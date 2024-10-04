過去以礦業為主的九份，特殊人文和地理景觀在台北住宿選擇中獨樹一格，但是大部分的人逛完九份老街後就離開，然而九份景點的美不只在白天，夜晚的九份夜景更是迷人。本篇九份住宿懶人包精選了12間有質感的九份民宿和九份飯店，適合給想遠離都市喧囂的遊客。其中有九份老街民宿、九份海景民宿、平價高CP值的背包客九份旅館、適合親子出遊的九份包棟民宿、IG打卡必住的質感民宿，到九份住宿一晚不再是外國人的專利囉！住在北部的朋友們，只需要花一小時的車程就能擁有超級美景，還不馬上來一場九份旅行！

▼ 九份老街推薦 ▼

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九份住宿推薦TOP5

九份住宿推薦清單幫大家整理好了，包含高人氣的九份老街住宿、九份海景民宿一起來看看吧：

九份住宿推薦｜不厭晴民宿

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九份老街民宿不厭晴民宿距離九份老街非常近，走路2分鐘就可以輕鬆抵達，白天能欣賞九份海景，晚上欣賞九份夜景，附近也有全家和7-11，晚上外出買宵夜很方便。不厭晴民宿房間環境乾淨舒適，老闆與老闆娘很親切，九份開車自駕的客人可以先預留停車位。值得一提的是民宿提供的早餐是現做的，豐盛好吃，推薦想找九份親子住宿的遊客。

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九份住宿推薦｜神隱之森

九份民宿神隱之森是知名導演侯孝賢所拍攝電影《戀戀風塵》的取景地。這間九份包棟民宿鄰近九份老街，步行距離約兩分鐘，但環境靜謐，充滿樹梢聲、鳥鳴聲。神隱之森保留九份老屋的韻味，木造屋頂建築結構，融入現代典雅設計，主打文青品味風。室內提供英國搖滾藍牙喇叭、手泡咖啡十件套件組、陶瓷泡茶組，再搭配香氛瓶和香氛噴霧、香浴鹽和面膜，讓你在民宿享受靜逸時光。

九份住宿推薦｜ 九重町客棧

『九重町客棧』位於熱鬧的九份老街內，因為地理位置極佳，本身是餐廳也是民宿，還沒進門就可以看見復古門面與櫥窗以及七八零年代的擺設，民宿內部以日式懷舊風情的裝潢設計，最特別的是民宿一樓就是餐廳，住宿、美食二合一吸引了不少日本、韓國旅人前來下榻。雖然九重町客棧位於九份老街內，但是大部分的房型皆有設計落地窗，房間的採光良好，在夜晚可以欣賞到美麗的九份街道夜景。

『九重町客棧』提供 4 間房，可入住2至4人，房間採取舒適簡約的和式裝潢，其中VIP海景套房及山海景緻套房主打大面落地窗，下榻到九重町民宿有種都市裡的小確幸。

▼VIP海景套房

九份住宿推薦｜山城逸境 漫山逸旅

「山城逸境」距離熱鬧的九份老街不遠，從昇平戲院步行只要三分鐘，對於沒有開車的旅人來說相當方便。裝潢雅致的現代時尚感空間，每一間房都有一大片落地窗及景觀陽台，將九份的疊嶂山巒裱框掛在房內，睜開眼望見滿片綠意與藍色大海，好像徜徉在一幅山水畫中，除此之外，也可以到頂樓的空中花園欣賞晚霞。無論是觀星、夜景、山景都是絕佳地點，也因此受到許多網友們喜愛。

『山城逸境』提供5間客房，可入住2至4人，房間內部裝潢為現代簡約風格，非常適合年輕情侶們來個浪漫之夜，喜歡拍美照的網美也很適合來這間民宿唷！小編推薦九份海景豪華雙人房，房間內的畫框設計落地窗，將山景與海景同時裱框起來，許多網友都是為了這落地窗前來入住，就算一整天待在房間內欣賞這幅天然山水畫也不覺得無聊，尤其在傍晚入住可以欣賞到如此美麗的漸層夕陽。

▼海景雙人房

▼海景豪華雙人房

九份住宿推薦｜ 九份山經

『九份山經』位在九份老街較末端的地方，老街路面較崎嶇，因此建議大家攜帶輕便的手提行李或背包前往入住。民宿建築前身為礦工廠，外觀部分沒有多做整新，保留了懷舊石牆與古色古香的紅磚面。入住九份山經必須到對面的「聽山」check in，兩間民宿對鄰而居都是出自於同一民宿主人唷！九份山經的房間以「礦石」為設計概念，希望讓入住的旅人體驗挖掘文化寶礦，另外入住山經的旅人們也可以參加「九份聽山x金礦博物館」的夜間導覽行程！

『九份山經』提供 9 間客房，適合2至4人入住，房間內部裝潢是以現代工業風格，簡約的灰色水泥牆與綠色植栽，像是長滿青苔的岩石。房間以「黃鐵礦」、「石英」、「閃鋅礦」為命名，寬敞的空間採簡約素雅的摩登風格，牆上印有山經可愛的手繪圖案與文字，房型分為山景房與海景房，不同的房型可以看見不同的九份風景 。其中小編最推薦的是海景豪華四人房，其浴室旁就有大片觀景窗戶可看到九份風景，還有個帶懶骨頭沙發的小閣樓！海景豪華四人房平日一晚約NT$3,380／假日一晚約NT$6,880；海景小號雙人房平日一晚約NT$2,600／假日一晚約3,000。

▼海景小號雙人房

▼豪華四人房

九份住宿推薦｜九份親子、寵物、包棟民宿

九份老街美麗景色變化萬千，白天晚上有著截然不同的風貌…如果你想放慢腳步，靜下心好好體驗越夜越美麗的九份，不妨就在九份留宿一晚吧！九份其實有很多不錯的民宿可以選擇，小編整理了3 家九份推薦民宿清單，除了有提供九份親子、家庭旅遊、包棟服務等，甚至還有寵物友善民宿唷！

九份住宿推薦｜九份平價住宿

小編要介紹 5 家既便宜又平價的九份背包客旅館、青旅、背包客旅舍，無負擔的只需要幾張百元鈔票就能在九份住上一晚，好好休息一晚，隔天更能深度的探索九份周遭熱門景點：金瓜石、水湳洞、平溪景點。

九份聽山x金礦博物館 夜間導覽行程

由九份聽山與金礦博物館聯合推出的導覽遊程，由「金礦博物館」館長帶領大家深入了解九份文化，一窺九份隱藏的真實樣貌，走訪九份最私藏的景點：磅坑口、穿屋巷、舊昇平戲院、銷金窟等，帶領旅人們體驗九份今昔生活型態與獨特的九份夜生活，給大家一趟獨特的九份輕旅行。

好消息：金礦博物館近期也將與九份多間民宿聯合推廣夜間體驗活動，如果是入住到其他民宿的旅人，也有機會參加這個富有意義的活動，小編將會陸續更新民宿清單。

金礦博物館 (官網)

地址：新北市瑞芳區頌德里石碑巷66號(九份五番坑公園旁)

營業時間：16:00-00:00

九份住宿推薦｜金瓜石親子民宿

鄰近九份的金瓜石，除了昔日採礦歷史以外，最令人著迷的就是山城景致與海上風光了。九份金瓜石也有不少極具在地特色的民宿，如純白地中海建築的「玫瑰山城」、靜謐的「緩慢民宿」和位於茶壺山步道口附近的「金瓜石101」。想深入探訪金瓜石的你，不妨白天安排 金瓜石IG景點朝聖之旅 ，結束後選擇停留在金瓜石住宿一晚。如果想帶毛小孩或是與三五好友、家人旅遊等，小編也有介紹寵物、包棟特色民宿 給大家參考唷！

九份住宿交通

九份老街因為山路較為崎嶇，小編建議穿著跟行李以輕便為主，交通選擇搭乘大眾運輸前往最為方便。如果想開車前往的旅人要特別注意囉！建議挑選平日前往，不然可能會遇到找停車位的困擾，下面提供三種大眾運輸交通方式：

搭火車到瑞芳站→出站後到對面的警察局前等公車上山 搭台北捷運至忠孝復興站 1 號出口→搭 1062 往九份金瓜石 台鐵松山車站→出站搭 1062 往九份金瓜石

新北景點地圖攻略