豐FOOD海陸百匯

位於劍南路站、大直典華1樓的豐FOOD海陸百匯，交通超方便，下班坐捷運就可以來飽餐一頓。豐FOOD海陸百匯不僅用餐空間高挑典雅，連取餐區域都超級多，邊走會邊覺得豐FOOD海陸百匯吃到飽空間也太大了吧!超過上百種吃到飽菜色選擇，多國料理台港中西日泰通通有，還會不定期推出各國美食，這次的港粵季把經典港式料理搬上桌，甚至紅白酒、啤酒喝到飽，不愧是豐FOOD!果然店如其名品項超豐富，繞一圈完全吃不完!豐FOOD海陸百匯取餐動線設計優良，不怕擁擠亂糟糟像菜市場，很適合家庭聚餐、公司尾牙，或是想大口吃美食的三五好友聚會，吃到飽推薦台北大直典華豐FOOD海陸百匯給軟絲們。

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▻原文:台北吃到飽推薦》大直典華豐FOOD海陸百匯◅

豐FOOD海陸百匯位於大直典華1樓，從劍南路站2號出口出來超快30秒內可抵達，交通超方便，下班跟姐妹同事家人都可以直接坐捷運來吃吃到飽!如果是開車前往的朋朋也不用太擔心，樓下有地下停車場，從家裡或公司直達豐FOOD海陸百匯沒問題。

台北吃到飽推薦 豐FOOD海陸百匯 用餐環境

這是軟西第一次來到大直典華豐FOOD海陸百匯用餐，挑高用餐的空間舒適高雅，整體動線流暢，周圍一整圈都是吃到飽buffet區域，中間用餐座位拿完餐後可以好好吃飯用餐，不會一直被人經過打擾，同樣是吃到飽，但是整體環境就像在優雅餐廳中吃飯，不會有亂糟糟像菜市場的感覺。

豐FOOD海陸百匯約有300個座位，不管是情人雅座、家庭四人座，或是適合公司尾牙聚餐的多人座位通通有，軟西用餐期間就碰到不少公司行號來吃飯，也有一家大小熱熱鬧鬧的家庭聚餐，慶生聚會都很適合來豐FOOD海陸百匯。

豐FOOD海陸百匯總共有超過上百種多國創意料理，舉凡海裡遊陸上跑的通通有，除了手工製作品質保證，還有現點現做熱騰騰餐點並不定時舉辦主題活動，像這次恰巧碰上港粵季，就有很多香港道地美食，例如冰火菠蘿油、港點餐車、煲仔飯等，甚至還有凍檸茶、鹹檸七，還不能環遊世界就先讓豐FOOD海陸百匯帶我用美食體驗世界料理。

最棒的是豐FOOD海陸百匯不限時用餐，晚餐時段更是從17:30開始到21:00，吃好吃滿不匆忙。文末有詳細豐FOOD海陸百匯吃到飽時段&價格可參考。

此外最貼心的是豐FOOD海陸百匯座位下方，還附有掛勾設計，像軟西造訪當天下著雨，服務人員還提醒我可以把傘掛在這，真的設想周到，不怕包包雜物占空間，可以舒舒服服吃飯啦。

台北吃到飽推薦 豐FOOD海陸百匯 7+1樣必吃美食

生魚片/柚子干貝握壽司

因為豐FOOD海陸百匯菜色選擇實在太多，有超過上百種，如果你跟軟西一樣沒辦法吃下全部，那就先鎖定軟西推薦這7+1樣豐FOOD海陸百匯必吃推薦!首先左手邊海鮮區一定要拿生魚片，鮭魚超級鮮甜柔嫩，尤其那個海味入口化開撲鼻，完全不腥，即便是吃到飽依舊很有誠意。

一旁還有師傅限點限捏的柚子干貝握壽司、鮮蝦手捲等，軟西推薦也是豐FOOD海陸百匯必吃，炙燒過干貝搭配清爽柚香，獨特酸香爽口超開胃。

A5和牛握壽司

這個是加入豐FOOD海陸百匯會員的入會禮，現場看師傅拿出薄嫩油花分布超漂亮的和牛，炙燒過後飄散迷人肉香，一口吞下肉質細緻油脂爆發，真的推薦來豐FOOD海陸百匯一定要一人一顆才過癮。

現切牛排

再來第三樣必吃就是現切牛排，之前軟西吃過其他高檔吃到飽，結果牛排超水肉汁都跑不見，但是豐FOOD海陸百匯師傅烤功了得，外層焦香脆，內裡卻超粉嫩，尤其一刀切下不太有可怕血水，肉質柔軟嫩口油脂當做很好平衡，揉合牛肉甘甜潤口，軟西吃了一塊馬上再來切第二輪。

片皮烤鴨

現切烤鴨，鴨肉不腥把肉汁牢牢鎖在裡頭，邊看師傅切片邊聽到刀切在脆皮上清脆療癒聲響，除了經典烤鴨餅皮外，一旁還有鴨架、鴨粥跟鴨湯，一鴨多吃在豐FOOD海陸百匯都吃得到。

蘿蔔糕

豐FOOD海陸百匯蘿蔔糕也是必吃美食之一，甚至還會有饕客直接買買冷凍伴手禮回去，送禮自用兩相宜。蘿蔔糕綿密厚實滑Q，恰恰焦香的表面更增添酥脆口感，看似平凡看實則很考驗師傅煎工，難怪會擄獲這麼多熟客的心。

現煮牛肉麵/鮮蝦雲吞麵

豐FOOD海陸百匯有許多現點現煮美食，看師傅俐落身手熟練得灑下麵條、青菜等，煙霧裊裊不一會兒工夫就把麵食送到人客手中啦。

牛肉配合刀削麵更有嚼勁，湯汁清甜滿滿肉香，牛肉也是一咬直接分離，這一碗完全就是出國回來最想念的味道阿。

配合這次港粵季推出的鮮蝦雲吞麵，雲吞超大顆飽滿，麵是港式撈麵，超彈牙Q口。

現沖牛肉湯&冬陰公鮮魚湯

台南一碗牛肉湯60、70通通有，來豐FOOD海陸百匯喝到飽，尤其那個薄得透光的鮮美牛肉，搭配薑絲後更有種辛香刺激味蕾，喝下去暖肚順口，軟西最後連喝了好幾碗才罷休。至於魚湯很特別是配泰式湯頭，濃厚酸爽檸檬香氣搭嫩彈魚肉超絕配。

藍莓Pizza

以上7樣就是軟西推薦豐FOOD海陸百匯必吃，另外軟西加碼推薦這個藍莓Pizza，滿滿起司奶香豐沛，鹹甜鹹甜超級涮嘴，來豐FOOD海陸百匯不要錯過它!

台北吃到飽推薦 豐FOOD海陸百匯 晚餐吃到飽限定

天使蝦

除了豐FOOD海陸百匯必吃7+1樣美食，還有晚餐限定菜色，小鳥胃的記得先攻這幾款。像這超大隻天使蝦，肉質超繃彈，鮮味十足。

生蠔

生蠔也是沒在怕客人拿，而且豐FOOD海陸百匯補的速度都超快，一打開看到超肥美抖動的生蠔，雖然稍稍有點偏腥，但海鮮控來絕對會瘋掉。

紅白酒

晚餐時段居然還有紅白酒喝到飽，完全實現酒精自由，配肉配海鮮完美!

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北吃到飽推薦 豐FOOD海陸百匯 美食介紹

日式料理區/海鮮區

日式料理區有滿滿的握壽司，蝦子、牛肉、花壽司通通有，牛肉的也是師傅在吧檯後直接炙燒，媲美高檔餐廳的新鮮程度，愛吃日本料理的先吃再說!

除了剛剛軟西推薦必吃的生魚片外，還有一些涼拌小菜、甜蝦等，種類超多琳瑯滿目，真的以一般人的胃吃不了全部，只好多來幾次(誤。

另一側還有滿滿淡菜、鮮蝦、扇貝。

軟西經過這邊超多次，隨時都是滿滿一整籠桶，補速超迅速，客人也拿得很開心，鮮度甜度通通有。

除了冷盤類，還有鮮魚湯。

另一邊蒸籠打開是櫻花蝦炒飯，真的太有飽足感，留給朋朋們來試試了。

現蒸螃蟹、蝦子，食材最原始的海味不需太多繁複的調味就很鮮甜了。

中式料理區

除了剛剛的片皮烤鴨，這邊還有鴨架、鴨骨煲粥等，還有鳳梨苦瓜雞、酸菜鴨骨煲湯，滿足軟西喜歡熱騰騰暖呼呼的亞洲胃，喝下去潤順營養。

再來還有熟食區，配合每季不同主題，會有道地經典的佳餚，這次港粵季的叉燒完全軟西心頭好，甜口滋味肉質不乾柴很入味，之後豐FOOD海陸百匯還會推出不同國家種類美食，每次來都能眼睛一亮。

燒鵝、魚皮等，養顏美容的同時還能補充滿滿蛋白質，身為無肉不歡的軟西真的吃了好幾塊下肚。

西式料理區

除了中式料理，西式料理也不可少，這個德國豬腳外面一份都式要價不斐，在豐FOOD海陸百匯可以無限吃太佛心啦。

另外港粵季的無錫排骨，酥香甜鹹交織，輕輕一咬肉立刻剝離，吃完唇齒留香久久不散。

西式的南瓜濃湯、番茄牛肉湯等，不管姐妹朋友家人來豐FOOD海陸百匯都能找到屬於自己愛吃的美食種類。

除了剛剛軟西推薦的藍莓Pizza之外，還有燻鴨水蜜桃Pizza、瑪格麗特Pizza等，超快就會被掃光光!

泰式料理區

中港台西日料理通通有，在熟食區居然還有泰式料理，經典綠咖哩、打拋豬在豐FOOD海陸百匯都可以吃到~

旁邊還有涼拌海鮮沙拉、青木瓜沙拉，完全就是去泰式餐廳必點的菜色阿。

港式料理區

看這一整個煙霧繚繞的蒸籠區，滿滿琳瑯滿目港點，芋頭糕、臘腸、豆豉排骨、燒賣應有盡有，港式飲茶都吃一輪就物超所值啦。

正逢港粵季，豐FOOD海陸百匯最可愛的是還有推車港點，服務人員會逐桌上餐，記得把兌換券交給服務人員就可以拿到熱騰騰推車港點。

今天限定的推車港點是蛤蜊燒賣，裡面豬肉超Juicy，肉質紮實很有咬勁。

港點真的選擇超多，這個奶皇包黑色造型超吸睛。

熱炒熟食區

配合港粵季有避風塘藍鑽蝦、蟹黃豆腐煲，超豐富!

連麻辣鴨血都有，筍子湯、白菜滷，經典菜色來豐FOOD海陸百匯一網打盡。

另外這個脆皮芋頭鴨一定要試試，外層酥香，芋泥細緻淡雅香氣，配合鴨肉鹹美，真的只恨自己胃不夠大，好想一次吞3個。

炸物/烤物區

小朋友來吃吃到飽也不用擔心，有超多烤物炸物選擇，台北吃到飽推薦來豐FOOD海陸百匯準沒錯。

鐵板區

鐵板區比較特別的是有骰子豬，吃來Q彈鹹香有勁。

現點現做麵食區

除了必吃的牛肉麵外，還有現燙青菜跟現煮湯品、港式煲仔飯等。

這次的瑤柱雪蛤鮑魚根本就是集結所有高級食材，喝下去甜潤滿滿膠質感，蛤蜊湯也是鮮香撲鼻，各個肥嫩新鮮，雖然要稍等個三分鐘，但真的非常值得。

湯品區

有軟西最愛的酥皮濃湯，酥皮也是一咬就天女散花奶香細緻，其他土瓶蒸、蒸蛋也都很推薦。

水果/輕食區

如果想要轉換一下口味還有沙拉、起司火腿等，左邊這個是焗烤蔬菜，起司控必拿。

水果種類很多樣，看起來都很新鮮現切，還有擺盤耶超用心。

蔬食區

這一區是我覺得豐FOOD海陸百匯最貼心的區域，居然有一整排蔬食者友善的取餐區，種類一字排開超多。

涼拌、熱炒、蒸籠通通有，甚至還會有位上菜，不然每次吃素的去吃吃到飽都說吃不飽，來豐FOOD海陸百匯會飽到天靈蓋沒開玩笑。

甜點區

繞了一大圈豐FOOD海陸百匯還沒結束，還有女生的另外一個胃甜點區，冰品、摩摩喳喳等，還有現做紅豆餅簡直不要太厲害，裡面芋泥超爆餡。

還有葡式蛋塔、冰火菠蘿包等，其中軟西最推這個巧克力脆片，不甜膩很有顆粒感，不知不覺就吃超多。

冰櫃部分有奶酪、蛋糕、焦糖烤布蕾等，甜點控來絕對要大吃一輪的吧。

另外還有台灣水果冰棒首選品牌春一枝的冰棒，跟哈根達斯冰淇淋。

飲品區

飲品區也是果汁、港式奶茶等都有，還可以自製凍檸茶跟鹹檸七，真的把各種港點都搬上檯面。

除了紅白酒喝到飽，還有金賓HIGHBALL啤酒、柏克金啤酒等，吃得盡興同時也喝得開心。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北吃到飽推薦 豐FOOD海陸百匯 價格

豐FOOD海陸百匯

位於劍南路站、大直典華1樓的豐FOOD海陸百匯，交通方便，選擇多多，菜色多樣用心新鮮，除了軟西推薦7項必吃的生魚片、片皮烤鴨、現煮牛肉麵、現切牛排、現沖牛肉湯、A5和牛握壽司、蘿蔔糕外，還有超多豐富品項，台北吃到飽buffet推薦豐FOOD海陸百匯給大家。有其他台北最強吃到飽歡迎留言推薦給軟西!

▻原文:台北吃到飽推薦》大直典華豐FOOD海陸百匯◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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