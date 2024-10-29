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出發前往韓國【濟州島】！從桃園機場登機，抵達濟州島全記錄

雲大少爺 人氣：20
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：155篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

出發前往濟州島

      對於常常在進出國門的人來說，到桃園機場搭飛機也許不過就是旅程起始的尋常必經過程。但對於難得出國的人，進海關卻也算是興奮的關卡，難免要做個記錄。

      這次的韓國濟州島五日遊，搭乘的是早去晚回的直飛班機——凌晨2:50去，晚上22:40回，等於玩滿整整5天，這種充實，也就是願意參團的原因之一。

桃園機場

      多年未見，桃園機場感覺一切如舊。

桃園機場

      ↓搭乘的是韓國廉價航空「易斯達航空(Eastar Jet)」的紅眼班機，第一航廈6號櫃台這邊人聲鼎沸，要搭的這班飛機，就包含了三個台灣團，我們這團連領隊，總共38個人。

桃園機場

      實話說，在此之前根本連聽都沒聽過什麼易斯達航空，也才關注到，易斯達9月份似乎爆發了一個跟韓國前總統文在寅有關的收賄醜聞，幸好沒有影響到這次行程(想太多XD)

桃園機場

      排隊托運行李就搞了好久，終於可以過海關。

桃園機場

      ↓第一航廈3F出境長廊的書法文學牆。

桃園機場

      這個時候，除了菸酒，免稅店全打烊了，只能到登機口枯等，我寶可夢都攻佔了兩個道館，站到隔天時間滿。

桃園機場

      ↓深夜的旅客不少哩！

桃園機場候機室

      ↓A1登機門。

桃園機場登機門

      ↓終於可以登機了。

登機

易斯達航空經濟艙

      經濟艙內是左右各三的座位配置，沒有任何娛樂設施，全程不供餐，不要說一包花生米，喝杯水都要花錢。所以，怕冷的人，想蓋毯子也要付費。

易斯達航空經濟艙

      ↓機上有四位韓國空姐，這位最美！

易斯達航空經濟艙

易斯達航空經濟艙

      延遲了些起飛，表定時間是6:05抵達，但機長趕進度飛得超快，5點多就飛到濟州島上空了。短短一覺醒來，機窗外，出現朝霞。

易斯達航空經濟艙

      ↓YA！氣象預報說是雨天，我就說隨便參考，以我希望的為準。

濟州島朝霞

      ↓過空橋，見到濟州島停機坪清晨藍色的天空。

濟州島機場

      ↓接下來又是冗長的通關過程。

濟州島機場

      ↓小寶寶很乖，在機上一點聲音都沒有。

濟州島機場

      跟導遊會合後，又是一通混亂。奇怪我的動作怎麼那麼慢？光換網卡就換了半天，整個落在隊伍最後面。

      ↓濟州島機場大廳，不算寬敞，但頗為新穎明亮。

濟州島機場大廳

      ↓出機場，首次呼吸到濟州島戶外的空氣，有點溫暖，卻沒有海島的潮潤感。連紅綠燈都跟我作對，人家都走到好遠去了。那邊有個”HELLO JEJU”的迎賓地標裝置，沒機會過去拍一下。

濟州島機場外

      ↓還能回頭給機場和塔台來一張。

濟州島機場

      ↓我們這五天要搭的遊覽車。

濟州島遊覽車

      ↓動作太慢，座位全被搶光了，我只能坐在最後面，一個人佔兩個位。韓國的遊覽車真的沒有辦法跟坐習慣的台灣總統座椅遊覽車比，最後面座位連個網袋都沒有，更別說USB充電插座了。幸好有預感，行前多準備了一顆行動電源。

濟州島遊覽車  

      好啦！入境問俗，由汗蒸幕起始認識韓國，五天的濟州島之旅，由此展開序幕。

 

延伸閱讀：

韓國【濟州島】初印象：太陽雨的【西海岸路】海岸線，一眼沉醉

走進【愛的迫降】北韓森林中：韓國濟州島西歸浦【治癒之森】浪漫步道

 

 .

 

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文章標籤
韓國 濟州島 韓國旅遊 易斯達航空 易斯達 紅眼班機 飛機 桃園機場 海關 空橋 登機 國外旅遊
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