<一分鐘短評>

牠是我們生死與共的患難伙伴,我們絕對不能在關鍵時刻放棄牠!



一部探討自我生命意義與家庭親情價值、人生競賽輸贏、友情分合、人狗巧遇奇緣,到生死同盟的轉折,全片融合越野探險競賽的緊張刺激、商業贊助金額與IG流量高低的冷酷現實等議題探討的好片。



故事發展情節高潮迭起,時而讓人看的激昂賁張,時而溫馨動人,時而開心共笑,時而感人至深,眼淚不自覺地隨著劇情輾轉而留下,非常值得一看充滿勵志、挫折、考驗與重生的好片!





這部預定2024年3月15日在台上映的美國電影《極限長征》(Arthur the King) 改編自麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)所著小說 " Arthur - the dog who crossed the jungle to find a home",描述一段真人真「狗」共續奇緣的真實故事。

電影《極限長征》(Arthur the King) 由賽門 ‧ 西倫 ‧ 瓊斯(Simon Cellan Jones)執導,由《變形金剛》馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)擔綱,並集結劉思慕(Simu Liu)、娜塔莉 ‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)、阿里 ‧ 蘇利曼(Ali Suliman)共組熱血極限越野運動團隊,全片隨著鏡頭,讓觀眾一邊欣賞緊張刺激的賽事過程,一邊欣賞的難得一見的多明尼加共和國壯闊美景!



這是一部充滿勵志的極限越野探險競賽,過程撼動人心的電影,劇中不僅展現參賽隊伍驚險刺激的極限運動過程,超高難度拍攝高空滑索,讓人看得屏氣凝神! 更展現了主配角之間永不放棄始終求贏的團隊精神,故事隨著團隊前進多明尼加的過程中,遇上了一隻全身多處受傷的流浪狗,主角好心給牠一顆肉丸,造就了一段人狗奇緣,從此劇情更加大展開,結局幾經翻轉動人心弦!

男主角馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)與真實人物也是小說作者麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)一家人的合影。



2024年3月15日在台上映的電影《極限長征》(Arthur the King) 中文預告,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=9OWvbMxtp5c

一位參加過19次越野競賽,屢敗屢戰從不認輸,但總是欠缺臨門一腳奪冠的越野探險競賽選手,2015年落敗後,2018年自己重新振作,視為最後一次參加越野競賽,這一次他需要組隊在10天內,挑戰700公里遠征的極限運動!盡管父親苦勸,他依舊不改其志,一心想透過競賽贏得冠軍證明自我的價值,想找商業贊助,與尋求老將新秀同伴組隊,卻在過程中飽受質疑幾笑,找嚐盡人溫冷暖!



好不容易終於「廣鐵隊」成軍,三男一女的隊員之間,在高強度的越野競賽過程幾經生死考驗,隊員要在十天內橫越多明尼加共和國650跑步、穿越山野叢林、日夜風雨無阻徒步競走、山路騎腳踏車、攀岩、天際滑鋼索、渡河划、橋上跑步多達十五種不同主題的身心體力,過程中四名隊員們從互助到爭吵到同心,竟是因為被一隻狗無私的行為所感動。



這隻飽受人類虐待同類追咬,全身是傷的流浪狗,2018年廣鐵隊四位參賽選手,因為一顆肉丸,與流浪狗牽起一段跨越了將近七百公里,人狗生死同盟的奇緣不了情!

全片主要演員介紹如下 :

馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)飾演麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord),也就是廣鐵隊隊長麥可是擁有19年參賽經驗的越野運動員,一心渴望奪冠,寫下屬於自我人生紀錄的他,卻一直未能如願以償,在201年「最後一次」比賽,重新組隊出發,在整個長達十天的漫長越野探險賽途中,又會遇到什麼樣的驚險挑戰呢?

「為了爸爸,我一定要贏!」 --- 塔莉‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)飾演攀岩高手奧莉薇亞(Olivia)

​

廣鐵隊的隊員奧莉維亞在同為攀岩高手的父親調教下,成了一名厲害的攀岩高手,片中更為了盡孝,安慰罹癌及將不久於人世的父親,答應加入麥可的團隊,為父親贏得勝利,展現了父女之間的溫馨親情,然而遇到比賽中的種種突發狀況,她又該如何動腦面對解決呢?塔莉‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)在片中的演出身手俐落,攀岩、划獨木舟、高空滑索、森林越野跑樣樣來,體力與技巧完全不讓鬚眉,展現了女性強健又善於折衝協調的能力,讓人為之喝采!

「贏家註定就是要贏!」--- 劉思慕(Simu Liu)飾演百萬網利奧(Leo)

​

廣鐵隊的隊員奧利除了是一名越野運動員,也是信心爆棚的百萬網紅,但之前他曾與麥可意見不合而分道揚鑣,這次廣鐵隊能成行比賽,也多虧了贊助商看好利奧(Leo)創造的流量才肯答應贊助,在這場最後一次的比賽中,兩人是否能放下過往成見共創佳績呢?編劇安排了一段令人感動的轉折,劉思慕在片中,跟主角馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)飾演的麥可之間,有多場唇槍舌戰的對手戲,演出也十分搶眼! 他也將網紅與運動參賽小隊成員兩種截然不同的角色,展現得淋漓盡致!

阿里‧ 蘇利曼(Ali Suliman)飾演飾演四屆冠軍,隊內最資深,卻飽受膝傷所苦的成員奇克(Chik),展現了老大哥的智慧與風範。

電影不僅由真實世界的故事主人翁麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)擔綱技術顧問,親自訓練演員,還原高難度比賽過程,都是由四位主要演員親自上陣拍攝拍攝前的訓練就非常高強度,正式開拍後,其中一場超高難度的高空滑索拍攝,極度緊張刺激讓人狂飆腎上腺素,看得人坐立不安!絕對值得票價去觀賞這段戲!



那一場高空滑索的重頭戲,即使現場備有特技演員,但實際上仍需要四位演員們在兩山之間的高空滑索演出。回憶起拍戲過程,的阿里 ‧ 蘇利曼(Ali Suliman)也分享:「當我們在中間停下來時,正好在最高點,我很害怕,但攝影師看起來好冷靜,等我到達另一端時整個抖個不停!」敬業精神令人欽佩!

茱麗葉‧ 瑞蘭斯(Juliet Rylance)飾演麥可妻子海倫(Helena Lindnord),曾經是極限運動的一員,為了家庭退居幕後,始終相信先生並完全支持,顧好家作先生最強的後盾,片中跟飾演小女兒的童星,有幾場點到為止的親情戲,卻給人無限的溫馨,讓片中在緊張刺激的競賽中,有一些時刻感受到親情與家人的可貴與溫暖。

出發前廣鐵隊四名隊員高喊著「我們努力、我們忍耐承受,我們終將贏得勝利」的口號互勉,廣鐵隊在第二賽程中首遇流浪狗,麥可隨手給了一顆肉丸給狗狗吃,沒想到劇情就此有了超展開,多站之後,當團隊登山攀岩涉水,高空滑索闖過多個行程之後,竟然又與流浪狗再次相遇,團隊裡沒有人知道,牠究竟是如何跨越種種障礙,跟上了廣鐵隊,在關鍵時刻就了大家一命的流浪狗,被隊員暱稱為「亞瑟王」,也就本片英文片名「Arthur The King」。

到了比賽後半段,經過媒體報導,人狗奇緣帶來了更多的關注與聲量,從此四人一狗不離不棄,歷經一次又一次的磨難考驗,讓每個人重新思考,贏得冠軍背後真正的生命意義,也在親情、友情之間有了最美的昇華。



真正的冠軍,不在於最終排名的前後,從偶然到必然,人心的輾轉,生命的意義,有了多少次的領悟! 跨越七百里的越野探險賽,勾勒出一段感人肺腑動人心弦的人狗奇緣共患難的真摯情誼!

更請來英國知名冒險家貝爾.吉羅斯(Edward Michael Grylls)擔任極限越野探險競賽,全程親自獻聲的評論員,更在片尾收錄共和世代(One Republic)的金曲Run 為電影主題曲!



電影收錄 OneRepublic - Run (Official Music Video),影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=wjDJNEPghNY&t=36s





電影《極限長征》(Arthur The King)劇組,原本期望能在當年麥可與亞瑟相遇的「厄瓜多」拍攝,但因為疫情的關係,並考量到演員時間與狗狗們的運送問題,最終決定將拍攝地點改為「多明尼加共和國」,這點跟原著小說不同,但無損於全片的秀麗風光,從大片叢林、廣闊稻田、嚴峻山崖溪水等景色,都讓人嘆為觀止。再加上演員們親自上陣,不分日夜情噢,在艱困的拍戲環境與當地高溫潮濕的氣候嚴厲考驗下,更讓人對這些演員們吃盡苦頭的努力與勇氣深感佩服!



就是明天(2024年3月15日),喜歡極限運動上山下海高強度挑戰,以及探索父女、父子、夫妻家庭親情,還有喜歡狗狗的朋友,都值得你呼朋引友攜家帶眷,一起進影城戲院,觀看這部既刺激又感動人心,細細描摩團隊合作,與人狗至深真摯情誼的絕佳電影《極限長征》(Arthur the King)!

<電影本事>



一次意外的相遇,開啟一場難忘的冒險



探險越野運動員麥可(Mikael Lindnord,由馬克 ‧ 華柏格 Mark Wahlberg 飾演),與他率領的隊伍,多年來從未獲得金牌。一心渴望成為世界冠軍的他,決定參加完「最後一次」比賽後,就要結束自己的運動員生涯。



為此,麥可到處奔波,更投入畢生積蓄,找回前搭檔利奧(由劉思慕Simon Liu 飾演)、王牌新秀奧莉薇亞(由娜塔莉 ‧ 艾曼紐Nathalie Emmanuel飾演),以及熱血老將奇克(阿里 ‧蘇利曼Ali Suliman飾演)共組王牌團隊,飛往多明尼加共和國參加世界冠軍賽。



比賽途中,麥可偶遇一隻滿是傷疤的流浪狗,於是將午餐的肉丸分食給牠,便再度展開比賽。不過他萬萬沒想到,這隻流浪狗不僅跟上隊伍的腳步,甚至還在危急時刻救了他們一命!



麥可和隊友們決定將牠取名為「亞瑟 Arthur 」,並帶著牠一起上山下海,挑戰這趟總長近 700 公里的比賽。四個人類一隻狗,他們能否一起成功完賽?途中又將遭遇什麼驚險的阻礙呢?

2024年3月15日全台上映戲院與影城一覽圖

極限長征 Arthur the King

發行公司:采昌國際多媒體

電影類型:冒險、運動

出品國家:美國

台灣上映:2024.03.15全台上映

電影片長:1時49分

電影級數:普遍級

小說原著:麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)

電影製片:

【300壯士:斯巴達的逆襲】馬克‧ 坎頓(Mark Canton)

【紅翼行動】史提芬‧ 李文森(Stephen Levinson)

【丘奇先生】考特尼‧ 所羅門(Courtney Solomon)

【燃燒鬥魂】馬克‧ 華柏格(Mark Wahlberg)

【極盜戰】塔克‧ 圖利(Tucker Tooley)

泰莎‧ 圖利(Tessa Tooley)

電影導演:【全家逃走中】賽門 ‧ 西倫 ‧ 瓊斯(Simon Cellan Jones)

電影編劇:【玩命關頭2:飆風再起】邁可 ‧ 布蘭特(Michael Brandt)

電影攝影:【GT:跨界玩家】雅克‧ 喬弗瑞(Jacques Jouffret)

電影音樂:【全家逃走中】凱文‧ 馬特里(Kevin Matley)

主要演員:

【變形金剛】系列馬克‧ 華柏格(Mark Wahlberg)飾演麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)

【尚氣與十環傳奇】劉思慕(Simu Liu)飾演百萬網利奧(Leo)

【玩命關頭】系列娜塔莉‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)飾演攀岩高手奧莉薇亞(Olivia)

【紅翼行動】阿‧里‧ 蘇利曼(Ali Suliman)飾演四屆冠軍奇克(Chik))

【為了與你相遇】茱麗葉‧ 瑞蘭斯(Juliet Rylance)飾演麥可妻子海倫(Helena Lindnord)

