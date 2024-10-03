韓

地址：台南市東區育樂街35-28號

TEL：0983-117103

營業時間：12:00~21:00

非常想吃韓國料理的這一天，在google上搜尋到在成大商圈的『韓』~雖然評價不多，但也有4.5顆星，文字評價還不錯，就來吃看看~

它很隱密，藏身在育樂街一棟建築的裡面，第一時間會讓人有點遲疑，但看到寫著韓國字的招牌就給他大膽的走進去了！建築裡還有其它店家，但來的時候有的店家沒營業~

走進來之後就會看到一大片很韓國的外牆，對面就是『韓』了！

用餐空間很大耶！過了用餐的高峰時間，店裡還是有好幾桌在用餐~

用餐環境不是走網美風的，但還算蠻乾淨，有冷氣吹還有韓國音樂可以聽，還蠻符合學區食堂的風格！

有免費的麥茶可以喝~在冰箱裡，每桌一罐暢飲～不是特濃，但還是有麥香，很ok！

價格上很合理，算是親切的，而且依照點的餐點也會附小菜、泡菜或湯之類的~而且白飯還可以免費續，算是學區的福利嗎?！

選好餐點填好單子再去櫃台點餐即可~好像只有一位廚師(聽說是韓國人)，一人作業需要一些些等待的時間~要耐心，趕時間可能就要考慮一下了！

又想吃泡菜鍋又想吃辣炒豬肉，也想吃海鮮煎餅跟石鍋拌飯，爭扎了好久點了辣炒豬肉跟辣味韓式炸雞排，結果炸雞排要晚上才有～有點可惜

辣炒豬肉有附白飯、小菜及泡菜，白飯可以免費續，想加小菜或泡菜只要10元喔~

小菜依序是：韓國甜不辣、青菜、黃豆芽。

泡菜是蘿蔔泡菜～

辣炒豬肉好大一盤，上桌我都傻眼了！覺得不妙～也慶幸還好原本要點的雞排沒點到！

豬肉片加洋蔥拌炒，很香又辣非常道地的韓國味，而且豬肉片還保留了脆度，好吃又下飯，配小菜及泡菜都好搭，白飯很快就吃完了！

份量十足的辣炒豬肉對女生來說真的好多，比我的大還大盤，努力應戰最後還是沒能挑戰成功，覺得好可惜！

這裡的餐點份量都蠻多的，看到很多人最後都要打包回家，點餐時真的不能太失心瘋喔！

雖然沒有網美的高尚裝潢，但如此高cp值又口味道地的韓國料理讓人好喜歡，省下來的裝潢成本或許都反應在份量上了吧！

下次還要來挑戰其它的料理！

愛吃韓國料理的朋友們可以來吃看看~

別忘了給Liz一個讚喔！