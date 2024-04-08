「邊境烤鴨」是桃園八德有名的烤鴨，菜單提供一鴨兩吃、一鴨三吃還有必點的椒鹽酥鴨，除了桃園在地人推薦，網路媒體和非凡新聞都有報導推薦，是桃園八德外帶烤鴨推薦。

邊境烤鴨每天現烤，出爐時間不一定，建議先打電話預訂。

桃園八德美食 邊境烤鴨 位置

邊境烤鴨位於桃園市八德區介壽路二段，靠近和平路和建國路附近，烤鴨以外帶和外送為主，沒有提供內用。

邊境烤鴨

地址：桃園市八德區介壽路二段22號

營業時間：10:00–19:00（週一休息）

電話號碼： 03 366 7515

粉絲團：邊境烤鴨

食記：【桃園八德美食】邊境烤鴨，桃園一鴨三吃推薦美食名單

桃園八德美食 邊境烤鴨 外帶

平日下午一點來賣光

現場就要等下一爐烤鴨

住在附近的在地人都直接預訂一鴨三吃

時間到了再來拿外帶，這樣買烤鴨最速

邊境烤鴨電話預約不少

現場等烤鴨就聽到電話響了好幾次都是要訂烤鴨

大約等了15分鐘，烤鴨出爐囉！

剛出爐的烤鴨看起來超超超好吃

肥潤油香的外觀

肉汁不斷留下，超誘人的

要來之前看了非凡新聞報導提到

邊境烤鴨曾有過一天銷售200隻烤鴨的紀錄

在桃園八德已有多年好評

老闆先做了客人預訂的一鴨三吃

邊境烤鴨還有隱藏版滷味

除了超夯外帶烤鴨，各式煙燻滷味也可以買回去當宵夜

桃園八德美食 邊境烤鴨 菜單價錢

邊境烤鴨 菜單價錢

一鴨三吃 $650

一鴨兩吃 $620/全隻、$340/半隻

椒鹽酥鴨 $620/全隻、$340/半隻

剁盤 $600/全隻、$320/半隻

全炒 $600/全隻、$320/半隻

椒鹽鴨和炒鴨架可以再加點配料讓份量更豐富

強烈推薦真的必加，尤其是甜不辣和豬血糕，超超超好吃

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

桃園八德美食 邊境烤鴨 一鴨三吃

可以看到老闆們片鴨和炒鴨架過程

這鴨肉也太多汁吧！

光是看就流口水啦～

大火爆炒的鑊氣十足，炒鴨香噴噴的～

炒鴨架另外加了金針菇、豆芽菜和高麗菜

可以說是色香味俱全

聽說很多在地人都直接來買回去加菜

小可超級推薦的椒鹽鴨

先炸後炒

加了甜不辣和豬血糕更精彩

相當少見的吃法

邊境烤鴨可以說是我目前吃過最愛的椒鹽鴨

真心愛啊

邊境烤鴨 一鴨三吃

一鴨三吃有附蔥、醬和餅各2份

份量真的不少

大概是三人到四人份量

我另外買了白飯和啤酒來配炒鴨架和椒鹽鴨

片肉擺整齊很療癒，皮肉豐厚、肉香又嫩

鴨皮口感甜脆，最棒的是還有滿滿的油脂甜香

真的很好吃，難怪生意這麼好

鴨肉嫩口還會有肉汁感，加上鴨皮酥脆真的很好吃

來吃個烤鴨夾餅

餅皮一張有兩片記得要分開

餅皮夾入烤鴨和大蔥，再搭配甜麵醬

鴨肉厚實飽滿，加上餅皮Ｑ嫩

大蔥辛香提味，整體非常有層次

炒鴨架也是邊境烤鴨不能錯過的必點

另外加了金針菇、豆芽菜和高麗菜

份量和味道直接升級

醬香蔥香夠味，鹹甜不膩

高菜莉和豆芽菜甜脆

有發現店家會多留一些鴨肉在骨頭

肯起來更過癮

超下飯的料理

摩羯座都把喜歡的放最後面吃

長大後改了習慣

拿到一鴨三吃就馬上打開椒鹽鴨

這味道真的有夠～香

先炸後炒，鹹香不油膩的吃法

甜不辣和豬血糕酥酥脆脆超涮嘴

甜不辣咬下去蓬鬆空氣感，豬血糕脆Ｑ嫩香

加上蔥段、蒜頭和辣椒大火爆炒

帶骨鴨肉啃起來過癮

味道可以說是一百分推薦

邊境烤鴨

地址：桃園市八德區介壽路二段22號

營業時間：10:00–19:00（週一休息）

電話號碼： 03 366 7515

粉絲團：邊境烤鴨

食記：【桃園八德美食】邊境烤鴨，桃園一鴨三吃推薦美食名單

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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本篇食記自費

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