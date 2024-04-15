朋友推薦的黑毛屋終於來朝聖了！因為是連鎖店不怕跑掉，才拖這麼久～主打日本和牛和西班牙 Bellota 伊比利豬的和牛火鍋，主打平實的價格可以輕鬆享用，來黑毛屋當然要吃牛，今天初體驗就帶大家來看看黑毛屋的魅力所在。

上次來忠泰已經吃過老乾杯了，這次來吃同集團的個人鍋物黑毛屋，乾杯集團的餐飲一直很有信心，訂位未到會有取消費，看的出來集團職人精神的嚴謹。

[台北中山區]米其林餐盤推薦-頂級和牛燒肉殿堂，專人桌邊服務好享受~牛舌必點＠老乾杯大直忠泰店

以木頭色系列為主，連吊燈外框也是，一踏入店內就聞到壽喜燒的味道，醬香十足，加上稍微暗一點的燈光，讓整個店的氣氛提升許多。

日式精緻的餐具，因為是火鍋所以筷子使用不銹鋼筷，其它備品皆在桌子旁的抽屜可隨時拿取。

第一次來黑毛屋一定會不知道點什麼，因為有四種火鍋可以選擇，簡單幫大家介紹一下，

1.涮涮鍋︰昆布及鰹魚熬煮湯頭清爽甘甜，最能吃出食物的原味。

2.壽喜燒︰醬香濃郁的無湯火鍋，甜甜鹹鹹沾取生蛋液一同享用。

3.博多風水炊鍋︰濃郁雞白湯為底，搭配黑羽土雞肉。

4.博多風摩滋鍋︰以大量蔬菜為基底，搭配澳洲和牛牛小腸。

黑毛屋的份量非常客製化，不僅主食分為輕量、標準、大盛外連米飯都有分，這樣就不會浪費了。

詳細菜單點我

使用QR CODE點餐，標示都非常清楚，只須注意份量的選擇，飲控的人還可以將飯換成豆腐，超級貼心。

凡會員攜 130 cm以下兒童進場，黑毛屋將款待寶寶餐點一份，聽說小孩都超愛！

醬料由左至右分別為︰黑芝麻醬、白芝麻醬、七味醬（帶點辣味），另有橙醋醬超讚。

不得不說芝麻醬真的超級香濃真材實料，不過最讓我驚豔的是七味醬，日式麻辣的味道，平常不會刻意吃辣的我都愛上了，建議大家可以混著用，像白芝麻醬+七味醬味道會更有層次。

五顏六色的蔬菜盤看起來就很新鮮美味，比較少見的蘆筍和山茶茸（咖啡色金針菇）外面比較少吃到。

使用導熱快速的銅鍋，清爽的昆布柴魚湯頭，非常天然的原味，沒有其它添加物純粹甘甜，建議大家還沒開始煮肉前可以嚐一嚐。

右下角白色像豆腐的是鱈魚豆腐，吃起來像棉花糖般柔軟， 主要是由鱈魚魚漿及蛋白製成，算是今天最特別的一個食材，好吃。

日本和牛（標準165g）＄820

奶香味豐富的和牛軟嫩不膩口，在滾水中快速涮一下去除多餘的油脂就可以了，建議先搭配清爽的橙醋醬食用。

日本和牛+ 西班牙Bellota等級伊比利豬梅花（標準165g）＄770

小孩子才做選擇我兩個都要，雙拼真的很過癮，伊比利豬梅花油脂豐富肉香明顯，入口不油膩吃起來很像牛肉，差點忘了這是豬肉啊！

美麗的油花令人垂涎欲滴，看著讓人食指大動～上圖每盤份量皆為標準盤165g。

黑毛屋使用日本新潟縣米飯，上面是五榖米大盛，左下為新潟縣米大盛，右下為新潟縣米輕量，標準則介於兩者中間，粒粒分明很香Q好吃！

手工牛肉丸，如沒有吃蔥可撥掉，建議分成三等份再下鍋煮。

牛肉丸吃起來很嫩，吃得出來有是有調味過的，薑味和胡椒味很香，可直接吃或搭配醬料。

橙醋醬（右邊圓形蝶）以柑橘、醬油、醋黃金比例調製而成，酸甜爽口，今天最喜歡的醬料除了七味醬就是橙醋醬了，店內都有販售喔！

有四人沙發座位也有圓形吧台，一個人也能輕鬆享受黑毛屋的美味。

在還沒來吃之前，對黑毛屋的印象真的就是和牛火鍋，什麼特別的地方，但吃過真的會印象很深刻，完全和你在外面吃的火鍋感覺不一樣，從食材、器皿、醬料和服務都讓你賓至如歸，用餐氣氛很舒適自在，吃完也不會覺得口乾舌燥，是很清爽無負擔的一餐，真心推薦大家來嘗嘗喔！



【 黑毛屋 大直忠泰店 】線上訂位 超過 1 人的訂位，需要支付訂金。

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地址︰ 台北市中山區樂群三路200號5樓 ( 忠泰 NOKE 樂生活 )

電話︰（02）8502-5991

營業時間︰ 11:00-15:00， 17:00-23:00

交通︰捷運文湖線「劍南路站3號出口」步行約4分鐘

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