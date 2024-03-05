

這次要分享一間在台北醫院的朋友跟我分享，這是他最拿得出手，包準我會喜歡的咖啡廳《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》!!

一間位在頭前庄捷運站附近的咖啡廳，不僅僅有各式咖啡，還有蛋糕、鹹派，也是寵物友善咖啡廳，可以帶著自家寶貝一起來用餐~~

《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》位在台北醫院旁邊，跟一般的咖啡廳不太一樣，外觀是開放式的吧台座位

店內座位不多，但可以先預約，店面看起來簡單又溫馨，還有一個日式雜物風的角落，可以看看上面擺的一些小資訊～～

接下來分享一下今天的美味吧～

《伯爵茶戚風蛋糕》 $140

不僅僅外觀看起來超可愛，而且吃起來在戚風蛋糕的蛋糕體上有伯爵香，吃起來是濃郁的茶香中還有淡淡參著蛋香味的甜

戚風蛋糕吃起來是又濕潤又綿密，還帶著一點微微的果香尾韻





《鹹派》 $140

吃起來底層是滿滿的馬鈴薯泥，有一點披薩的香味，上面是滿滿的番茄，口感稍微有點黏，餅皮不脆卻又和馬鈴薯融的很適合

吃起來很扎實，所以雖然小，但是吃起來又有飽足感又好吃

《草莓蛋糕》 $140

超可愛的草莓蛋糕～～蛋糕體偏甜，所以使用的草莓是微酸的草莓，吃起來酸酸甜甜，奶油雖然蠻香甜的，但是吃起來卻不會太厚或是太膩



《咖啡可可》 $140

朋友點的是味道很香又不會太甜，搭配甜點剛剛好





《史卓貝璐》

喝起來是微酸的口感，也會附上一張小卷子寫著你點的咖啡跟口感，可以慢慢感受

整體來說，我覺得《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》的咖啡種類多，甜點的表現很棒，確實是一家在地朋友推薦拿得出手的咖啡廳

雖然我自己對於咖啡可能口味沒有那麼細緻，但光是甜點，我自己就覺得我會衝著甜點二訪！！

【咪醬美食地圖推薦程度】

交通便利性｜★★★★★☆

食物美味程度｜★★★★★

裝潢氣氛｜★★★★★

CP值｜★★★★★

《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》

地址｜24254新北市新莊區銘德街31號

開放時間｜12:00–19:00；週三、週四公休

電話｜02 2276 2270

粉絲專頁｜May i Coffee you ? 美艾咖啡友



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