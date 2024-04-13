六盛和菓屋 進駐義享時尚廣場E SKY MALL 地下美食街

於美食街B2，手扶梯下樓就可以看到日系風格的 六盛和菓屋

以舒芙蕾起家的六盛茶苑舒芙蕾鬆餅專賣店

美食街是升級版的 六盛和菓屋，多了可口的手作和菓專賣店

可以花銅板價格就能吃到熱呼呼現點製作的軟綿 和菓子燒

六盛和菓屋 和菓子燒 舒芙蕾

位置:高雄市鼓山區大順一路115號B2 (義享時尚廣場B2)

服務專線: 0970 788 038

IG:https://www.instagram.com/liusheng_wagashi

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以舒芙蕾出名的 六盛茶苑，升級版多了 和菓子

最多口味的 和菓子都在這裡，都是自家研發的口味

鹹口味、甜口味、隱藏版口味都有

下午茶、飯後甜點、散步美食，推薦來吃 六盛和菓屋

現點製作要稍微等候，可以先點完再逛一下來取餐

或者可以觀看現場製作畫面很療癒

每一份都是堅持現點製作，不是那種做起來放

所以可以吃到熱呼呼的新鮮滋味，沒吃完拿回家冰，冰過更好吃(味道更濃郁)

銅板價格的和菓子燒超好吃，任選六份更超值，只要250元

大人小孩都能滿足，高達10種口味的 和菓子燒

現點製作，路過都會聞到香氣

百貨美食街最受歡迎的現做和菓子燒，改良於銅鑼燒

帶有日式風味，味道更濃厚多了更多夾心口味

麵糊都是當日新鮮手打製作，不使用隔夜麵糊

讓和菓子燒口感軟綿香氣飽滿

現點製作的就是好吃，而且可以看到製作過程，吃起來更加美味

連舒芙蕾都是超人氣，六盛和菓屋最熱賣的還是和菓子燒，價格親民口味超多

蓬鬆超晃的舒芙蕾，大人小孩都會被征服

義享時尚廣場美食街還有限定的口味

其他六盛吃不到的舒芙蕾口味:藍莓優格舒芙蕾、芋你再相遇舒芙蕾

很喜歡看現場製作畫面，翻面的舒芙蕾很晃很蓬鬆好軟Q

很多朋友都來美食街吃飯，順路購買甜點、點心，可以於美食街悠哉享用

一次買六顆很超值，回家當點心、散步美食都OK

亦可當公司行號的下午茶點心唷!

濃卡式達、宇治抹茶、可可脆片、芋泥麻吉、奶黃流沙、提拉米蘇

當天隱藏版口味是藍莓優格

六盛和菓屋 菜單

每一種口味都想吃，全部都要吃過一輪

對了!!還有獨特鹹口味是奶黃流沙，裡面包肉鬆唷!

一般銅鑼燒吃起來比較乾，六盛和菓燒口感帶濕潤軟綿，香氣十足

濃卡式達、宇治抹茶、可可脆片、芋泥麻吉、奶黃流沙、提拉米蘇

當天隱藏版口味是藍莓優格

每一份都是獨立包裝，使用不沾手包裝

只要撕開來就可以輕鬆享用，而且每一份咬下都很爆料

餡料都是獨家口味，自家手作內餡

增加口感還加了日式軟Q麻糬唷!

芋泥麻吉

熱愛芋頭的我當然要吃芋泥麻吉，手作的芋頭泥搭配軟Q麻糬

和菓子燒本身帶有溫熱度，口感軟綿不甜膩

整個引出芋頭香氣，好吃不擔心過甜，還有軟Q麻糬口感

日式麻糬很好咀嚼，連長輩都能輕鬆大口咀嚼

沒吃完回家冰過更好吃，和菓子燒的香氣很濃郁

濃卡式達

這款是招牌口味，超濃又很有稠度的卡式達醬

整個滋潤和菓子燒，整個香甜、乳香層次味道都湧上來

裡面還夾有紅豆泥，增加豆香滋味

可可脆片

推薦很大人味的可可脆片，有特製的香醇可可醬

而且帶大人味有甜有苦韻，越吃越唰嘴

咀嚼口感有豐富的巧克力脆片，增加酥脆層次，讓香氣更堆疊

奶黃流沙

帶有鹹香甜味的奶黃流沙，比較偏鹹味

特製奶黃很濃稠，帶甜與鹹香

咬下會爆出肉鬆鹹香，會一口接一口吃完

也成為一開店最熱賣的招牌口味 奶黃流沙

藍莓優格

這款讓我很愛，特製的濃稠藍莓醬帶優格清爽酸甜

咬下裡面還有波波爆水的新鮮藍莓唷!

香氣飽滿，酸甜又開胃

帶有藍莓優格的滋味，連小孩都說好吃

好吃不甜膩，而且每一口餡料多多，吃起來更加爽快過癮

冰過更好吃，可以試看看

不沾手好吃的六盛和菓子燒

別忘了還有好吃可口的舒芙蕾，限定口味追起來

藍莓優格舒芙蕾

現場可以看到製作畫面，很晃的舒芙蕾

軟綿入口即化，淋上特製濃稠的藍莓優格、撒上新鮮藍莓、寒天啵啵

酸甜味道很足夠，不擔心甜膩

很濃稠的醬滋潤舒芙蕾，每一口都是豐富滋味

還有寒天啵啵的QQ口感

這款我好愛，藍莓優格很夠味

芋你再相遇舒芙蕾

芋頭控必吃的芋你再相遇舒芙蕾

淋上特製的海鹽芋頭奶蓋，增加香氣、乳味、鹹香

讓整個吃起來會有鹹甜鹹甜滋味，反而不會膩口

搭配芋泥球、芋圓，讓口感更加豐富

芋泥球很綿密，帶香氣

特製海鹽奶蓋整個很提味，讓甜味可以更加柔和

吃起來更加順口，每一口都是豐富的芋頭滋味

直接秒殺吃完的 芋你再相遇舒芙蕾

美食街就可以吃到療癒又美味的舒芙蕾，好滿足

IG很紅的甜點點心 六盛和菓屋

百貨美食推薦，現點製作好吃和菓子燒

六盛和菓屋 和菓子燒 舒芙蕾

位置:高雄市鼓山區大順一路115號B2 (義享時尚廣場B2)

服務專線: 0970 788 038

IG:https://www.instagram.com/liusheng_wagashi

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