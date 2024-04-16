熱愛港點的我，看到華漾DIM SUM在忠泰樂生活開幕後馬上就去吃了，至於為什麼現在才來寫這一篇分享文呢？是因為吃得差不多可以來分享了(笑)

華漾DIM SUM為華泰大飯店集團旗下品牌，料理以「現包現蒸」、「傳統道地」、「精緻質感」為訴求，你沒看錯！現包現蒸真的是新鮮吃得出來，門口也看的到師父在廚房包點心的樣子，真的是一吃就吃得出食物的用心和細膩了。

忠泰店設計的很不一樣，利用光影和不規則圓弧讓整體充滿現代藝術感，從門口到店內以為是一家咖啡廳。

注意事項-寵物不落地，請使用寵物提袋或推車。

茶資每位＄50，有四種可選（碧螺春/紅玉/鐵觀音/普洱），不喝茶會提供水，水還會放在茶壺一樣保溫，只是上面沒有寫茶種類的紙條，方便服務人員辨識。

今天選了較少在外面看到的碧螺春，喝起來淡雅清香，香氣持久，服務人員會主動巡茶水看是否需要添加。

採QRCODE點餐，用餐時間70分鐘，不知道吃什麼可以參考主廚十大推薦餐點。

常見的經典點心、家常料理、炒飯炒麵都有，也有一些造型特殊外面吃不到的點心。

甜湯類提供簡單的三種，有楊枝甘露、香滑芝麻糊和香滑杏仁露，希望以後會有西米露（許願）。

部分價格已調整或下架，菜單請依現場為主

臘味蘿蔔糕＄148

非常軟嫩好入口，吃的到蘿蔔絲，可以選擇煎焦一點(圖為煎焦版)。

乾炒牛河＄360

醬色超美，河粉Q彈濕潤牛肉大片軟嫩，吃的到鑊氣，算是一個不錯的乾炒牛河。

香茜腐皮捲＄168

個頭蠻大的，非常有飽足感，服務人員有詢問是否要切，非常貼心，料多實在吃的到蝦子Q彈鮮甜。

鼓汁蒸鳳爪＄158

鳳爪是十大推薦菜裡的果然不錯，蒸的很透，軟嫩好入口，允指回味。

芥菜炒牛肉＄380

完全是一個藝術品的擺盤，牛肉大片很入味軟嫩，鹹香開胃，芥藍菜也處理的很用心。

水晶鮮蝦餃＄188

個頭也是很大，一口咬下滿滿的蝦子，皮薄餡多，喜歡吃蝦餃的朋友一定要點！

裡面竟然有3隻蝦子難怪這麼大一顆，蝦子控的我每次必點！

鮮蝦燒賣皇＄158

蝦軟爆多！比起外面一般港點給得非常有誠意，肉質鮮甜Q彈也是非常推薦的一道點心。

蜜汁叉燒包＄128

叉燒包細緻柔軟，和一般在外面吃到的包子感不同，比較像是發糕的做法，內餡比例搭配外皮剛剛好。

NEW芝麻薑蔥蝦餅＄158

新品當然要嘗鮮一下，一口咬下蔥香搭配芝麻香酥脆四溢，內餡飽滿蔥很多，蝦子和薑末互相搭配不搶戲。

沒有吃過這樣的組合意外好吃，注意非常燙口。

蘿蔔千層酥＄168

外層酥脆內餡柔軟細緻的蘿蔔千層入口即化，純蘿蔔的清甜口感吃得出這道料理的功夫所在，長輩一定會喜歡。

香滑芝麻糊＄108

芝麻味非常濃郁，甜度非常低，大約是微微糖，喝得出來是真材實料。

這是一訪的時候，華漾點心好吃有準水請放心點，不定期會推出新品，真是百吃不膩啊！

從外面可以看到師傅現包點心的樣子，現點現做真材實料，新鮮美味。

北部地區目前共四家分店，皆位於百貨商場內。

忠泰店

台北市中山區樂群三路200號5樓

環球新北中和店

新北市中和區中山路三段122號4樓

環球桃園A8店

桃園市龜山區復興一路8號2樓

華泰名店城

桃園市中壢區春德路189號228櫃位

【華漾DIM SUM 忠泰店 】線上訂位

官方網站

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地址︰ 台北市中山區樂群三路200號5樓（忠泰樂生活）

電話︰（02）8501-5989

營業時間︰ 週一～週五11:30–14:30、17:30–20:30，週六、週日11︰30-20︰30

交通︰捷運文湖線「劍南路站3號出口」步行約5分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔

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