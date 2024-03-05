為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市新莊區新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友 頭前庄捷運站台北醫院旁的文青風咖啡廳

新北市新莊區新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友 頭前庄捷運站台北醫院旁的文青風咖啡廳

2024-03-05 10:00:00 咪醬 人氣：236
share
窩客好文

咪醬

發表篇數：397篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：May i Coffee you ? 美艾咖啡友
place新北市新莊區銘德街31號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友
這次要分享一間在台北醫院的朋友跟我分享，這是他最拿得出手，包準我會喜歡的咖啡廳《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》!!
一間位在頭前庄捷運站附近的咖啡廳，不僅僅有各式咖啡，還有蛋糕、鹹派，也是寵物友善咖啡廳，可以帶著自家寶貝一起來用餐~~

 

《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》位在台北醫院旁邊，跟一般的咖啡廳不太一樣，外觀是開放式的吧台座位
店內座位不多，但可以先預約，店面看起來簡單又溫馨，還有一個日式雜物風的角落，可以看看上面擺的一些小資訊～～

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

 

 

接下來分享一下今天的美味吧～

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

 

《伯爵茶戚風蛋糕》 $140
不僅僅外觀看起來超可愛，而且吃起來在戚風蛋糕的蛋糕體上有伯爵香，吃起來是濃郁的茶香中還有淡淡參著蛋香味的甜
戚風蛋糕吃起來是又濕潤又綿密，還帶著一點微微的果香尾韻

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友



《鹹派》 $140

吃起來底層是滿滿的馬鈴薯泥，有一點披薩的香味，上面是滿滿的番茄，口感稍微有點黏，餅皮不脆卻又和馬鈴薯融的很適合
吃起來很扎實，所以雖然小，但是吃起來又有飽足感又好吃

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

 

《草莓蛋糕》 $140
超可愛的草莓蛋糕～～蛋糕體偏甜，所以使用的草莓是微酸的草莓，吃起來酸酸甜甜，奶油雖然蠻香甜的，但是吃起來卻不會太厚或是太膩

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友


《咖啡可可》 $140
朋友點的是味道很香又不會太甜，搭配甜點剛剛好

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

《史卓貝璐》
喝起來是微酸的口感，也會附上一張小卷子寫著你點的咖啡跟口感，可以慢慢感受

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

新莊美食。May i COFFEE you ? 美艾咖啡友

整體來說，我覺得《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》的咖啡種類多，甜點的表現很棒，確實是一家在地朋友推薦拿得出手的咖啡廳
雖然我自己對於咖啡可能口味沒有那麼細緻，但光是甜點，我自己就覺得我會衝著甜點二訪！！

 

 

【咪醬美食地圖推薦程度】
交通便利性｜★★★★★☆
食物美味程度｜★★★★★
裝潢氣氛｜★★★★★
CP值｜★★★★★

 

《May i COFFEE you ? 美艾咖啡友》
地址｜24254新北市新莊區銘德街31號
開放時間｜12:00–19:00；週三、週四公休
電話｜02 2276 2270
粉絲專頁｜May i Coffee you ? 美艾咖啡友


檢視較大的地圖

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

高雄市左營區高雄美食。麻鹿maru左營巨蛋周邊日
延伸閱讀
盆栽提拉米蘇超吸晴－咖啡瑪榭
 波莉妞
【宅配甜點】店家的用心都藏在細節裡，「ant•不食甜」檸檬蛋糕～
 深夜咖啡因
台北✿移動甜點工作室✿深藍色神秘二樓!有超好吃芋泥巴斯克乳酪蛋糕!
 hao_shi_yu
浮游咖啡。無所事事的美好／Dolce far niente。
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up