這次要分享一間在台北醫院的朋友跟我分享,這是他最拿得出手,包準我會喜歡的咖啡廳《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》!!

一間位在頭前庄捷運站附近的咖啡廳,不僅僅有各式咖啡,還有蛋糕、鹹派,也是寵物友善咖啡廳,可以帶著自家寶貝一起來用餐~~

《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》位在台北醫院旁邊,跟一般的咖啡廳不太一樣,外觀是開放式的吧台座位

店內座位不多,但可以先預約,店面看起來簡單又溫馨,還有一個日式雜物風的角落,可以看看上面擺的一些小資訊~~

接下來分享一下今天的美味吧~

《伯爵茶戚風蛋糕》 $140

不僅僅外觀看起來超可愛,而且吃起來在戚風蛋糕的蛋糕體上有伯爵香,吃起來是濃郁的茶香中還有淡淡參著蛋香味的甜

戚風蛋糕吃起來是又濕潤又綿密,還帶著一點微微的果香尾韻





《鹹派》 $140

吃起來底層是滿滿的馬鈴薯泥,有一點披薩的香味,上面是滿滿的番茄,口感稍微有點黏,餅皮不脆卻又和馬鈴薯融的很適合

吃起來很扎實,所以雖然小,但是吃起來又有飽足感又好吃

《草莓蛋糕》 $140

超可愛的草莓蛋糕~~蛋糕體偏甜,所以使用的草莓是微酸的草莓,吃起來酸酸甜甜,奶油雖然蠻香甜的,但是吃起來卻不會太厚或是太膩



《咖啡可可》 $140

朋友點的是味道很香又不會太甜,搭配甜點剛剛好





《史卓貝璐》

喝起來是微酸的口感,也會附上一張小卷子寫著你點的咖啡跟口感,可以慢慢感受

整體來說,我覺得《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》的咖啡種類多,甜點的表現很棒,確實是一家在地朋友推薦拿得出手的咖啡廳

雖然我自己對於咖啡可能口味沒有那麼細緻,但光是甜點,我自己就覺得我會衝著甜點二訪!!

【咪醬美食地圖推薦程度】

交通便利性|★★★★★☆

食物美味程度|★★★★★

裝潢氣氛|★★★★★

CP值|★★★★★

《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》

地址|24254新北市新莊區銘德街31號

開放時間|12:00–19:00;週三、週四公休

電話|02 2276 2270

粉絲專頁|May i Coffee you ? 美艾咖啡友



檢視較大的地圖

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE:https://lin.ee/CNXVF2Bf