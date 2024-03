日本東京最夯的伴手禮之一品牌 now on Cheese 首度來台南快閃

快閃專賣店就在 新光三越 新天地 G樓(星巴克旁)

東京車站伴手禮 熱銷TOP 10 品牌之一,甜點手信必追 now on Cheese

不用跑日本,台南新光三越新天地G樓登場

之前小叔從日本回台灣過年,有買now on Cheese回來給我們

吃過一次餅乾、夾心餅乾就很喜歡

now on Cheese 都是直接從日本空運到台灣,原汁原味唷!

第一間開創於新宿大受歡迎,之後於2020年於東京車站內設櫃,成為人氣排隊伴手禮美食

尼力專屬活動

3/10-3/12 憑截圖消費1200元可贈送品牌托特袋 每日限20組

【活動一】消費2000元整即贈送一盒煙燻餅乾10入

【活動二】購買4個商品即贈品牌托特袋,每日限量送完為止(不累贈/活動限當日消費)

【集點卡活動】$200一點,10點可兌換10入夾心餅乾一盒

now on Cheese 起司餅乾 東京車站排隊伴手禮,即日起到5/13(一)

位置:台南市中西區西門路一段658號 新光三越 台南西門新天地

營業時間:11:00~22:00

POP-UP STORE 快閃限定活動,新光三越台南西門新天地

2024/03/07~2024/05/13

now on Cheese就在新光三越 新天地 G樓(星巴克旁),台南首度登場

明亮帶有起司顏色,俏皮可愛帶有時尚摩登女孩的設計圖樣

超強招牌主打商品「起司夾心」與「起司餅乾」

日本人很厲害,可以把乳製品製作出很多產品

now on Cheese 創立於1998年到現在,一直都是乳製品的搶手伴手禮

建議要早點來,產品都是日本東京直接空運來台,很多口味都很搶手賣完就沒有~還要等進貨!

日本起司甜點都很厲害,鹹香甜味都會讓口水直流

Now on Cheese 起司餅乾每一口都是滿滿起司香氣,起司控必追

每一款都有不同的乳酪製作,引出不同的香氣

東京必買伴手禮,期間限定快閃登台

現場都可以試吃,很大氣~可以全部試吃過再挑選喜歡的口味

很多朋友都專程買來送禮,來自日本東京車站排隊人氣手信

現場服務人員都會貼心介紹,加上也是第一次來台南

讓很多民眾第一天就跑來試吃、購買

檯面上也都會有清楚的介紹,現場都會提供試吃嚐鮮

使用高濃度的起司搭配鮮乳製作

搭配堅果、果乾帶出層次濃郁度,每一口都很豐富香氣值得細膩品味

有起司餅乾、起司夾心餅乾,風味都不同

可以吃到多種的起司層次香氣

還有使用高檔乳酪搭配出的濃郁香氣

尤其小酌喝個紅酒都好適合配一下,完美啊!

起司夾心餅乾也可以試吃,可以真的吃到乳酪唷!

餅乾帶有酥脆度,整個引出超濃的起司香氣

天啊!這打開來讓我一口接一口,連續吃了好幾塊

每一款都很推薦,各自有不同的饕客喜歡

比化妝品手提袋還要美的限量 托特袋

台南限定買四盒就贈送托特袋(每日限量)

消費200元即可集一點,集滿10點贈送 煙燻起司 & 卡門貝爾起司 乙盒

日本伴手禮包裝就是厲害,真的很美啊!!!

俏皮可愛帶有時尚風格,起司餅乾可以自己吃

起司夾心餅乾可以送給親朋好友

快閃櫃旁邊的圖樣也好美

把日本東京車站人氣伴手禮帶回家,TOP 必買 Now on Cheese

煙燻起司 & 卡門貝爾起司

焦糖 & 古岡左拉起司

卡門貝爾起司 & 黑胡椒

古岡左拉起司 & 羅勒

高達起司 & 切達起司

PS:煙燻起司 & 卡門貝爾起司、焦糖 & 古岡左拉起司 添加有牛油,素食者無法食用

亦可購買綜合禮盒,來自日本最起司香氣的手信美食

包裝很細膩,都捨不得破壞,連紙袋都好美

古岡左拉起司 & 羅勒(綠色)、卡門貝爾起司 & 黑胡椒(藍色)

包裝背後都有詳細的用料

煙燻起司 & 卡門貝爾起司(棕色)、焦糖 & 古岡左拉起司(藍色)

使用堅果、果乾製作,所以餅乾內都會有堅果、果乾

還特別搭配了無花果、長山核桃增加堅果與果香

每一款打開來就會聞到香濃滋味

保證讓起司控瘋狂啊!

煙燻起司 & 卡門貝爾起司(粉色)

焦糖 & 古岡左拉起司(藍色)

卡門貝爾起司 & 黑胡椒(藍色)

古岡左拉起司 & 羅勒(綠色)

很酥脆口感,抿在嘴裡整個起司鹹香帶乳香

羅勒香氣持續於口腔迴盪,越吃越唰嘴

薄脆層次口感,鹹香引出羅勒清香

卡門貝爾起司 & 黑胡椒(藍色)

使用濃郁起司,尾韻會帶出黑胡椒香氣挑逗味蕾

細膩的香氣帶有酸甜蔓越莓果乾

鹹香帶細膩甜味,很挑逗味蕾

煙燻起司 & 卡門貝爾起司(棕色)

每一款口味的圖案設計都不同,真的連包裝都很講究

煙燻起司 & 卡門貝爾起司這款真的很適合當小酌美食

帶有超濃郁的煙燻香氣

酥脆香甜乳香餅乾,爆出煙燻卡門貝爾起司

有種吃著煙燻德國香腸的感受,非常大人味

焦糖 & 古岡左拉起司(藍色)

打開來每一片都是新鮮滋味,咬下都是細膩酥脆

這款味道很奇妙,帶有鹹甜鹹甜

引出焦糖味道,不擔心是甜膩滋味

帶有起司乳香滋味堆疊

可抿在嘴裡,先感受餅乾的香甜滋味

起司香氣是細膩有層次的,不是那種很膩的

推薦層次口感吃法就是冰冷藏,讓夾心餅乾有冰涼感

吃起來更加酥脆冰涼,快點試看看唷!

每一款風味都不同,挑逗味蕾的鹹香甜味