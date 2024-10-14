糸莊(官網):富山県富山市太郎丸本町1-7-6，電話:+81 76-425-5581，營業時間:11:00-15:00、17:00-22:00、星期六日:11:00-22:00(星期二三休)

富山縣是我最後拜訪的日本47個都道府縣之一，但卻是讓我念念不忘的地方。趁著今年10月再度前往，我決定分享上次在富山見到和品嚐到的美好經歷。除了之前提到的「居酒屋 舞子」，今天要介紹的是一間50年老店「糸莊」，他們的招牌菜「もつ煮込みうどん」（燉內臟烏龍麵）可是富山的代表美食，這道料理據說是由這家店發明的，不僅被列入米其林必比登，還連續五年榮登tabelog烏龍麵百名店之一。

糸莊位於西中野町，這裡曾是富山城下町的一部分，現在仍保留了不少老店。雖然因為城市規劃變遷，這裡的經濟活動不如過去熱絡，但依然能感受到當年的風貌。從富山車站出發，步行大約40分鐘可以抵達糸莊，或者搭乘巴士前往。

「糸莊」成立於1971年，如今已有50年歷史。餐廳分為伴手禮區和用餐區，前方還設有寬敞的停車場，連大型巴士都可以停靠。

餐廳保留了原始的煮麵台，四周擺放著日式食堂風格的座位區，還有榻榻米區讓客人舒適用餐。

這道「もつ煮込みうどん」起源於富山老店主的一個節約靈感，將當時不太受歡迎的內臟燉煮後搭配烏龍麵，變成一碗飽足又美味的餐點。



比方說鳥取把もつ跟やきそば(炒麵)結合，成了當地超過一甲子的名物「ホルモンそば」，詳見【孤獨的美食家地圖+實訪之五十九】まつやホルモン店.鳥取人情六十年老店.名物大腸鐵板炒麵，又比方說岡山把もつ或稱ホルモン和烏龍麵炒在一起，變成了當當地熱賣一甲子的津山名物「ホルモンうどん」，詳見【跟著大泉洋吃遍日本之一】【岡山-津山美食】津山橋野食堂.內臟炒鳥麵tabelog:3.58。再比方說福島會津把もつ煮込み和拉麵組合，成了當地(田村)名物「もつ煮野菜味噌ラーメン」，詳見【小虎吃貨團-福島田村美食】阿武隈高原SA.群馬谷川岳のもつ煮味噌拉麵名物入侵福島。順便說一下的是，據說もつ煮込み發源地是群馬的谷川岳的永井食堂，有機會我也想去吃吃看，畢竟我好此物xd

詳見MENU。

它採用富山知名的「冰見烏龍麵」，麵條吸滿柴魚高湯和味噌湯底，口感滑順Q彈，尤其在冬天，這鍋熱騰騰的烏龍麵讓人感到暖心暖胃。

內臟燉得非常柔軟，沒有一點異味，吸收了湯汁的美味後，變得更加順口。

這裡還有一隻炸蝦作為配角，和富山特色的橘色魚板一起，為整鍋增添風味。

魚板選用東洋鱸魚漿製成，搭配哇沙米和醬油吃，更加美味。這些配料讓整碗麵不僅豐富，而且耐吃，每一口都充滿了驚喜。

糸莊(官網):富山県富山市太郎丸本町1-7-6，電話:+81 76-425-5581，營業時間:11:00-15:00、17:00-22:00、星期六日:11:00-22:00(星期二三休)

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