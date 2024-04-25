高雄厲害多汁炸全雞、炸物推薦 友炸炸雞 楠梓創新店
就在糖廠高雄花卉農園中心對面，從開門就開始排隊的 友炸炸雞
最平價的炸全雞、獨門碳烤全雞，真的親民又划算
可以吃到炸物美食又能享用到碳烤滋味，高雄楠梓 友炸炸雞楠梓創新店
開業不到半年，已經有超多回流老饕
悶熱天氣碳烤全雞、碳烤雞腿排已經成為最熱銷排行榜
炸物是走比較美式風味，炸過再烤過刷上炭烤醬汁撒上芝麻糖粉引出焦香甜味
每次來都可以點不同風味來吃，連三角骨、雞腳都好好吃
友炸炸雞 楠梓創新店
位置：高雄市楠梓區創新路136號
電話號碼： 0930 276 665
營業時間：15:00~22:00
粉絲團：Facebook
台糖高雄花卉農園中心對面的 友炸炸雞
自家創立品牌，最平價美味的炸全雞不用300元!
友炸炸雞 楠梓創新店 菜單
酥炸全雞 只要280元!!!而且是持續優惠價格唷~~~追起來!
非常多人敲碗，老闆又加碼推出了碳烤全雞，讓大家吃個過癮
友炸炸雞的價格很親民，不僅學生喜歡
很多上班族、公司行號、政府機關都會特地來訂下午茶
還有被炸物耽擱的正統泰式奶茶(超好喝，只要50元)
不定時都會有優惠，依據實體為主唷!
自家獨門醃製的雞肉風味，超多人愛點雞腿排~很大又沒有骨頭!吃起來才過癮!
炸全雞一直都是友炸炸雞的招牌首選，不用300元ㄟ!!真的很狂~
酥炸全雞、碳烤全雞建議先預約，現場要等20分鐘以上
酥炸全家耗時20分鐘，碳烤全雞更是長時間要半小時左右，建議可以先電話預約!
裹上炸物粉漿
都是下單後才油炸，精準掌控油溫、時間
保持酥脆度與多汁口感，才是美味的關鍵
三角骨也是人氣招牌，推薦給很愛啃食的饕客
被炸物店耽擱的正宗泰式奶茶
使用手標牌ChaTraMue，每日熬煮帶出茶香加入泰國奶水調配
而且使用大冰塊，融化不快讓每一口都是最香醇味道
好喝不甜膩引出手標紅茶的清香味道，真的很好喝
吃炸物配南洋風味的泰奶，真的有夠邪惡
蘇炸全雞真的很熱銷，10個單子有7個都有點，招牌人氣!
而且點全雞真的感覺比較划算ㄟ!
全雞可以都一公斤重以上，高達2~3人可享用
碳烤雞腿排也超多人點，很肥厚大隻的雞腿去骨
油炸後立馬刷上醬汁碳烤，香氣逼人
全雞有酥炸全雞、碳烤全雞可以挑選
碳烤比較費時，先預訂就不用等太久唷!
高雄炸全雞推薦，平價又好吃
剛炸起來就想吃的三角骨，油炸處理很不錯，外帶回家也不會出油
帶有古早味的三角骨，真的是啃食美食
一大包只要50元，大概有5支三角骨
鹹香滋味引出雞肉甜味，越吃越開胃
能啃食到肉肉與骨頭的香氣甜味
炸雞腳
沒有裹粉直接油炸的雞腳，而且雞腳有剪指甲!
鹹香滋味帶有QQ的膠質，表面還有特製的胡椒鹽提味
一份不夠啃食，絕對要多買
碳烤雞腿排
碳烤美食很貼心，都會使用盒裝
這樣吃起來才會濕黏於紙袋上面
一整隻肥厚的雞腿排，獨門醃製過加上碳烤刷醬烤過
會撒上芝麻糖粉提味，帶出焦香甜味
趁熱吃還帶有焦糖甜味與酥脆外皮
肥厚雞腿吃起還就是過癮，碳烤過帶出古早味醬汁香氣
炸全雞來了!!!!都會使用專屬的外盒
會附上手套、胡椒鹽、辣椒粉
外帶盒裝都不會蓋起來，保持通風才可以吃到金黃酥脆的外皮
拿到車上真的會迷死人的香氣，好逼人阿~
金黃色澤的酥脆全雞，是美式脆皮口感
上面會撒上特製胡椒鹽提味，還會附上沾粉~不夠味可另外搭配
晚餐宵夜、家庭聚餐、戶外野餐、朋友家聚會都可以來買炸全雞，真的很划算又美味
外皮很酥脆，帶出鹹香滋味
油炸前有先按壓過，讓骨頭可以輕鬆的拔起大口吃
美式脆皮很薄脆，外皮很香夠味
整個肉汁會不斷的湧出來
多汁肥厚的雞肉，整個很鹹香夠味好吃不油膩
連雞翅都好好吃!!!!
輕鬆把美味的炸全雞外帶回家開吃
碳烤全雞
很多朋友喜歡碳烤雞排、碳烤雞腿排，店家也推出全台首創碳烤全雞
油炸過再刷上碳烤醬烤過，很繁雜工法又很費時，建議先預訂
碳烤都會撒上芝麻糖粉增加香氣甜味、口感
一樣使用全雞盒裝，不會蓋起來讓透氣
整個碳烤醬汁還不斷的流竄滋潤，風味跟酥炸全雞截然不同
趁熱吃能感受到焦糖香氣與外皮顆粒酥脆口感
香甜滋味的懷舊碳烤風味
表面會帶出糖粉的香甜滋味提味，盒裝都有附贈沾粉，可以搭著吃
超狂炸全雞、碳烤全雞
正宗泰式奶茶很好喝，不是調和粉~直接熬煮茶葉熬煮，香醇夠味!!大推~
三點才剛開店，電話就沒有停過
熟客都知道要等，都會先預訂
友炸炸雞 楠梓創新店
位置：高雄市楠梓區創新路136號
電話號碼： 0930 276 665
營業時間：15:00~22:00
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