大部分的日式居酒屋，都是串烤比較多。太久沒有吃到這麼多海鮮料理的居酒屋！跟大家分享中和捷運站附近，有一家不分享對不起大家的日式居酒屋，Akinoyo秋夜串燒。超適合同事下班聚餐，或者是跟朋友一起。就在中和捷運站步行兩分鐘的距離，交通非常方便。
中和居酒屋推薦！Akinoyo秋夜串燒
- akinoyo秋夜串燒
- 評分： / 4.9
- 地址：235台灣新北市中和區景平路676號( 地圖 )
- 電話：0976 268 707
- 營業時間
星期一: 17:30 – 01:00,
星期二: 休息,
星期三: 17:30 – 01:00,
星期四: 17:30 – 01:00,
星期五: 17:30 – 01:00,
星期六: 17:30 – 01:00,
星期日: 17:30 – 01:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
捷運中和站，最多海鮮的居酒屋，好吃必點精選14道！
秋夜串燒居酒屋，店裡環境燈光柔和，音樂節奏恰到好處，營造出一種溫馨的氛圍。當我們踏進居酒屋，就能感受到服務人員的熱情周到，讓客人有賓至如歸感受。
這裡的主廚擁有12年的居酒屋掌廚經驗，對居酒屋文化充滿熱愛。開了這家「Akinoyo秋夜串燒」，多樣化的餐點，充滿著他對食材的熱情與堅持。
最令人驚艷的是他們招牌，超豐富種類的海鮮！所有漁貨都是當日新鮮採購，只有最優質的海鮮才能在他的廚藝下，展現真正的美味。
半個手掌大的「海王類生蠔」
這個生蠔超級大顆！我要分3~4口才吃得完。生蠔烤的熟度剛好，味道鮮甜美味。上面還有放一些蔥花，以及檸檬片，搭配起來更能展現生蠔的鮮美。一般的居酒屋非常少見，來到這裡我很推薦必點的美食就是他！
整隻「阿根廷魷魚」，懂吃都會點！
阿根廷魷魚一上桌我就嚇到了！這也太大隻了，大約有比我的手掌還大。散發出淡淡的碳香味，灑上白芝麻點綴。整隻阿根廷魷魚剪切小塊，讓大家可以方便分食享用。底下有放一些洋蔥增添風味，這道也是我推薦必點的料理之一。
「鹽酥東北小卷」 一整盤堆積如山，好吃不踩雷
這個鹽酥小卷，讓我想到最近在淡水吃到的小卷。當時吃的時候，就決定愛上小卷了。秋夜串燒的小卷是用酥炸的方式烹調，外皮酥脆，鹹味調的剛剛好！更凸顯小卷的鮮美，是一道很棒的下酒菜。
花枝刺身
花枝刺身口感軟嫩，搭配少許的蝦卵更好吃！食材非常新鮮，期待下次可以點其他的刺身。
鮭魚頭
大概只有在秋葉才吃得到，這麼浮誇又澎湃的海鮮料理，這顆鮭魚頭非常大顆！很適合聚餐大家一起分食享用。鮭魚頭烤的剛剛，好也可以擠上一些檸檬汁調味，搭配旁邊撒的胡椒鹽更好吃。
鹽烤大白蝦
一份鹽烤大白蝦有兩隻，從蝦頭就能感受到食材的新鮮。新鮮的海鮮非常鮮甜，我很喜歡。喜歡吃蝦子的朋友推薦必點鹽烤大白蝦。
爆蛋母香魚
這是我第一次吃爆蛋母香魚，他的外型很可愛，流線型的烤魚彷彿在水中游泳定格。生動的畫面，讓人有現撈既視感。因為太期待他腹中的爆蛋！一上桌，我們就開始從中間切開。果然中間的魚卵非常多，而且還蠻好吃的。
午仔魚一夜干
這個烏午魚一夜乾非常大隻！而且烤得好漂亮，第一次看到烤得這麼漂亮的一夜干。烤魚魚肉新鮮美味淋上檸檬汁更好吃唷！
魟魚翅
魟魚翅的口感比較硬，吃起來有一點像魷魚乾，非常特別。有越嚼越香的感覺，第一次吃覺得很新鮮。搭配美乃滋更好吃，也是很棒的下酒菜。
南方澳白帶魚捲
來自宜蘭南方澳捕撈的白帶魚為主要食材。將白帶魚去頭去骨後，搭配各種調味料和香料，再捲起來炸。白帶魚的肉質鮮嫩，且含有豐富的蛋白質，口感香脆可口。這是我第一次吃白帶魚捲，一吃就愛上了！
廣島牡蠣
廣島炸牡蠣很大，一份有兩顆。通常我是在日式料理，定食的那種才吃得到。很少在居酒屋可以吃到廣島牡蠣，今天有吃到覺得很開心。
明太子鮮蝦起司烏龍麵
主食類很推薦可以點明太子鮮蝦起司烏龍麵，好吃到驚為天人！平常我不太愛吃明太子，不過這道烏龍麵的明太子很加分，不會太鹹。每一口都有濃濃的起司奶香，鮮蝦也很大隻，CP值很高。
明太子山藥、烤飯糰
另外，我也很推薦可以吃明太子山藥，烤得非常香，喜歡吃烤山藥的朋友一定要來一份！他們的烤飯糰也很厲害，這次我們點了一份原味、一份明太子口味。飯糰表層烤得好香，搭配海苔特別好吃。
秋葉重肉組（剝皮辣椒牛串、豬肉串、雞肉串）
除了海鮮以外，如果你想要吃一點陸地上的動物，串燒推薦可以直接來一盤秋夜重肉組，牛豬雞都有。我特別喜歡他們的剝皮辣椒牛肉串。
提供超過20種酒類！啤酒、燒酒、沙瓦
居酒屋怎麼能少了酒水呢？除了啤酒以外這裡還提供各種口味的燒酒還有特調沙瓦、清酒、還有梅酒，應有盡有！我真的覺得秋夜串燒非常用心！而且對待客人也很有誠意，準備的非常周到。
Akinoyo秋夜串燒 菜單線上看
超適合聚餐！中和居酒屋Akinoyo秋夜串燒
秋葉串燒是一個非常適合跟同事聚餐，或是跟朋友聚餐的地方。這裡的餐點品項非常多元，尤其海鮮很新鮮！各種你想得到的美食都有，料理的水準也很高。
除此之外，居酒屋的酒類準備品項非常豐富，可以滿足各種人口味上的需求。交通很便利，就在捷運中和站走路兩分鐘的距離。
我也特別喜歡這間居酒屋店裡的氣氛，裝潢上有很多小巧思，充滿日式風格的元素。在用餐的過程中，播放的音樂，更讓人有置身日本的感覺！
推薦這間超棒的日式居酒屋給大家，下班小酌的新選擇，加入你的口袋名單吧！
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