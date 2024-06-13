位在好山好水的南投，可說是台灣最佳避暑勝地的「清境農場」，除了清境農場綿羊秀，周邊還有清境小瑞士花園、清境天空步道等人氣景點之外，更不能錯過晚上的星海銀河以及清晨的日出美景，那麼當然得來清境住上一晚囉～清境住宿除了有近年熱門的清境露營之外，當然不能忘記清境周邊的夢幻清境莊園城堡或是高CP值人氣景觀民宿囉！一起來看看有那些選擇可以收進口袋名單裡，來一趟清境旅遊好好渡假享受！

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清境住宿｜夢幻【莊園古堡】推薦

清境西雅圖璀璨雙城

來到「清境西雅圖璀璨雙城」，鵝黃色的城堡、綠油油的草地、湛藍的天空，運氣好的話，早起的清晨還能近距離觀賞白茫茫的雲海，迷人優雅的夜色時常有點點繁星點綴著，令人流連忘返。除了優美的景色，更有健康美味的佳餚。如果入住當天比較早到，就能享用簡單的英式下午茶。房間內的空間設計十分高挑，走進房間還能聞到淡淡的木頭香，全木質的風格也給入住的旅客鄉村的舒適感。

佛羅倫斯渡假山莊

不用去歐洲！漫步在清境農場的歐風城堡

鄰近小瑞士花園與青青草原的「清境佛羅倫斯渡假山莊」，得天獨厚的天然美景完美襯托出歐式建築之美，房間陽台收攬了海拔1755公尺的壯闊山嵐，為矗立在山林間的城堡帶來最棒的視覺饗宴。清境佛羅倫斯渡假山莊的房型分為義式鄉村城堡、君士坦丁堡，以及可包棟的歐洲庭園館，都有各自的特色和風格，絕美的風景彷彿置身於阿爾卑斯山上的別墅呢～

清境．藝家原 鷹堡

入住浪漫宮廷，來南投享受華麗清境之旅

清境．藝家原民宿坐落海拔2000公尺，高貴氣息的白色歐式建築，帶給旅人視覺上的衝擊感受，像極了聳立於深山中的古堡！

絕佳的地理位置，可遠眺青青草原、奇萊、合歡群峰及中央山脈的壯麗山景！清晨在山河雲起間迎接日出；傍晚欣賞夕陽染紅整片雲海的旖旎風光；夜幕低垂、更是繁星點點、銀河好似就在伸手可及處，在藝家原的每時每刻，都如夢似幻！

宮廷式的建築設計讓旅人擁有貴族般的享受，每個角落都能形成一幅美麗的畫作，民宿內備有二至十人套房，每間房型皆寬敞舒適，奢華的裝潢讓人彷彿來到皇宮般的驚艷，房間設有觀景陽台讓旅人在房內便可遠眺綿延山景，欣賞變化萬千的自然美景！想來趟難忘的旅行嗎？讓「藝家原」為您留下華麗的旅行篇章！

◣連房間都被地毯及吊燈點綴成華麗的模樣！

藝家原 鷹堡 地址：南投縣仁愛鄉仁和路207-5號

印象北歐莊園俱樂部

無邊境泳池、地窖餐廳、洗頭服務，最多元的全包式渡假首選

這是一間讓遊客評價「進來就不想出去了」的清境民宿。

從名字就能看出這家以北歐風格為設計，並且以「鄉村感」為主題，不論是房裡房外還是迎賓大廳都看得到拼接的木板、木材交錯其中，提供整潔、簡約、舒適的住宿空間，之所以名為「俱樂部」，整體設計概念就是吃住娛樂全包的渡假方式，有窖藏餐廳提供從早餐到宵夜全時段的餐飲及酒水暢飲服務；多元的戶外公共休閒設施更是一大特色：無邊際山景游泳池、健身房、兒童遊戲室、60米親子滑草場、迷你高爾夫球場、騎馬場。

來到印象北歐莊園俱樂部民宿入住，一泊三食含宵夜，全然放鬆的享受，非常適合喜歡定點旅遊的你，在莊園裡享受一些鄉村風情般的悠閒，在這裡處處都是佈置用心的角落，拍起照來就像深山中的小精靈！

印象北歐莊園俱樂部 地址：南投縣仁愛鄉榮光巷9之9號

清境日初雲來渡假莊園

與山林共存，森林中的梅花鹿與歐式莊園

清境日初雲來渡假莊園位於海拔1700多公尺，四季皆可欣賞群山懷抱、山霧繚繞的美景，莊園建築採歐式都鐸式建築，這種三角形屋頂是歐洲常見的建築風格，卻在清境的山林中特別顯目！

◣歐式三角斜屋頂，是日初雲來渡假莊園最大特色之一。

莊園佔地廣闊，約有4500坪，在偌大的莊園裡，卻只有兩棟民宿，剩下的空間則被規劃成花園及梅花鹿放養區，落羽松、楓樹、櫻花樹，隨著季節更替，擁有不一樣的色彩，處處皆美景！

◣客房看出去盡是美麗景緻，室內更有高級衛浴享受！

民宿老闆出自對於土地的熱愛，打造出了讓遊客能夠貼近大自然的環境，感受被群山環繞的美好體驗。在藍天、高山與碧湖的襯托下，一起入住這美麗莊園，在廣栽的樹木中，享受優質又舒適的渡假體驗吧！

清境日初雲來渡假莊園 地址：南投縣仁愛鄉榮光巷8-9號

明琴清境莊園

山城中的美麗花園，中高價位美食美景一次擁有

明琴清境山莊位於清境主幹道旁支線的小山坡上，就像山城裡的美麗後花園，選擇入住清悠而不失精緻的明琴山莊，一起帶著最愛，用中高價位即能享受華而不奢的服務、稀而不貴的美食美景吧！

園區絕佳的地理位置可俯瞰山巒層疊之壯麗、清翠碧湖映照著群山絕景、午後更可飽覽夕陽雲海，明琴莊園占地約5公頃，共有四棟不同設計風格的房型，戶外更是打造蔬果園區及池塘生態圈，每日提供免費園區導覽、提供預約DIY體驗活動，讓來此住宿的旅客在享受之餘，更懂得珍惜大自然帶給人類的美好！

◣碧湖青翠倒映出群山與雲海，美不勝收！

老英格蘭莊園

彷彿置身歐洲古堡，體驗全台最古典而華麗的極致享受！

佇立在南投清境山頭上，老英格蘭莊園的一磚一瓦歷經9年時光，將正統都鐸式建築風貌堆砌起，讓這座宏偉的建築，有著歐洲百年老旅店才具備的典雅，成為了清境的傳奇，打破一般傳統的經營模式，以家族源遠流長永續經營的理念，希望能代代相傳，成為百年飯店。

想要在台灣就能體驗世界級的奢華服務嗎？還是想要在歐洲古堡中成為最貴氣的公主王子嗎？來老英格蘭莊園住一晚，包你置身雲端、回味無窮！

老英格蘭擁有精雕細琢著的設計，使用頂級硬體設備、精品級盥洗用品，以高品質的服務精神與最奢華的享受，目前也是國際級Small Luxury Hotels of the World「世界小型豪華酒店」(SLH) 組織的正式會員，同時也是全球頂級豪華酒店之一。

清境霞飛音樂城堡

音樂與旅行結合，在音樂城堡中來場浪漫之旅！

霞飛音樂城堡位於南投清境仁愛鄉半山腰上，是台灣唯一以音樂為主題的民宿。與老英格蘭是同個體系，以英國維多利亞風格打造的城堡，淡古色石材、斜頂式屋簷，有如城堡般的外形，包藏在琳瑯滿目的各種花草樹木林中。來到這裡，肯定讓人有置身於浪漫歐洲的錯覺，在城堡裡聽著悠揚的樂聲，讓音樂與旅行合奏出一首美麗的樂章，體驗一趟浪漫的音樂時空之旅吧！

花草樹木環繞、藍到不行的天空，如置身於歐洲般的浪漫，適合有品味、尋求幽靜、喜歡冥想及喜愛自然的遊人，到此感受充滿詩意的渡假饗宴！

為了打造這一座夢想城堡，羅氏夫婦遊走於歐洲各國，進口各式頂級建材及傢飾從義大利的家具、西班牙的燈飾、來自歐洲各國的壁紙、阿拉斯加柏木…到佛羅倫斯的古畫，音樂城堡匯集了世界各地十七國的獨特素材，使得整體空間充滿了藝術及典雅的氣息。

羅氏夫婦認為，當您沉浸在美輪美奐的自然清境與充滿人文藝術的舒適客房中，如果再加上一流的音樂飄揚於耳際之間，那無疑是人生最大的享受了！因此不惜斥資千萬，在所有客房中均設置有來自歐、美、日各國頂級的音響設備，同時也特別精選超過3000片的世界經典音樂CD供房客聆賞，引領遊人的心靈進入更深層的休憩境界。

清境霞飛音樂城堡 地址：南投縣仁愛鄉大同村榮光巷34號

清境儷景豪斯登堡

結合SPA水療、享受歐洲皇室般的住宿體驗

建築採用粗劈石牆外觀，搭配庭院裡落羽松林裡的雕像擺設，「清境儷景豪斯登堡」呈現豪斯登堡荷蘭皇家貴族城堡般的古典浪漫氣氛。像是古堡般的外觀之外，建物內部以及客房內也設有古式壁爐、古典金邊牆飾、巴洛克風格家具以及厚鍛牆面等等，營造出華麗優美的古典氣氛。搭配上館內使用了合歡山泉水的水療SPA，更設有戶外的露天羅馬礦泉池，邊泡湯還有滿天星斗相伴。提供像是到了歐洲旅遊一般的偽出國感～

清境儷景豪斯登堡 地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路207號

清境儷景花園山莊

鳥語花香的清新花園山莊

除了「清境儷景豪斯登堡」之外，同山莊範圍內還有不同風格的「清境儷景花園山莊」可以選擇住宿。不同於儷景豪斯登堡的古堡風格，又稱為花園館的儷景花園山莊則是歐式渡假小木屋式的原木山莊房型。除了建築物上使用了大量的原木，更帶入周遭山谷鳥語花香的自然環境，並且在山莊內栽培了羅勒、迷迭香、薰衣草等香草植物，提供清新自然的住宿體驗。

清境儷景花園山莊 地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路207號

位在山腰處的瑪格麗特花園山莊，距離熱門旅遊勝地清境農場很近外，民宿附近也有三四家餐廳可選擇，距離超商開車只需要大約五分鐘，相當便利～而且因為優良的地理位置，不僅坐擁山景，四周被各式各樣綠油油的植栽包圍，幸運的話一早起床還可以看到日出與雲海，這麼棒的迷人景緻保證是記憶體殺手，讓人很難不拍到手軟！

民宿內提供多種房型，從雙人房到六人房通通有！而且整體皆為樸實奢華的木質風格，配上超大的房型和窗景，完全就是與大自然合而為一的視覺饗宴～有的房型內甚至配有獨立露天小陽台，晚上可以看星星，白天還可以一邊貼近山林，一邊享用民宿自製的豐盛早餐！

清境住宿｜高CP值【清境民宿】推薦

清境農場國民賓館

離清境農場最近最方便、CP值最高的清境住宿

清境農場海拔高度約為1750公尺，年平均溫度約在涼爽怡人16~22℃的高山氣候，是台灣炎炎夏日季節最佳的避暑勝地。為了經營開發清境農場周邊的觀光資源，而進一步在1985年籌建成立了「清境國民賓館」，提供清境地區的旅遊住宿，是清境地區唯一官方經營，且具備污水處理衛生安檢合格以及三星級認證的住宿旅館！

清境農場國民賓館館內有從雙人房到八人房的不同房型，總客房數共有128間，最大可同時容納420人住宿。不論是早餐、午餐或晚餐，館內中餐廳的雲南擺夷風味中餐以及西餐廳提供的牛、羊排等各種西餐，都是選用農場畜牧業肉品以及高山蔬菜等在地食材，可是不上山吃不到的的新鮮美味！

清境31民宿

眷村風格民宿、英式風情景觀木屋

位於台14甲線旁博望新村內，簡單乾淨的環境就像是回到老家一般可以體驗住在老眷村裡的氣氛。除了在村子裡可以體驗水煙筒、參觀各種擺夷民族及滇緬游擊隊歷史，當然也不能忘了嘗嘗博望新村內的雲南擺夷美食或是人氣土雞城囉! 清境31民宿除了有眷村風格可住到8～10人的家庭式房型之外，更有CP值很高帶著英式風情的雙人套房、景觀木屋等等可以選擇，不管是想要看山、看雲海還是看星空都可以滿足！超親切的老闆以及不停進化中的民宿環境，都是很多網友大力推薦清境31民宿的原因！

清境31民宿 地址：南投縣仁愛鄉博望新村27號

清境楓丹白露民宿

無敵景觀平台上視野遼闊的美景

「清境楓丹白露民宿」的建物採階梯式設計，遠遠看起來有點像中古世紀山城一般的建築外觀，綜合了古典元素及異國風格。館內多種不同房型可選擇住宿，除了部分無景觀房之外，大部分房型都設有獨立陽台，客房內的空間也十分寬敞舒適!而「清境楓丹白露民宿」最厲害的就是視野無敵寬敞的觀景平台大露臺了。民宿強打「白露．黃昏．星辰」三個美景的時刻，運氣好還可以看到無敵雲海， 怎麼拍怎麼美！

▼視野超遼闊的無敵景觀露台!

清境楓丹白露民宿 地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路179之7號

五里坡民宿 5KM villa

清境山裡的秘密基地

原本是在台北從事山坡地開發工作的工程師，陳添明先生在上山拜訪到清境農場避暑的好友-雕刻家朱銘先生的時候被清境的風光吸引，毅然地舉家搬上山來當藝術家好友的鄰居。「五里坡 5KM villa」不走華麗的古堡風也沒有太搶眼的建築物，就是一座隱密的像是秘密基地般的山居。在園區的上方更規畫有森林生態步道，可一邊散步一邊眺望碧湖美景享受周遭的自然生態。「五里坡 5KM villa」的木造基礎建物裡有著不同風格客房，而且房間裡設計了大片的玻璃窗，在房裡就可以一覽房外壯闊美麗的景觀!

五里坡民宿 5KM villa 地址：南投縣仁愛鄉大同村信義巷40號

日光青境民宿

絕美山景！入住清境歐式別墅

位在南投山間的日光青境民宿，低調奢華的現代歐式風格，大量的落地窗不僅採光十足，更完全接收了外頭的優美景色！精緻的建築被雲海圍繞時看起來就像失落的城堡，有種夢幻神秘的美感～房型分為兩人與四人，大多皆為木製裝潢，沒有過多的裝飾，乾淨簡約。貼心的是每間都有屬於自己的獨立小陽台，一到民宿就能感受風景的多樣化，即使不出門，呆坐在陽台，就是一種享受～

除了享受舒適房間外，千萬不能錯過的還有民宿內供應的餐點！由於民宿主人是退休的菜農，在民宿下方山谷開闢了約700坪的高山有機菜園，供應著民宿內的新鮮食材，爽脆的滋味一吃就知道不同！其餘大多食材取自當地，包含埔里的礦泉水、日月潭產的台茶18號紅茶、當地的咖啡豆等，一口吃下所有當地特產與特色，為清境之旅增添了味蕾的享受！

清境凡賽斯民宿

高山上的歐洲鄉村小鎮

位在清境農場海拔將近1750M處的「清境凡賽斯民宿」，是黃色南法風格木屋建築。將近全木的家具、裝潢、擺設，讓整體建築從裡到外都洋溢著滿滿的歐式鄉村風格，一踏進去就好像進到城堡，復古的氛圍超級夢幻～

除了建築本身超級吸睛外，最重要的當然還是被400多棵落雨松圍繞的舒適感！既然都來到南投了，一定要加碼體驗舒適的景觀房，享受山景陽台、景觀浴缸所帶來的享受，並且沉浸在房間內獨有的木香，放鬆片刻。因為絕佳的地理位置，貼心的民宿也有安排組團去合歡山看日出，如果不想讓行程這麼緊湊，只要推開陽台，就能面對奇萊南華及合歡山。感受山林裡四季皆不同的美景，從春夏季的翠綠，到秋冬的火紅通通盡收眼底～

境星空民宿

360度全視野自然空間、滿天星空

境星空民宿走貨櫃屋房型風格，一共有「綠光森林」、「希臘風情」、「幸福記憶」以及「灰色地帶」四種不同房型，一樣的是都擁有超寬闊的視野。不但可以躺在房間裡看美麗的日出、滿天的星光閃爍，周遭高山環繞加上山上最新鮮清新的空氣，提供最接近大自然環境的住宿休閒空間。民宿老闆與小幫手除了會帶大家看星星，還能搭配詳細的星座解說，更會帶著專業相機幫忙拍照留下珍貴的美景照片，提供超級無微不至的住宿服務！

境星空民宿 地址：南投縣仁愛鄉信義巷80-1號

駿亦景觀民宿

大片草坪搭配壯麗山景

「駿亦景觀民宿」採用原木建築設計，房間設計也走溫馨舒適的小木屋風格。從入口開始每一處都是用心的布置，大廳跟早餐驅走溫馨居家風格。最有特色的就是戶外一大片寬廣的草坪庭院區，不管取景角度要拍民宿木屋還是遠方山景都怎麼拍怎麼美！草坪庭院的造景跟植栽搭配上木造屋舍帶著一些日式風格，大片草坪配上壯麗的山景，又彷彿就像是到了歐洲旅遊一樣的風景，可以解解目前無法出國渡假之愁。不管要拍照拍個夠，還是在庭院的藤椅上坐著發呆放鬆的欣賞美景都可以很享受!

▼房間陽台望出去就這麼美！

駿亦景觀民宿 地址：南投縣仁愛鄉大同村榮光巷41號

清境住宿｜星空【露營區】推薦

清境花鳥蟲鳴高山露營區

清境最高露營地

位於清境農場附近的花鳥蟲鳴微居輕旅，落在高海拔2044公尺，是清境最高的露營區。群山並列眼前，日出、雲海都有機會觀賞到。距離青青草原、清境高空步道3分鐘可達，離合歡山、武嶺約20-25分鐘，營地附近就是清境小吃攤區，外食非常方便。清境唯一的「夜店」星光月語景觀餐廳就在園區內，邊喝咖啡邊欣賞清境絕美夜景，戶外設有大型遊樂器材等親子設施，讓孩子玩到不想回家！

花鳥蟲鳴微居輕旅 地址：南投縣仁愛鄉大同村博望巷30-1號

灥流

清境唯一蒙古包住宿

不需要到蒙古，就能享受入住蒙古包的樂趣！原本在翠峰地區高山茶區的上峰茶廠，在自產自銷之餘，因為喜歡清境美麗的山景與風光，所以在面對奇萊山與合歡山的方向經營蒙古包，讓大家可以用經濟實惠的價格，欣賞清境的山川美景，同時體驗不同的住宿環境、帶來新鮮感受。

灥流 地址：南投縣仁愛鄉壽亭巷20-2號

看完這麼多清境周邊的夢幻城堡莊園以、高CP值人氣景觀民宿、星空露營區，是不是也蠢蠢欲動很想到清境避暑旅遊呢？也可以先把清境天氣、清境交通的功課做起來，當然也不能忘了清境美食～先做好功課列好自己的口袋名單，放假馬上衝一波囉！

清境住宿推薦

清境旅遊攻略

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