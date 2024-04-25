高雄厲害多汁炸全雞、炸物推薦 友炸炸雞 楠梓創新店

就在糖廠高雄花卉農園中心對面，從開門就開始排隊的 友炸炸雞

最平價的炸全雞、獨門碳烤全雞，真的親民又划算

可以吃到炸物美食又能享用到碳烤滋味，高雄楠梓 友炸炸雞楠梓創新店

開業不到半年，已經有超多回流老饕

悶熱天氣碳烤全雞、碳烤雞腿排已經成為最熱銷排行榜

炸物是走比較美式風味，炸過再烤過刷上炭烤醬汁撒上芝麻糖粉引出焦香甜味

每次來都可以點不同風味來吃，連三角骨、雞腳都好好吃

友炸炸雞 楠梓創新店

位置：高雄市楠梓區創新路136號

電話號碼： 0930 276 665

營業時間：15:00~22:00

粉絲團：Facebook

台糖高雄花卉農園中心對面的 友炸炸雞

自家創立品牌，最平價美味的炸全雞不用300元!

友炸炸雞 楠梓創新店 菜單

酥炸全雞 只要280元!!!而且是持續優惠價格唷~~~追起來!

非常多人敲碗，老闆又加碼推出了碳烤全雞，讓大家吃個過癮

友炸炸雞的價格很親民，不僅學生喜歡

很多上班族、公司行號、政府機關都會特地來訂下午茶

還有被炸物耽擱的正統泰式奶茶(超好喝，只要50元)

不定時都會有優惠，依據實體為主唷!

自家獨門醃製的雞肉風味，超多人愛點雞腿排~很大又沒有骨頭!吃起來才過癮!

炸全雞一直都是友炸炸雞的招牌首選，不用300元ㄟ!!真的很狂~

酥炸全雞、碳烤全雞建議先預約，現場要等20分鐘以上

酥炸全家耗時20分鐘，碳烤全雞更是長時間要半小時左右，建議可以先電話預約!

裹上炸物粉漿

都是下單後才油炸，精準掌控油溫、時間

保持酥脆度與多汁口感，才是美味的關鍵

三角骨也是人氣招牌，推薦給很愛啃食的饕客

被炸物店耽擱的正宗泰式奶茶

使用手標牌ChaTraMue，每日熬煮帶出茶香加入泰國奶水調配

而且使用大冰塊，融化不快讓每一口都是最香醇味道

好喝不甜膩引出手標紅茶的清香味道，真的很好喝

吃炸物配南洋風味的泰奶，真的有夠邪惡

蘇炸全雞真的很熱銷，10個單子有7個都有點，招牌人氣!

而且點全雞真的感覺比較划算ㄟ!

全雞可以都一公斤重以上，高達2~3人可享用

碳烤雞腿排也超多人點，很肥厚大隻的雞腿去骨

油炸後立馬刷上醬汁碳烤，香氣逼人

全雞有酥炸全雞、碳烤全雞可以挑選

碳烤比較費時，先預訂就不用等太久唷!

高雄炸全雞推薦，平價又好吃

剛炸起來就想吃的三角骨，油炸處理很不錯，外帶回家也不會出油

帶有古早味的三角骨，真的是啃食美食

一大包只要50元，大概有5支三角骨

鹹香滋味引出雞肉甜味，越吃越開胃

能啃食到肉肉與骨頭的香氣甜味

炸雞腳

沒有裹粉直接油炸的雞腳，而且雞腳有剪指甲!

鹹香滋味帶有QQ的膠質，表面還有特製的胡椒鹽提味

一份不夠啃食，絕對要多買

碳烤雞腿排

碳烤美食很貼心，都會使用盒裝

這樣吃起來才會濕黏於紙袋上面

一整隻肥厚的雞腿排，獨門醃製過加上碳烤刷醬烤過

會撒上芝麻糖粉提味，帶出焦香甜味

趁熱吃還帶有焦糖甜味與酥脆外皮

肥厚雞腿吃起還就是過癮，碳烤過帶出古早味醬汁香氣

炸全雞來了!!!!都會使用專屬的外盒

會附上手套、胡椒鹽、辣椒粉

外帶盒裝都不會蓋起來，保持通風才可以吃到金黃酥脆的外皮

拿到車上真的會迷死人的香氣，好逼人阿~

金黃色澤的酥脆全雞，是美式脆皮口感

上面會撒上特製胡椒鹽提味，還會附上沾粉~不夠味可另外搭配

晚餐宵夜、家庭聚餐、戶外野餐、朋友家聚會都可以來買炸全雞，真的很划算又美味

外皮很酥脆，帶出鹹香滋味

油炸前有先按壓過，讓骨頭可以輕鬆的拔起大口吃

美式脆皮很薄脆，外皮很香夠味

整個肉汁會不斷的湧出來

多汁肥厚的雞肉，整個很鹹香夠味好吃不油膩

連雞翅都好好吃!!!!

輕鬆把美味的炸全雞外帶回家開吃

碳烤全雞

很多朋友喜歡碳烤雞排、碳烤雞腿排，店家也推出全台首創碳烤全雞

油炸過再刷上碳烤醬烤過，很繁雜工法又很費時，建議先預訂

碳烤都會撒上芝麻糖粉增加香氣甜味、口感

一樣使用全雞盒裝，不會蓋起來讓透氣

整個碳烤醬汁還不斷的流竄滋潤，風味跟酥炸全雞截然不同

趁熱吃能感受到焦糖香氣與外皮顆粒酥脆口感

香甜滋味的懷舊碳烤風味

表面會帶出糖粉的香甜滋味提味，盒裝都有附贈沾粉，可以搭著吃

超狂炸全雞、碳烤全雞

正宗泰式奶茶很好喝，不是調和粉~直接熬煮茶葉熬煮，香醇夠味!!大推~

三點才剛開店，電話就沒有停過

熟客都知道要等，都會先預訂

友炸炸雞 楠梓創新店

位置：高雄市楠梓區創新路136號

電話號碼： 0930 276 665

營業時間：15:00~22:00

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