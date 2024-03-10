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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南首度登場 | 東京車站限定伴手禮 now on Cheese ，熱銷TOP 乳酪餅乾、起司夾心餅乾 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

台南首度登場 | 東京車站限定伴手禮 now on Cheese ，熱銷TOP 乳酪餅乾、起司夾心餅乾 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-03-10 09:54:42 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：107
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1675篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：now on Cheese
place台南市中西區西門路一段658號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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日本東京最夯的伴手禮之一品牌 now on Cheese 首度來台南快閃
快閃專賣店就在 新光三越 新天地 G樓(星巴克旁)
東京車站伴手禮 熱銷TOP 10 品牌之一，甜點手信必追 now on Cheese
不用跑日本，台南新光三越新天地G樓登場

之前小叔從日本回台灣過年，有買now on Cheese回來給我們
吃過一次餅乾、夾心餅乾就很喜歡
now on Cheese 都是直接從日本空運到台灣，原汁原味唷!

第一間開創於新宿大受歡迎，之後於2020年於東京車站內設櫃，成為人氣排隊伴手禮美食

尼力專屬活動
3/10-3/12 憑截圖消費1200元可贈送品牌托特袋 每日限20組

【活動一】消費2000元整即贈送一盒煙燻餅乾10入
【活動二】購買4個商品即贈品牌托特袋，每日限量送完為止(不累贈/活動限當日消費)
【集點卡活動】$200一點,10點可兌換10入夾心餅乾一盒

now on Cheese 起司餅乾 東京車站排隊伴手禮，即日起到5/13(一)
位置:台南市中西區西門路一段658號 新光三越 台南西門新天地
營業時間:11:00~22:00

POP-UP STORE 快閃限定活動，新光三越台南西門新天地
2024/03/07~2024/05/13

now on Cheese就在新光三越 新天地 G樓(星巴克旁)，台南首度登場
明亮帶有起司顏色，俏皮可愛帶有時尚摩登女孩的設計圖樣

超強招牌主打商品「起司夾心」與「起司餅乾」
日本人很厲害，可以把乳製品製作出很多產品
now on Cheese 創立於1998年到現在，一直都是乳製品的搶手伴手禮
建議要早點來，產品都是日本東京直接空運來台，很多口味都很搶手賣完就沒有~還要等進貨!

日本起司甜點都很厲害，鹹香甜味都會讓口水直流
Now on Cheese 起司餅乾每一口都是滿滿起司香氣，起司控必追

每一款都有不同的乳酪製作，引出不同的香氣

東京必買伴手禮，期間限定快閃登台

現場都可以試吃，很大氣~可以全部試吃過再挑選喜歡的口味
很多朋友都專程買來送禮，來自日本東京車站排隊人氣手信

現場服務人員都會貼心介紹，加上也是第一次來台南
讓很多民眾第一天就跑來試吃、購買

檯面上也都會有清楚的介紹，現場都會提供試吃嚐鮮

使用高濃度的起司搭配鮮乳製作
搭配堅果、果乾帶出層次濃郁度，每一口都很豐富香氣值得細膩品味

有起司餅乾、起司夾心餅乾，風味都不同
可以吃到多種的起司層次香氣
還有使用高檔乳酪搭配出的濃郁香氣
尤其小酌喝個紅酒都好適合配一下，完美啊!

起司夾心餅乾也可以試吃，可以真的吃到乳酪唷!

餅乾帶有酥脆度，整個引出超濃的起司香氣
天啊!這打開來讓我一口接一口，連續吃了好幾塊

每一款都很推薦，各自有不同的饕客喜歡

比化妝品手提袋還要美的限量 托特袋

台南限定買四盒就贈送托特袋(每日限量)

消費200元即可集一點，集滿10點贈送 煙燻起司 & 卡門貝爾起司 乙盒

日本伴手禮包裝就是厲害，真的很美啊!!!

俏皮可愛帶有時尚風格，起司餅乾可以自己吃
起司夾心餅乾可以送給親朋好友

快閃櫃旁邊的圖樣也好美

把日本東京車站人氣伴手禮帶回家，TOP 必買 Now on Cheese

煙燻起司 & 卡門貝爾起司
焦糖 & 古岡左拉起司
卡門貝爾起司 & 黑胡椒
古岡左拉起司 & 羅勒
高達起司 & 切達起司

PS:煙燻起司 & 卡門貝爾起司、焦糖 & 古岡左拉起司 添加有牛油，素食者無法食用
亦可購買綜合禮盒，來自日本最起司香氣的手信美食

包裝很細膩，都捨不得破壞，連紙袋都好美

古岡左拉起司 & 羅勒(綠色)、卡門貝爾起司 & 黑胡椒(藍色)

包裝背後都有詳細的用料

煙燻起司 & 卡門貝爾起司(棕色)、焦糖 & 古岡左拉起司(藍色)

使用堅果、果乾製作，所以餅乾內都會有堅果、果乾
還特別搭配了無花果、長山核桃增加堅果與果香

每一款打開來就會聞到香濃滋味

保證讓起司控瘋狂啊!

煙燻起司 & 卡門貝爾起司(粉色)
焦糖 & 古岡左拉起司(藍色)
卡門貝爾起司 & 黑胡椒(藍色)
古岡左拉起司 & 羅勒(綠色)

古岡左拉起司 & 羅勒(綠色)
很酥脆口感，抿在嘴裡整個起司鹹香帶乳香
羅勒香氣持續於口腔迴盪，越吃越唰嘴

薄脆層次口感，鹹香引出羅勒清香

卡門貝爾起司 & 黑胡椒(藍色)
使用濃郁起司，尾韻會帶出黑胡椒香氣挑逗味蕾
細膩的香氣帶有酸甜蔓越莓果乾
鹹香帶細膩甜味，很挑逗味蕾

煙燻起司 & 卡門貝爾起司(棕色)

每一款口味的圖案設計都不同，真的連包裝都很講究

煙燻起司 & 卡門貝爾起司這款真的很適合當小酌美食
帶有超濃郁的煙燻香氣
酥脆香甜乳香餅乾，爆出煙燻卡門貝爾起司
有種吃著煙燻德國香腸的感受，非常大人味

焦糖 & 古岡左拉起司(藍色)

打開來每一片都是新鮮滋味，咬下都是細膩酥脆

這款味道很奇妙，帶有鹹甜鹹甜
引出焦糖味道，不擔心是甜膩滋味
帶有起司乳香滋味堆疊

可抿在嘴裡，先感受餅乾的香甜滋味
起司香氣是細膩有層次的，不是那種很膩的

推薦層次口感吃法就是冰冷藏，讓夾心餅乾有冰涼感
吃起來更加酥脆冰涼，快點試看看唷!

每一款風味都不同，挑逗味蕾的鹹香甜味

 

 




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