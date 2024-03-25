說到鼎泰豐，大家一貫聯想的是黃金十八摺的小籠包，在假日用餐時刻人潮可是爆滿！

現場排隊抽等待號碼牌，往往一等下去都要超過1小時以上，可見小籠包受到歡迎的程度。

現場英文｜韓文｜日語口音不斷，超多外國遊客慕名來訪～

🍜鼎泰豐｜新生店

📧地址：100台北市中正區信義路二段277號

⏰營業時間：

星期六～日 10:30–20:30

星期一～五 11:00–20:30

鼎泰豐在信義路部分有2家分店，一個是信義店（📌僅供外帶！），一個則是新生店，好家在有提前來抽取號碼牌，不然真的會等到天荒地老～

在等待的時間先前往大安公園走走，目前正是2024台北杜鵑花季 ☜☜☜ 季節。

帶位入場之後，前往2樓的用餐區，這邊點餐先用手機▼App點餐，在入座之後，就會把餐點給上桌，算是一項便利的服務。

▲辣味黃瓜（冷菜）， 排列金字塔的小黃瓜，搭配他們家的辣油，口感有點小辣，在炎熱的天氣，還算蠻開胃的。

▼排骨蛋炒飯，黃金色澤的炒飯，再加上他們家頗厚的酥炸排骨，真的還不錯吃，一盤下來也吃得超飽。

▲小菜（冷菜），綜合的口味，搭上軟潤的冬粉，還有海帶｜豆乾絲點綴，吃在嘴裡有多層次的咬嚼口感，好呷。

▼招牌小籠包上場！尤其要搭配他的薑絲，再加上一點醋｜醬油，入口要小心燙口！

超薄的麵皮，每一顆都是薄嫩多汁，細慢在嘴裡咬嚼，超好吃。

▲來這邊必點紅油抄手（蝦肉），店家特調的紅油醬汁，超薄透Q滑的麵皮，包裹的鮮蝦肉餡，滑嫩的口感，咕溜入喉好吃～

▼絲瓜蝦仁小籠包，包裹台灣的角瓜｜絲瓜，再加上彈Q的鮮蝦肉，口感真的不輸給招牌小籠包，而且一端上桌，晶瑩剔透的麵皮，像似閃耀翡翠綠的美感，更是增加了享用的食慾。

▼吃過很多家的酸辣湯，個人覺得他們家的酸辣湯，真的非常的用心在製作。

裡面竟然有許多的豆腐｜木耳切絲，湯汁勾芡也蠻均勻，喝起來酸辣適中，尤其是在燥熱的天氣下，也蠻入喉有味，好喝～

這樣子一餐下來，也真的是超飽！（嗝～

而現場也有師傅，即時做小籠包的動態可以欣賞，每一顆都還過磅秤，真是製作嚴謹。

整體上餐廳的環境蠻明亮乾淨，服務人員笑容滿面，細心的在服務，果然是名不虛傳的鼎泰豐！

其次他們家除了傳統道地的小籠包之外，也有許多上海的小甜點， 期待下次再訪再來品嚐。