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《極限長征》--- 人狗奇緣共患難，勇者有愛創佳績!

2024-03-14 23:53:43 SJKen 人氣：108
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SJKen

發表篇數：974篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

The Movie posters and stills of USA Movie "電影《極限長征》(Arthur the King) will be launching from Mar 15, 2024 onwards in Taiwan,

(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格，喜歡我的文章，請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚，謝謝。)

 

<一分鐘短評>

牠是我們生死與共的患難伙伴，我們絕對不能在關鍵時刻放棄牠!

一部探討自我生命意義與家庭親情價值、人生競賽輸贏、友情分合、人狗巧遇奇緣，到生死同盟的轉折，全片融合越野探險競賽的緊張刺激、商業贊助金額與IG流量高低的冷酷現實等議題探討的好片。

故事發展情節高潮迭起，時而讓人看的激昂賁張，時而溫馨動人，時而開心共笑，時而感人至深，眼淚不自覺地隨著劇情輾轉而留下，非常值得一看充滿勵志、挫折、考驗與重生的好片!



這部預定2024年3月15日在台上映的美國電影《極限長征》(Arthur the King) 改編自麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)所著小說 " Arthur - the dog who crossed the jungle to find a home"，描述一段真人真「狗」共續奇緣的真實故事。

電影《極限長征》(Arthur the King) 由賽門 ‧ 西倫 ‧ 瓊斯(Simon Cellan Jones)執導，由《變形金剛》馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)擔綱，並集結劉思慕(Simu Liu)、娜塔莉 ‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)、阿里 ‧ 蘇利曼(Ali Suliman)共組熱血極限越野運動團隊，全片隨著鏡頭，讓觀眾一邊欣賞緊張刺激的賽事過程，一邊欣賞的難得一見的多明尼加共和國壯闊美景!

這是一部充滿勵志的極限越野探險競賽，過程撼動人心的電影，劇中不僅展現參賽隊伍驚險刺激的極限運動過程，超高難度拍攝高空滑索，讓人看得屏氣凝神! 更展現了主配角之間永不放棄始終求贏的團隊精神，故事隨著團隊前進多明尼加的過程中，遇上了一隻全身多處受傷的流浪狗，主角好心給牠一顆肉丸，造就了一段人狗奇緣，從此劇情更加大展開，結局幾經翻轉動人心弦!

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男主角馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)與真實人物也是小說作者麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)一家人的合影。

2024年3月15日在台上映的電影《極限長征》(Arthur the King) 中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=9OWvbMxtp5c

 

一位參加過19次越野競賽，屢敗屢戰從不認輸，但總是欠缺臨門一腳奪冠的越野探險競賽選手，2015年落敗後，2018年自己重新振作，視為最後一次參加越野競賽，這一次他需要組隊在10天內，挑戰700公里遠征的極限運動！盡管父親苦勸，他依舊不改其志，一心想透過競賽贏得冠軍證明自我的價值，想找商業贊助，與尋求老將新秀同伴組隊，卻在過程中飽受質疑幾笑，找嚐盡人溫冷暖!

好不容易終於「廣鐵隊」成軍，三男一女的隊員之間，在高強度的越野競賽過程幾經生死考驗，隊員要在十天內橫越多明尼加共和國650跑步、穿越山野叢林、日夜風雨無阻徒步競走、山路騎腳踏車、攀岩、天際滑鋼索、渡河划、橋上跑步多達十五種不同主題的身心體力，過程中四名隊員們從互助到爭吵到同心，竟是因為被一隻狗無私的行為所感動。

這隻飽受人類虐待同類追咬，全身是傷的流浪狗，2018年廣鐵隊四位參賽選手，因為一顆肉丸，與流浪狗牽起一段跨越了將近七百公里，人狗生死同盟的奇緣不了情！

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全片主要演員介紹如下 : 

馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)飾演麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)，也就是廣鐵隊隊長麥可是擁有19年參賽經驗的越野運動員，一心渴望奪冠，寫下屬於自我人生紀錄的他，卻一直未能如願以償，在201年「最後一次」比賽，重新組隊出發，在整個長達十天的漫長越野探險賽途中，又會遇到什麼樣的驚險挑戰呢？

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「為了爸爸，我一定要贏！」 --- 塔莉‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)飾演攀岩高手奧莉薇亞(Olivia)

廣鐵隊的隊員奧莉維亞在同為攀岩高手的父親調教下，成了一名厲害的攀岩高手，片中更為了盡孝，安慰罹癌及將不久於人世的父親，答應加入麥可的團隊，為父親贏得勝利，展現了父女之間的溫馨親情，然而遇到比賽中的種種突發狀況，她又該如何動腦面對解決呢？塔莉‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)在片中的演出身手俐落，攀岩、划獨木舟、高空滑索、森林越野跑樣樣來，體力與技巧完全不讓鬚眉，展現了女性強健又善於折衝協調的能力，讓人為之喝采!

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「贏家註定就是要贏！」--- 劉思慕(Simu Liu)飾演百萬網利奧(Leo)

廣鐵隊的隊員奧利除了是一名越野運動員，也是信心爆棚的百萬網紅，但之前他曾與麥可意見不合而分道揚鑣，這次廣鐵隊能成行比賽，也多虧了贊助商看好利奧(Leo)創造的流量才肯答應贊助，在這場最後一次的比賽中，兩人是否能放下過往成見共創佳績呢？編劇安排了一段令人感動的轉折，劉思慕在片中，跟主角馬克 ‧ 華柏格(Mark Wahlberg)飾演的麥可之間，有多場唇槍舌戰的對手戲，演出也十分搶眼! 他也將網紅與運動參賽小隊成員兩種截然不同的角色，展現得淋漓盡致!

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 阿里‧ 蘇利曼(Ali Suliman)飾演飾演四屆冠軍，隊內最資深，卻飽受膝傷所苦的成員奇克(Chik)，展現了老大哥的智慧與風範。

 

電影不僅由真實世界的故事主人翁麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)擔綱技術顧問，親自訓練演員，還原高難度比賽過程，都是由四位主要演員親自上陣拍攝拍攝前的訓練就非常高強度，正式開拍後，其中一場超高難度的高空滑索拍攝，極度緊張刺激讓人狂飆腎上腺素，看得人坐立不安!絕對值得票價去觀賞這段戲!


那一場高空滑索的重頭戲，即使現場備有特技演員，但實際上仍需要四位演員們在兩山之間的高空滑索演出。回憶起拍戲過程，阿里 ‧ 蘇利曼(Ali Suliman)也分享：「當我們在中間停下來時，正好在最高點，我很害怕，但攝影師看起來好冷靜，等我到達另一端時整個抖個不停！」敬業精神令人欽佩！ 

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茱麗葉‧ 瑞蘭斯(Juliet Rylance)飾演麥可妻子海倫(Helena Lindnord)，曾經是極限運動的一員，為了家庭退居幕後，始終相信先生並完全支持，顧好家作先生最強的後盾，片中跟飾演小女兒的童星，有幾場點到為止的親情戲，卻給人無限的溫馨，讓片中在緊張刺激的競賽中，有一些時刻感受到親情與家人的可貴與溫暖。 

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出發前廣鐵隊四名隊員高喊著「我們努力、我們忍耐承受，我們終將贏得勝利」的口號互勉，廣鐵隊在第二賽程中首遇流浪狗，麥可隨手給了一顆肉丸給狗狗吃，沒想到劇情就此有了超展開，多站之後，當團隊登山攀岩涉水，高空滑索闖過多個行程之後，竟然又與流浪狗再次相遇，團隊裡沒有人知道，牠究竟是如何跨越種種障礙，跟上了廣鐵隊，在關鍵時刻就了大家一命的流浪狗，被隊員暱稱為「亞瑟王」，也就本片英文片名「Arthur The King」。

 

到了比賽後半段，經過媒體報導，人狗奇緣帶來了更多的關注與聲量，從此四人一狗不離不棄，歷經一次又一次的磨難考驗，讓每個人重新思考，贏得冠軍背後真正的生命意義，也在親情、友情之間有了最美的昇華。

真正的冠軍，不在於最終排名的前後，從偶然到必然，人心的輾轉，生命的意義，有了多少次的領悟! 跨越七百里的越野探險賽，勾勒出一段感人肺腑動人心弦的人狗奇緣共患難的真摯情誼!

 

更請來英國知名冒險家貝爾．吉羅斯(Edward Michael Grylls)擔任極限越野探險競賽，全程親自獻聲的評論員，更在片尾收錄共和世代(One Republic)的金曲Run 為電影主題曲！

電影收錄 OneRepublic - Run (Official Music Video)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=wjDJNEPghNY&t=36s

 

電影《極限長征》(Arthur The King)劇組，原本期望能在當年麥可與亞瑟相遇的「厄瓜多」拍攝，但因為疫情的關係，並考量到演員時間與狗狗們的運送問題，最終決定將拍攝地點改為「多明尼加共和國」，這點跟原著小說不同，但無損於全片的秀麗風光，從大片叢林、廣闊稻田、嚴峻山崖溪水等景色，都讓人嘆為觀止。再加上演員們親自上陣，不分日夜情噢，在艱困的拍戲環境與當地高溫潮濕的氣候嚴厲考驗下，更讓人對這些演員們吃盡苦頭的努力與勇氣深感佩服!


就是明天(2024年3月15日)，喜歡極限運動上山下海高強度挑戰，以及探索父女、父子、夫妻家庭親情，還有喜歡狗狗的朋友，都值得你呼朋引友攜家帶眷，一起進影城戲院，觀看這部既刺激又感動人心，細細描摩團隊合作，與人狗至深真摯情誼的絕佳電影《極限長征》(Arthur the King)!

 

 <電影本事>

一次意外的相遇，開啟一場難忘的冒險

探險越野運動員麥可(Mikael Lindnord，由馬克 ‧ 華柏格 Mark Wahlberg 飾演)，與他率領的隊伍，多年來從未獲得金牌。一心渴望成為世界冠軍的他，決定參加完「最後一次」比賽後，就要結束自己的運動員生涯。

為此，麥可到處奔波，更投入畢生積蓄，找回前搭檔利奧(由劉思慕Simon Liu 飾演)、王牌新秀奧莉薇亞(由娜塔莉 ‧ 艾曼紐Nathalie Emmanuel飾演)，以及熱血老將奇克(阿里 ‧蘇利曼Ali Suliman飾演)共組王牌團隊，飛往多明尼加共和國參加世界冠軍賽。

比賽途中，麥可偶遇一隻滿是傷疤的流浪狗，於是將午餐的肉丸分食給牠，便再度展開比賽。不過他萬萬沒想到，這隻流浪狗不僅跟上隊伍的腳步，甚至還在危急時刻救了他們一命！

麥可和隊友們決定將牠取名為「亞瑟 Arthur 」，並帶著牠一起上山下海，挑戰這趟總長近 700 公里的比賽。四個人類一隻狗，他們能否一起成功完賽？途中又將遭遇什麼驚險的阻礙呢？ 

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2024年3月15日全台上映戲院與影城一覽圖

ez訂售票網︱https://pse.is/5nz6hv (場次以各戲院公告為準)

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極限長征 Arthur the King
發行公司：采昌國際多媒體
電影類型：冒險、運動
出品國家：美國
台灣上映：2024.03.15全台上映
電影片長：1時49分
電影級數：普遍級
小說原著：麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)
電影製片：
【300壯士：斯巴達的逆襲】馬克‧ 坎頓(Mark Canton)
【紅翼行動】史提芬‧ 李文森(Stephen Levinson)
【丘奇先生】考特尼‧ 所羅門(Courtney Solomon)
【燃燒鬥魂】馬克‧ 華柏格(Mark Wahlberg)
【極盜戰】塔克‧ 圖利(Tucker Tooley)
泰莎‧ 圖利(Tessa Tooley)
電影導演：【全家逃走中】賽門 ‧ 西倫 ‧ 瓊斯(Simon Cellan Jones)
電影編劇：【玩命關頭2：飆風再起】邁可 ‧ 布蘭特(Michael Brandt)
電影攝影：【GT：跨界玩家】雅克‧ 喬弗瑞(Jacques Jouffret)
電影音樂：【全家逃走中】凱文‧ 馬特里(Kevin Matley)
主要演員：
【變形金剛】系列馬克‧ 華柏格(Mark Wahlberg)飾演麥可 ‧ 雷德諾(Mikael Lindnord)
【尚氣與十環傳奇】劉思慕(Simu Liu)飾演百萬網利奧(Leo)
【玩命關頭】系列娜塔莉‧ 艾曼紐(Nathalie Emmanuel)飾演攀岩高手奧莉薇亞(Olivia)
【紅翼行動】阿‧里‧ 蘇利曼(Ali Suliman)飾演四屆冠軍奇克(Chik))
【為了與你相遇】茱麗葉‧ 瑞蘭斯(Juliet Rylance)飾演麥可妻子海倫(Helena Lindnord)
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極限長征 Arthur The King 2024年3月15日在台上映 馬克 ‧ 華柏格領銜主演
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