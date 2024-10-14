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北海道小樽隱藏版握壽司！日本米其林二星「握 群来膳」午餐套餐6600日幣，超值美味不容錯過。

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文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

握 群来膳(官網):北海道小樽市東雲町2-4 ヴィスタ東雲 1F，電話: +81 134-27-2888，營業時間:11:30-14:30、18:00-20:30(星期一二休)

北海道小樽隱藏版握壽司！日本米其林二星「握 群来膳」午餐套餐6600日幣，超值美味不容錯過。

你以為日料特別是握壽司都貴得離譜？覺得米其林更是高不可攀嗎？那你可真要跟著小虎吃貨團來看看這家「握 群来膳」，6600日幣就能讓你輕鬆摘下米其林二星，再加上是Tabelog百名店中難以預約的隱藏名店。

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這家店位於小樽的鬧區，雖然外觀低調得讓人不容易察覺，但卻在我的心目中躍升為CP值最高的米其林餐廳。

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「握 群来膳」自2004年創立，店主在北海道和小樽多家高級壽司店學藝，憑藉實力於2012年及2017年連續兩次獲得米其林二星殊榮。與其實力相較，店面則是相當樸素，隱藏在一棟不起眼的大廈裡。即使經過這裡，也很可能會錯過。

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進到店內，只有7至8個吧台座位，六個人坐比較舒服。

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當天我們18人同行，店主特別安排我們分成三組用餐。

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小樽鮨商组合 小樽壽司商公會是一個小樽當地壽司店的協會，網站有不少小樽的壽司店資訊，喜歡吃壽司的可以透過該網站尋找，甚至是訂位。

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午晚餐各有兩個餐期，預約是這家店的難點，通常需要提前一兩個月打電話預約，尤其是午間套餐，只需6600日幣就能享受12貫握壽司，而晚間套餐則是16500日幣。

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店內的食材幾乎全來自北海道，尤其是小樽及其周邊海域，這樣的當地新鮮食材，才能提供如此物美價廉的握壽司。每貫壽司都可以額外加點，讓你能品嚐到更多的海味。

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酒單簡單但不失豐富，從啤酒、清酒、燒酎到紅白酒應有盡有。

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令人驚喜的是，清酒一杯只需800日幣，這價格在米其林日料中也算是親民。

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甚至還有「而今」清酒，也是800日幣，愛喝清酒的朋友當場連點了三杯。

 

 

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新藤師傅的手藝讓人驚嘆，動作飛快，如同在觀看壽司大賽一般。

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當第一貫海膽送上時，馬糞海膽入口即化，鮮甜度爆表，讓團員們感嘆這趟北海道之行吃的海膽，足夠抵一年！

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下一貫牡丹蝦甜美細膩，與酸度適中的紅醋飯完美結合

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北海道鮭魚腹油脂豐厚，鮮甜多汁。

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北寄貝更是脆爽無腥味，新鮮度一流，讓人無法不豎起大拇指。

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鮭魚卵來自石狩，鮮嫩爆汁，搭配烤得酥脆的海苔，口感層次豐富。

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鰤魚雖然油脂不如預期豐厚，但鮮甜度絲毫不減。

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花枝的口感更是細膩綿軟，甜度令人滿意。

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另一種貝類，口感比剛剛的北寄貝還要脆、還要甜，甚至是微微的爆汁。

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至於鮪魚中腹，雖然油脂不多，但鮮美的味道讓我們連續加點。

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最後一貫小肌壽司，讓我見識到新藤師傅的功力，魚肉肥美、酸甜適中，完全打破了我對這道壽司的偏見。

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餐後，師傅還特別準備了加了北海道海藻的白味噌湯，鹹香濃郁，讓這頓米其林二星的午餐畫下完美句點。

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沒想到最後竟然還有工貫鮪魚赤身海苔捲，甜美的鮪魚肉再度征服了味蕾。

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總體來說，這次握 群来膳的體驗無可挑剔，6600日幣的午餐套餐，絕對是米其林二星中最實惠的一家。

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