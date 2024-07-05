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台南市東區【台南東區】ㄆㄤˋ的故事パンの巻－南紡平實店 ～平實公園裡的森林麵包店。

2024-07-05 11:15:04 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界 人氣：108
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窩客好文

貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界

發表篇數：496篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：

ㄆㄤˋ的故事パンの巻－南紡平實店
place台南市東區後甲一路
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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ㄆㄤˋ的故事パンの巻－南紡平實店 

地址：台南市東區後甲一路與平實五路口

TEL：(06)208-7066

營業時間：9:00-19:00

FB：ㄆㄤˋ的故事パンの巻－南紡平實店 

南紡夢時代附近新開了一間日系麵包店，座落於平實公園裡，有森林麵包店氛圍，可以買麵包兼散步，也有不少人是來運動兼買麵包的喔！

麵包店真的好美~站在不同的拍照最佳點還可以拍到不一樣的彩繪喔！

　　　　本來以為麵包店很大，但實際上沒想像中的那麼大，但購買的動線還不錯～

　　　　　　　　

　　　　　　　

日系的麵包店，標榜採用日本職人設計的配方～

各式各樣的麵包呈現在展示台上，看起來都好好吃喔！

光土司就有好幾款可以選擇，不過價位來說不算太便宜，但都好軟嫩！

來的時候好多款麵包都已經被夾光了，需等待下一批的出爐～

麵包的擺放方式讓麵包看起來好好吃，再看到麵包的介紹又更吸引人了！

 

可頌系列看起來層次分明好吸引人！

販售的項目大多是各式各樣日系的軟麵包，來的時候是沒見到歐系的麵包～

除了麵包，也有冷藏麵包及蛋糕～

麵包製作區是開放式的，可以看到師傅製作麵包的過程，麵包出爐時會響起芋冰的鈴聲來提醒喔！

 

麵包買回去沒有馬上吃，想當明天的早餐到底要直接吃比較好，還是烤過再吃呢?

別擔心，現場還看的到麵包的加熱方式，依照SOP，即使是隔天，還是可以吃到美味的麵包！

森林系的麵包店，麵包看起來都好吸引人，日系的麵包的柔軟是它的魅力。

座落於公園裡，附近很好停車喔！

麵包控又多一個選擇囉！

別忘了給Liz一個讚喔！

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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