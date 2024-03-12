2024澎湖美食地圖完成囉！來澎湖要吃那些推薦在地特色的澎湖美食呢？澎湖除了大啖各種新鮮海鮮，還有超多風味餐廳跟和人氣小吃。推薦18間必吃澎湖美食從海鮮餐廳、小吃美食、早午餐到精心甜品，通通不藏私介紹給你，快速把所有澎湖美食一網打盡，除澎湖本島馬公美食、澎湖在地人推薦美食、澎湖午餐、澎湖餐廳美食、澎湖美食晚餐、澎湖海鮮，周邊離島美食全分享給各位，保證讓品嚐過澎湖美食的你回台灣仍回味無窮，想一來再來。

重點整理： Toggle

澎湖美食推薦 排行榜

澎湖美食推薦 分類

澎湖花火節｜澎湖自由行優惠

✅

✅

澎湖花火節｜澎湖一日遊優惠

✅

✅

✅

2024澎湖美食推薦

#1馬路益燒肉飯

地址: 澎湖縣馬公市中正路53號旁鐵皮屋(點我導航)

營業時段:11:00-14:00 ; 16:30-21:30 週二休息

相關連結:臉書

澎湖午餐推薦吃這，這家「馬路益燒肉飯」位在澎湖最熱鬧的中正路旁的鐵皮屋內，已經是不少澎湖人及老饕們從小吃到的澎湖推薦美食了，來這必吃的除了鹹甜的招牌燒肉飯配店家自製的酸菜以外，炸雞腿、花枝排、花枝丸等也都是每桌必點的項目，肚子還有空間的話可以再來一盤完全沒有使用太白粉的蚵仔蛋，品項豐富味道實在，在澎湖晚餐中餐不知道要吃什麼來這就對了。

#2三哥酒釀雞排

澎湖雞排鹽酥雞攤到處可見，但「酒釀雞排」就很特別了。總店位在澎湖科大附近的「三哥酒釀雞排」在民權上也有一家分店，被網友稱為不預定吃不到的這家澎湖雞排表定時間只有營業五小時還經常提早賣完，一定要電話先預訂！好吃的秘訣除了使用新鮮雞肉當原料以外，獨家的酒釀醃漬讓雞肉吃起來帶點酒味相當合拍，酥脆的外皮將肉汁緊緊鎖在裡面，且厚度非常足夠一塊就很滿足！是在地人激推澎湖美食推薦。

#3洪家炸粿

「炸粿」是澎湖特色美食的代表之一，位在北環必經 203 縣道上的「洪家炸粿」相較於另一家知名的「回家炸粿」，人潮比較少也離市區比較近。來這必點的是吃得到整枝蝦子和豐富蚵仔的綜合炸粿，粉漿裡還加入了清脆的高麗菜與韭菜，真材實料一顆就超滿足的澎湖小吃，是低調的澎湖隱藏版美食。

澎湖馬公美食推薦

#4玉冠嫩仙草

地址：澎湖縣馬公市民福路32號(導航)

營業時間：10:00~22:00(週三公休)

推薦餐點：翡翠嫩仙草綜合冰

相關連結 : 官網

澎湖推薦美食不錯過， 澎湖超熱門的排隊名店玉冠嫩仙草，連在地人都激推，主要以仙草為主，販賣仙草類冰品、仙草凍、仙草凍類飲料，這裡的剉冰是將仙草做成冰磚拿去剉，不是單純的冰塊清冰，每一口都有淡淡仙草味，沁涼退火的仙草冰上塞滿滿的配料，粉圓、芋圓、番薯圓各種選擇，再加上一顆奶油球，真的是夏天最強的消暑聖品。

#5劉正港檸檬汁

澎湖馬公市區最熱鬧的就是中正路了，許多旅客在這找馬公市區美食，就在這條連鎖飲料店一條街上有一家人潮絲毫不受影響的澎湖檸檬汁40年老店「劉正港檸檬汁」夏天幾乎隨時人潮滿滿，堅持依循古法熬製糖水、使用國產檸檬每日現壓檸檬汁，客人喝到的還是不加冰塊的超純品質，酸甜帶勁的滋味天氣熱來一杯超級清涼解渴！

#6雛菊見DAISY HOUSE

澎湖必吃餐廳這裡看!澎湖也有網美餐廳！這家森林系工業風的「雛菊見DAISY HOUSE」在台南、台中、高雄都可以吃得到，但最初的創始店就是來自澎湖。不僅整體店內分為堪稱澎湖IG打卡餐廳，餐點原料也大量使用澎湖在地食材，想吃披薩、義大利麵、燉飯這裡都有，海鮮百寶袋更是一道能夠吃到在地的蛤蜊、鮮蝦、花枝等豐富特產，是一家兼具外表及實力的澎湖美食餐廳。

澎湖美食在地小吃推薦

#7阿虹的店

地址：澎湖縣西嶼鄉11之5號(導航)

營業時間：10:30~16:30

推薦餐點：小管麵線、野生活海膽、仙人掌冰

相關連結 : 粉專

超多間有名的澎湖必吃小吃，這間阿虹的店就是其中之一，新鮮小管的Ｑ彈口感加上紅蔥頭調味的鮮甜湯頭，另外，老闆還有一個獨門吃法，把燒酒螺的醬汁加進小管麵線ㄧ起吃，帶點微辣的醬汁把整碗麵線的鮮味提升到另一個境界，難怪客人都讚不絕口。若是想吃海膽的朋友可以選在7～8月份，去享用新鮮現剖的馬糞海膽。

#8郵局口蔥油餅

地址: 澎湖縣馬公市惠民一路36號(點我導航)

營業時段:14:00-18:30 週二休息

相關連結:臉書

來澎湖玩必吃澎湖花枝丸、澎湖海鮮等特色美食，但位在中正路郵局旁的澎湖蔥油餅你吃過了嗎？「郵局口蔥油餅」經常在開店前就在排隊，拿到蔥油餅後下一站就是到附有近10種調味料的醬料台加好加滿，除了有常見的醬料外，小黃瓜絲、蒜泥、辣椒醬油更是讓酥脆蔥油餅更好吃的秘訣，想吃這項必吃澎湖小吃要有排隊的決心喔！

#9二馬豆花

二馬豆花總共有花生、南瓜、紅豆、綠豆等四種口味可以選擇，位於古色古香的二崁聚落裡，在店內吃還可以感受那種古厝特色氛圍。二馬豆花最特別的這裡的花生豆花使用的是磨碎的花生粉，磨碎的花生香氣整個釋放出來，配上不會過甜的綿密豆花，對不愛甜食的人而言剛剛好，如果是螞蟻人，桌上會有一個茶壺，裡頭裝的不是茶，其實裝的是老闆特製的糖水，可以自己調整甜度。

#10外垵刈包早餐店

地址：澎湖縣西嶼鄉163-1號(導航)

營業時間：05:00~18:00

推薦餐點：刈包、爌肉飯糰、熔岩饅頭

相關連結 : 官網

推薦必吃澎湖早餐，這間澎湖美食小吃外垵刈包早餐店，雖說是早餐店但卻一路營業到傍晚，從早到晚都可以品嘗到活力早餐，早上爬不起來也不怕。外垵刈包不是用傳統的白色刈包當作外皮，而是使用黑糖饅頭來取代，夾入爌肉、酸菜及煎蛋，淡淡的黑糖香氣撲鼻，煎蛋、爌肉的濕潤度讓饅頭吃起來不會過乾，加上酸菜爽脆的口感，超大一顆吃起來很有飽足感。建議外帶的話可以到對面涼亭，邊吃邊欣賞外垵漁港的海景。

#11鐘記燒餅

地址：澎湖縣馬公市文康街35號(導航)

營業時間：07:00~10:00

推薦餐點：招牌干貝蔥蛋加油條

相關連結 : 官網

鐘記燒餅位在文康商圈，也就是大家說的早餐一條街上，每到早上總是要大排長龍才能吃上，鐘記的燒餅口味有25種葷食、5種素食超多樣的選擇，菜單上也有標出招牌推薦口味，選擇障礙的人可以直接點推薦。烘烤過的燒餅老麵味也會越嚼越香，吃起來蓬鬆鬆軟，不像是一般吃到很乾的燒餅，搭配上滿滿的料，早餐吃這個一定會有滿滿的活力！

#12易家仙人掌冰

地址：澎湖縣白沙鄉191-2號(導航)

營業時間：08:30~18:00

推薦餐點：仙人掌冰

相關連結 : 官網

來到澎湖當然不能錯過菊島特產仙人掌冰，紫紅色的色澤是仙人掌天然的顏色，吃起來有點黏稠感，酸酸甜甜的口感，在炎夏來一支超級消暑。另外，易家的仙人掌冰會混合芋頭、哈密瓜等其他口味的冰淇淋來中和仙人掌的酸味，微酸帶點甜讓你吃完整支也不容易膩，一定是要品嚐的澎湖冰店。

澎湖美食餐廳推薦

#13隘門陽光沙灘燒烤吃到飽

地址: 澎湖縣湖西鄉西鄉隘門里(點我導航)

營業時段:午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:30

電話:06 9228990

在澎湖除了有無限的陽光、沙灘外，自助烤肉也是多數旅人在進入黃昏時分後晚餐的選擇之一。這家位在隘門沙灘的「隘門陽光沙灘燒烤」就真的開在沙灘上，太陽下山後走進沙灘就能夠聞到陣陣烤肉香。夜色漸暗還會點燈，宛如大型沙灘派對氣氛很讚！食材部份也不馬乎，從蔬菜到烤魚烤蝦烤牡蠣等海鮮類，一直到店家自己醃製的雞肉豬肉等肉類樣樣俱全通通吃到飽，要找澎湖美食餐廳就選這間吧。

#14傻愛莊

澎湖晚餐推薦是什麼?在澎湖有一間位於三級古蹟內的餐廳傻愛莊，傻愛莊的菜色有中式也有西式，蒜味香濃的蒜蒜麵、嗆辣的麻辣擔擔麵都是必點菜色之一，還有很多是由老闆研發改良的，像是最有特色的珊瑚餅，加入地瓜的餅散發著淡淡甜味，很受小朋友歡迎。來傻愛莊能吃到澎湖傳統美食也能吃到外面吃不到的新口味。

#15Mercato Pizza 瑪咖朵披薩 /FishMarket 漁市場

地址：澎湖縣馬公市北辰街10號(導航)

營業時間：17:00~21:00 (周二公休)

推薦餐點：窯烤雲朵披薩、焦糖海鹽薯條

相關連結 : 粉專

瑪咖朵披薩是一間隱身在菜市場中的披薩店，主打的雲朵披薩是主廚親自飛去義大利取經的，不同口味的披薩搭配上雲朵餅皮，充滿空氣感的鬆軟餅皮，吃起來和傳統的厚餅皮完全不一樣，比一般披薩更軟更有彈性，即使冷掉還是很好吃；除了披薩之外瑪咖朵的焦糖海鹽薯條也是必點，甜鹹甜鹹的口感越吃越上癮，很值得吃吃看！

#16Addict restaurant癮餐廳

地址：馬公市林森路47號(導航)

營業時間：9:30-15:00 , 17:00-22:00(週四公休)

推薦餐點：一隻魚漢堡、澎湖高麗菜酸土雞腿麵、地瓜吉拿棒

相關連結 : 官網

澎湖美食晚餐吃什麼? 這間從餐車起家的癮餐廳，雖然價位有點高，但人氣還是不減，在澎湖已經累積了高人氣，沒有事先訂位是很難吃到的哦！主廚利用澎湖在地食材融入菜色，變成一道道的創意餐點。新鮮Q彈的小卷搭配墨魚麵，吃得到濃濃的海味；澎湖酸高麗菜結合義大利麵，淡淡的酸味清爽的平衡了整體的味道，來到澎湖如果想品嘗精緻又特別的餐點，很值得來此一訪。

澎湖美食海鮮餐廳集合

#17菊楓食堂日式料理Since2008

地址: 澎湖縣馬公市六合路65號(點我導航)

營業時段:11:30-14:00 ; 17:00-20:00 週三休息

相關連結:臉書

來澎湖必吃海鮮的店家，身為外島的澎湖有豐富的漁獲，作為壽司等日式料理相當合拍。這家位在澎湖科技大學旁的「菊楓食堂日式料理」就是想吃澎湖平價日本料理時的好所在，雖然沒有精美的裝潢走學生餐廳路線，但百元出頭就能吃到握壽司，三百元內就能吃到生魚片丼飯，生食級干貝也只要三百元，厚度鮮度都物超所值堪稱平價日料中的貴族。另外還有炸豬排、咖哩等選項，神店等級等你來朝聖這間澎湖餐廳！

#18原味漁村小吃

地址：澎湖縣馬公市中正路35-1號(導航)

營業時間：10:30~23:00

推薦餐點：鮮蚵滷肉飯、原味鮮蚵

相關連結 : 粉專

在IG上超人氣的原味漁村小吃，可以吃到各種澎湖特色海鮮，其中最夯的就是這碗蚵仔滷肉飯，豪邁的在飯上鋪滿了一顆顆飽滿的蚵仔，每一口都能吃到新鮮海味！還有一款隱藏版的痛風滷肉飯，一整碗包含小卷、蚵仔，滿滿的料豐富到都看不到飯，讓人看了食慾大開，海鮮控絕對不能錯過！

澎湖美食推薦 常見問題

Q：澎湖美食必吃的有哪些？ 玉冠仙草冰、早餐街牛雜湯、大池炸粿、易家仙人掌冰都是很推薦的澎湖必吃美食。

Q：澎湖有推薦的早午餐店家嗎？ Addict Brunch、小島家、益豐豆漿都是非常有特色的澎湖早午餐店家！

Q：想找澎湖特色餐廳有哪些? 囊括網美打卡、海濱、老宅咖啡選項：癮餐廳、雛菊餐桌、藍洞、及林春咖啡、牧羊人咖啡館、半日閑｜𝐋𝐞𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 白沙店

Q：澎湖好吃的餐廳推薦? Mercato Pizza、Addict restaurant 癮餐廳、菜宅裡的小酒館、金醬府都是很推薦來到澎湖必吃的餐廳

常見問題

澎湖美食推薦 優惠美食券

✅

✅

✅

✅



更多澎湖旅遊 套裝行程