1 PLUS CAFE 一家咖啡 台南西門店

地址：台南市北區西門路四段171巷19弄6-10號

TEL：(06)251-8625

營業時間：9:00~19:00

FB：1 Plus Cafe 一家咖啡 台南西門店

小北的住宅區藏著一間咖啡麵包店。換上新裝的老洋房有著老派又帶時尚的氣息～

來的時候店裡蠻滿的，用餐區就跳過不拍囉~

這是一間咖啡店，也是一間烘焙店，不少人是專程來買麵包的！

店裡的設計復古沈穩，心情也跟著沈澱下來～可以好好品嚐食物的滋味！

麵包櫃上好多麵包好吸引人，麵包的款式以可頌系列的居多~內用也可以點麵包喔！

餐點供應的類別還蠻多的耶~

午茶時間可以點個甜點配飲料。

飲品主要是咖啡及、紅茶及拿鐵類~

餐點有早午餐系列及義大利麵，選擇好多，光看名字就都好想點，害我一度三心二意！

麵包系列

點了１PLUS咖哩 X 鄉村歐式麵包、焦糖布丁、鮮奶及府城拿鐵

１PLUS咖哩 X 鄉村歐式麵包

咖哩是印度式咖哩，咖哩香料的香氣令人著迷，麵包沾著吃，麵香加上豐富的咖哩香氣呈現出的是高雅的味道，雞肉也燉煮到很嫩，整體讓人欲罷不能。

焦糖布丁滑嫩，焦糖帶有苦味，敲喜歡，算是蠻有水準的布丁喔！

府城拿鐵，是麵茶拿鐵，麵茶跟咖啡，中西和併的結合意外的沒有違和感，有點新潮又有點復古的滋味，蠻特別的！

1 PLUS CAFE的用餐空間不算大，但整個氛圍很棒，適合朋友約會~

餐點的部份選擇蠻多，而且質感好吃，讓我對其它餐點也很期待！下回也想買麵包來吃看看。

別忘了給Liz一個讚喔！