高雄鐵板燒推薦 盛食藝鐵板燒，位置就在大順路上，搭乘輕軌一分鐘即可抵達

深受很多家庭客喜歡的盛食藝鐵板燒

走的是多國料理烹飪，享受主廚精湛鐵板手藝

使用當季食材來輔佐搭配，每一道餐點還會點綴食用花

就像是花藝饗宴般的呈現，讓視覺、味蕾都能達到完美的體驗

有四位主廚輪番上陣，都擁有資深的經歷

甚至還有擔任過法國料理餐點主廚，於鐵板料理上的擺盤都很精緻講究

盛食藝鐵板燒最超值的吃法就是點雙人套餐

雙人套餐等同直接送一整尾的龍蝦唷!

盛食藝 Teppanyaki & Wine、盛食藝鐵板燒

位置：高雄市鼓山區大順一路443號

電話號碼： 07 553 5399

營業時間：12:00~14:30、18:00~22:30

線上訂位&菜單：https://inline.app/

IG：shengshiyi_2023

粉絲團：Facebook

高雄鐵板燒推薦盛食藝鐵板燒，不走無菜單路線，新派鐵板料理餐館

堅持每季都更換菜單，主廚團隊不斷的研發與調配新菜色

讓每次來聚餐、約會、商務聚會，都能享用不同的餐點料理

很有自家特色，不走日式鐵板、不走法餐鐵板

利用專業的鐵板技藝搭配當季新鮮食材，注入多國料理、挑逗味蕾的全新感受

使用台灣在地優質食材，配置出異國風味佳餚

帶有新潮帶餐酒館的氣氛，也很適合包場，整場僅有18個座位

宴客、商務聚餐、家庭聚會，都可以提早預訂

第一次唸店名的時候讓我嚇一跳!!! 盛食藝，我只剩下口袋的銅板…..

採用預約制，紀念日、約會、慶生都很推薦

線上訂位&菜單：https://inline.app/

訂位酌收訂金 NT＄1000／人。

當月壽星都會有飲品招待，可以跟店家告知

不僅有配置好的餐點，現場亦有當季菜色可以另外加碼單點

食材用料都是新鮮引進，龍蝦也都是堅持新鮮活體現撈料理

環境很高挑無壓迫感，聚餐吃飯不會太拘束

用餐提供的水都是Evian 法國進口天然礦泉水

餐館內也有供應紅白酒，亦可攜帶酒水另外酌收開瓶費

鐵板料理就是邊吃美食邊享受鐵板主廚的精湛廚藝

盛食藝鐵板燒採用雙主廚，兩位主廚都會互相配合搭配

四位主廚都會輪番上陣，最久的主廚有高達19年鐵板資歷

當天海鮮菜色都會先擺盤好，新鮮處理、還會跳動的龍蝦

雙人龍蝦套餐

松葉蟹/青蘋果/無菁

墨魚/蜂蜜/奶油乳酪

玉米/淡菜/辣油

土雞蛋/扁魚/九孔鮑

龍膽石斑/檸檬/青蔥

活體龍蝦/綠咖哩/馬蜂橙

布里歐/梅花豬/煙燻醬

美國 Prime 肋眼牛

伊比利豬腰眼

單點的菜色有干貝、冰卷

松葉蟹/青蘋果/無菁

使用新鮮松葉蟹，利用越南春捲皮油炸增加烤餅酥脆口感

搭配特製薄荷葉青蘋果沙拉，最上面點綴茴香花增加層次香氣

每一口都很薄脆帶出松葉蟹的鮮味甜度，帶有焦糖青蘋果泥清香

清脆蘋果丁很解膩爽口，最後口腔都會是茴香花的香氣瀰漫，讓我好愛

墨魚/蜂蜜/奶油乳酪

使用特製的墨魚麵包，圓滾飽滿

盤子上有刷上特製的乳酪奶油麵包醬

可以先享用原味墨魚麵包，帶出乳酪香氣，外表薄脆帶軟綿麵包的歐式麵包

刷上特製的蜂蜜奶油醬，上面還帶有馬告粉、細香蔥

更提出墨魚麵包的層次豐富度，有蜜香、馬告香再湧出香蔥滋味

玉米/淡菜/辣油

自家熬煮的玉米濃湯帶甜味，搭配油炸過的吐司帶釀製香氣

辣油不僅可以點綴，還可以提出層次香氣與挑逗的辣度，與甜味的玉米湯品可以做緩和

最底下還藏有使用鐵板油煎過的淡菜，帶出Q度與焦香風味

炸吐司超好吃，會吸附玉米香甜滋味，咬下還帶有卡滋酥脆香氣

上面的食用花、香料都會引出各種豐富滋味，很挑逗味蕾

土雞蛋/扁魚/九孔鮑

很厲害的蒸蛋，利用佛跳牆製作出的高湯蒸出香濃的蒸蛋

每一口都很香濃的香氣堆疊，真的很像在喝佛跳牆的湯汁

滑嫩漱口的蒸蛋，還有一顆軟Q的鮑魚加碼提味

板前鐵板燒就是能享受主廚精湛手藝，替每一道佳餚擺盤與點綴，讓視覺也可以很療癒

讓鐵板料理不僅是一道菜色

更能滋味每一道菜色都是使用多種食材、自家特製醬汁所配置完成

讓每一口吃起來更是珍貴，更能吃出主廚用心搭配的巧思

龍膽石斑/檸檬/青蔥

使用龍膽石斑搭配特製泰式檸檬醬，最上面放上油炸過的過貓菜增加細緻酥脆

帶有南洋泰式風味的一道菜，魚肉保有Q度與膠質

肉質彈牙引出檸檬酸辣層次，加上特製蔥油提味，讓香氣風味一層一層堆疊上來

活撈龍蝦，新鮮烹飪料理

這裡的鐵板料理不僅是吃在地食材的新鮮風味

針對不同餐點搭配自家熬煮醬汁、細膩層次風味

增加多國風味的注入，用味蕾環遊世界

主廚也都很貼心已經把龍蝦肉挖好，可以輕鬆使用刀叉享用

肥美的水姑娘龍蝦，可以先直接吃原味，僅只用海鹽提味

活體龍蝦/綠咖哩/馬蜂橙

肉質很肥美的龍蝦，帶有Q度，飽滿鮮甜滋味好好吃

旁邊搭配是綠咖哩醬與馬蜂橙

醬汁帶有咖哩層次香氣與辣度，尾韻讓我很喜歡帶又香茅清香

有濃郁與清香堆疊，真的很挑逗味蕾又好吃

配菜可以直接大口享用，清脆筊白筍帶果香、鮭魚卵鮮味

生食級干貝、生蠔(佐血腥瑪麗/蒔蘿) – 額外單點

生食級干貝

連上菜都很有儀式感，美味的干貝

使用鐵板稍微煎過帶出香濃滋味，半生熟的美味干貝

大顆飽滿香甜，搭配特製醬汁提味

波波爆出鮭魚卵鮮味

生蠔(佐血腥瑪麗/蒔蘿)

利用法式料理佐特製血腥瑪麗、蒔蘿

飽滿香甜的生蠔，帶出番茄酸甜釀製香氣

整個生蠔香氣更加飽滿香甜

布里歐/梅花豬/煙燻醬

使用特製的布里歐，鐵板上炙燒更可以帶出布里歐奶油香氣

帶有創意滋味的小漢堡，用漢堡紙直接享用

可以很大口又優雅，又不擔心餡料掉出來，通通吃乾淨

軟綿帶奶油香氣布里歐，煎過更香還帶微脆口感

使用伊比利梅花豬肉製作的煙燻肉，煙燻不會過甜，細緻豬肉口感好咀嚼不柴唷！

美國 Prime 肋眼牛

終於來到主餐了，光是前面開胃菜、餐點就非常豐富

點了五分熟的美國 Prime 肋眼牛，餐盤上搭配特製釀製苦瓜、馬鈴薯千層、昆布鹽、牛排醬

馬鈴薯千層超好吃，帶有千層口感與洋芋片脆度，咬下還是有綿密馬鈴薯泥口感

可以先吃原味，感受肋眼的細嫩與油花香氣

不見血水，保有嫩度與本身的甜味

可以搭配牛排醬，使用牛骨、紅酒燉煮的醬汁

或者搭配釀製的苦瓜，很解膩不苦帶清香

伊比利豬腰眼

不輸給牛肉的伊比利豬腰眼，也是老饕蓋肉

肉質很細膩，帶有細緻脆度、肉很嫩不柴

很細緻肉質香甜滋味，帶出豬肉甜味香氣

可以搭配特製柑橘醬，引出果香解膩提味

本季的菜單有炒飯了，很多饕客敲碗鐵板燒要有炒飯XDD

實在太可愛，太多饕客敲碗~

使用土雞蛋、叉燒製作的鐵板炒飯，刨上烏魚子提味

米粒分明飽滿大顆，帶出烏魚子香氣與叉燒甘甜鹹香

甜點很厲害，根本是被鐵板燒耽擱的甜點美食

自家製作熬煮的草莓醬、新鮮草莓、香醇奶蓋

中間還有抹茶內餡帶出茶香與抹茶苦韻，讓每一口都好豐富香氣

咬下酥脆層次爆出抹茶內餡滋潤，草莓提出酸甜、抹茶有茶香與苦韻

整個很完美結合，奶蓋提出乳香增加濕滑度

飯後熱茶選用台灣高山烏龍茶，優雅香氣不是厚重烏龍茶香，順口回甘還很解膩

用料大多採用台灣在地時食材、結合異國風味

讓鐵板料理更豐富味蕾

高雄新潮鐵板燒推薦，聚餐、約會、紀念日聚會

甚至推薦給商務客，可以直接包場唷!

盛食藝 Teppanyaki & Wine、盛食藝鐵板燒

位置：高雄市鼓山區大順一路443號

電話號碼： 07 553 5399

營業時間：12:00~14:30、18:00~22:30

線上訂位&菜單：https://inline.app/

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