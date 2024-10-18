這家「逗陣來土雞城」真的超隱密，隱身在桃園龜山的民宅裡，不仔細看還以為是普通的鐵皮屋。招牌雖然有，但因為位置低調，光是看到店面外觀都讓人覺得不確定能不能進去。

這裡的雞鴨、山產野菜，大多是店家自己養、自己種的，想吃到新鮮的白斬雞，還需要事先預約，因為店家得先抓雞、殺雞，特別費工。不過，這樣的餐點不僅料理好吃，還有種回到鄉下家人的親切感，像是到朋友家用餐一樣溫馨。

逗陣來土雞城｜交通位置

地址：桃園市龜山區大同路925號

電話：03 3508709

時間：11:00–21:00

「逗陣來土雞城」位在桃園市龜山區大同路925號，從福源國小開車過來只要1分鐘，從銘傳大學也不過5分鐘車程。沿著大同山頂開到405三角點步道後，依照招牌箭頭指示，爬上斜坡就可以抵達。



雖然外觀看起來是鐵皮屋，但裡面的停車空間超大，開車來不用擔心停車問題。

進去之後，店內的裝潢超樸實，甚至可以看到神明桌和老闆家的飯桌，整體感覺非常家常。

大約有四五張合菜桌椅，非常適合家庭或朋友聚餐。再加上一旁養的雞鴨，真的像是來到農家一般，特別有鄉村氣息。

逗陣來土雞城｜MENU

我們事先預訂了招牌白斬雞和竹筍雞湯。這裡的菜色走的是平價大份量路線，吃起來不僅滿足，還讓人回味無窮。

白斬土雞

這道白斬雞真的讓人驚艷！油亮的雞皮搭配滑嫩的雞肉，光是肉質就非常鮮美

沾上特製醬料後更是美味無比，網友都說這道一定要點，果然名不虛傳。

竹筍雞湯

竹筍正當季，配上燉煮得非常鮮甜的雞湯，整個湯頭清爽甘甜，完全不需要額外的調味。筍子脆甜，湯裡充滿竹筍香氣，真的是一道媽媽味十足的家常湯品。

香酥溪哥

這條溪哥真的是大隻到驚人！

炸得外酥內嫩，口感非常香酥，讓人吃了直呼過癮。而且盤子上還用上懷舊的蝦餅，特別有古早味的氛圍。

黃金雞油麵線

這道黃金雞油麵線真是大份量，一大盤只要100元，配上雞油、蔥和紅蔥酥，單吃就非常夠味，是不容錯過的好料。

豆香檳榔花

檳榔花在熱炒店不常見，口感非常爽脆，帶著淡淡的香甜味，偶爾吃吃還挺新鮮，讓人感到特別。

菜脯煎土雞初蛋

這道菜讓人一吃就回到阿嬤的時光，土雞初蛋的古早味搭配菜脯的鹹香，簡單卻讓人懷念。

香酥班甲

這道班甲是我小時候的回憶，小時候我爸常抓來家裡加菜。這次用香酥的方式料理，真的像在吃炸雞一樣，讓人停不下來。

我們這次點了一桌滿滿的菜，連飲料加啤酒總共才1900元，去掉飲料和啤酒的話是1750元，五個人吃完每個人只花350元，還打包了不少回家，真的是超划算！

店家還很熱情地招待了冷筍沙拉，還用繽紛巧克力點綴，非常有古早味，讓我想起小時候參加婚宴的時候也會有這樣的擺盤。

夏天吃這道冷筍沙拉，真的超清爽，朋友也超愛這道，直接掃盤吃光光。

來這裡用餐的感覺，就像回到外婆家一樣，特別自在！老闆也非常親切，告訴我們雞是他自己養的，菜是自己種的，整個氛圍特別溫馨樸實，完全沒有商業化的感覺。

逗陣來土雞城

地址：桃園市龜山區大同路925號

電話：03 3508709

時間：11:00–21:00

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