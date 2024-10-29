對於常常在進出國門的人來說，到桃園機場搭飛機也許不過就是旅程起始的尋常必經過程。但對於難得出國的人，進海關卻也算是興奮的關卡，難免要做個記錄。

這次的韓國濟州島五日遊，搭乘的是早去晚回的直飛班機——凌晨2:50去，晚上22:40回，等於玩滿整整5天，這種充實，也就是願意參團的原因之一。

多年未見，桃園機場感覺一切如舊。

↓搭乘的是韓國廉價航空「易斯達航空(Eastar Jet)」的紅眼班機，第一航廈6號櫃台這邊人聲鼎沸，要搭的這班飛機，就包含了三個台灣團，我們這團連領隊，總共38個人。

實話說，在此之前根本連聽都沒聽過什麼易斯達航空，也才關注到，易斯達9月份似乎爆發了一個跟韓國前總統文在寅有關的收賄醜聞，幸好沒有影響到這次行程(想太多XD)。

排隊托運行李就搞了好久，終於可以過海關。

↓第一航廈3F出境長廊的書法文學牆。

這個時候，除了菸酒，免稅店全打烊了，只能到登機口枯等，我寶可夢都攻佔了兩個道館，站到隔天時間滿。

↓深夜的旅客不少哩！

↓A1登機門。

↓終於可以登機了。

經濟艙內是左右各三的座位配置，沒有任何娛樂設施，全程不供餐，不要說一包花生米，喝杯水都要花錢。所以，怕冷的人，想蓋毯子也要付費。

↓機上有四位韓國空姐，這位最美！

延遲了些起飛，表定時間是6:05抵達，但機長趕進度飛得超快，5點多就飛到濟州島上空了。短短一覺醒來，機窗外，出現朝霞。

↓YA！氣象預報說是雨天，我就說隨便參考，以我希望的為準。

↓過空橋，見到濟州島停機坪清晨藍色的天空。

↓接下來又是冗長的通關過程。

↓小寶寶很乖，在機上一點聲音都沒有。

跟導遊會合後，又是一通混亂。奇怪我的動作怎麼那麼慢？光換網卡就換了半天，整個落在隊伍最後面。

↓濟州島機場大廳，不算寬敞，但頗為新穎明亮。

↓出機場，首次呼吸到濟州島戶外的空氣，有點溫暖，卻沒有海島的潮潤感。連紅綠燈都跟我作對，人家都走到好遠去了。那邊有個”HELLO JEJU”的迎賓地標裝置，沒機會過去拍一下。

↓還能回頭給機場和塔台來一張。

↓我們這五天要搭的遊覽車。

↓動作太慢，座位全被搶光了，我只能坐在最後面，一個人佔兩個位。韓國的遊覽車真的沒有辦法跟坐習慣的台灣總統座椅遊覽車比，最後面座位連個網袋都沒有，更別說USB充電插座了。幸好有預感，行前多準備了一顆行動電源。

好啦！入境問俗，由汗蒸幕起始認識韓國，五天的濟州島之旅，由此展開序幕。

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