但只有「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」會弄成漂亮的擺盤，「主餐式炙烤」看起來就像上高級牛排館吃飯，喔對了干貝超級新鮮！應該是我吃過表現最好的。
冰鎮紅酒，這種應該都只是House Wine等級的，大家喝開心就好~
不少西式菜餚，但吃到這一個島檯的時候我已經快投降啦~
法式焗烤田螺，這也是大家拼命拿的厲害餐點，在Buffet裡很少見。
最讚的就是煎干貝啦！無論在哪間Buffet都是最吸睛的美食，師傅給得很大方毫不手軟，上色很美。
師傅將干貝和大蝦組成美美的擺盤，點綴馬鈴薯泥和醬汁，秀色可餐呢。
這樣一個set配白酒簡直銷魂哪，看起來好吃，吃起來也好吃！
這干貝！是目前在Buffet裡面吃過最好的，肉質鮮嫩、細緻，顆顆都是生食等級，外焦裏嫩，好吃極了。
火烤的美味吃了就知道，牛排、羊小排、肋排怎能缺席。
美美的牛排擺盤，搭配順口紅酒，不說還以為在哪間高檔牛排館。
肉質相當軟嫩，吃起來很過癮，其實還有醬料和各種調味鹽，我忘了沾，所以感覺有點淡。
「煲」-煲湯鍋物
主題餐酒：小米酒
亮點：現燒龍蝦帝王蟹湯
這是「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」主餐島檯的最後一區，主打現場煲湯鍋物，快煮爐噴發藍色火焰，呈上豚骨高湯熬製的「龍蝦帝王蟹湯」，最迷人的是還散發甘醇麻油香氣！
湯都是現點現煲的，所以要小排一下，還好不會太久。
滿滿蟹腳是主打的「龍蝦帝王蟹湯」主要湯料，旁邊則是嘉義東石的鮮蚵。
師傅熟練挑起海料，雪平鍋、快速爐大火快沖，不一會兒，一碗鮮味滿滿、麻油噴香的「龍蝦帝王蟹海鮮湯」完成！香氣迷了全場。
這湯真的很值得喝，海味新鮮、豚骨高湯甘醇，迷人麻油香氣更豐富了層次，太美了這碗湯！
「繽」-甜點
主題餐酒：甜酒
亮點：現烤熔岩巧克力、現做Gelato
常說甜點是另外一個胃，「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」繽紛的甜點區囊括各種精緻甜點、和菓子、現烤熔岩巧克力，還有全台唯一引進EliubiS機器的現做Gelato，就算吃再飽也要撐下去！
很多人不太曉得甜點要搭配什麼酒水，其實甜點配甜酒、氣泡酒最好，層次更豐富，所以這區準備的就是甜酒。
甜點都挺精緻的，形形色色、小巧玲瓏，果然符合「繽」這一區。
這是展示的甜點搭配，「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」除了料理選擇多樣豐富，更看重對美食擺盤的用心，對美感的強調無所不在。
貼心切好快的水果也是繽紛多樣，色彩都有精心搭配過，注重美學。
這區也有自助咖啡機和果汁等飲料，服務離第一區「沁」太遠的賓客。
此區賣點是擁有全台唯一引進EliubiS機器的現做Gelato，和一般冰淇淋不同，這可是號稱全世界最好吃的正統義大利冰淇淋Gelato！
看到這些機器搖來晃去，感覺就很厲害，還要有專門師傅盛取。
盛完Gelato可以在這區撒上自己喜歡的配料或小餅乾。
Gelato真不是蓋的，吃起來就是不一樣，有種綿密又扎實的口感，甜味高雅清爽。
小蛋糕、生巧表現也不錯，可惜吃到甜點的時候我已經飽到沒什麼品嚐鑑別度了。
另外甜點區還有很厲害的「現烤巧克力熔岩」！因為每顆都是現烤，所以還要排隊等候，不容易呀！
如岩漿般噴發的半流質巧克力熔岩，是令人滿意高雅的苦甜，劃下今天這餐美好的句點。
結語
許多人吃過「島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT」的評價，清一色是「超讚！」「超好吃！」，這次體驗完，覺得整體的確能看出「漢來美食」在料理上的講究和用心，尤其「一島檯一款主題配酒」、「主餐式炙烤」及「海鮮」都是毫無疑問的最強，收桌速度、餐服比例也相當令人滿意，但其他就感覺得出來，是基於另一家吃到飽龍頭「旭集和食集錦」延伸而來，不過有競合總是好事，最大獲利仍是我們消費者，期待台灣餐飲更上一層樓！
Jun 2024.01