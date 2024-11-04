再訪好幾次 斐得蔬食熱浪來襲，跟家人、孩子都很喜歡的蔬食餐廳

重點是不跟孩子說沒有肉肉，完全不擔心挑食、完全不會不愛

加上好幾次來夢時代，都是孩子主動說要吃 斐得蔬食熱浪來襲

讓我們吃飯聚餐沒煩惱，一家人胃口都可以搞定

斐得蔬食熱浪來襲夢時代店 餐點不斷的升級

還推出了兩人套餐、四人套餐、六人套餐、六人小團圓套餐

朋友聚會、家庭聚餐都很便利，光是六人套餐都可以7~8人吃都沒問題

高達50多道南洋餐點，都是自家主廚獨門研發

顛覆視覺、征服味蕾的美食饗宴

吃完都會持續想再訪的斐得蔬食熱浪來襲

斐得蔬食 高雄-夢時代店

位置:高雄市前鎮區中華五路789號 (3樓 統一百貨連通口)

營業時間:11:00~22:00

電話07-3385783 可訂位

粉絲團:Facebook

斐得蔬食是一個很用心的蔬食品牌

食材用料幾乎都是自家特製

注入南洋風味、異國風味，讓餐點多了更多特色風味

很多不吃蔬食的饕客，也對餐點美味度大讚

統一夢時代 蔬食異國美食首選

不僅可以用餐，還有點心、飲品，下午時段也可以跟朋友來用餐

帶有木質森林系的用餐環境，柔和黃色光會讓心情更加穩定

中午很多婆婆媽媽、商務客會來用餐

假日都是家庭客群居多，一家大小通通一起來

餐點樣式超多，全素的饕客選擇性也多

港星 六人小團圓套餐

8人吃都沒問題，而且還有鴛鴦鍋

天天都可以來聚餐小團圓一下，也很適合商務聚餐唷~

餐點都是現點製作，稍微耐心等候，尤其是脆餅很厲害，孩子都會先搶脆餅來吃!

套餐內的飲料一點都不小氣，很大一杯

可以調整冰塊，消暑解渴的好味道

飲品可以餐前或者餐後上，跟服務人員告知即可

秘製陳醋沙拉(蛋素)

很開胃的秘製陳醋沙拉，特製的醬汁會讓沙拉提味

帶出清脆清爽風味，整個味蕾都會喚醒了

特製女婿蛋

醬汁搭配炸蛋、辣椒、香菜

一口吃，激發出交疊的開胃香氣

不吃辣的把辣椒拿掉即可，底下還有醬汁可提味

沙嗲豆腐半月包(全素)

哇!這款很酷ㄟ~居然是創意刈包料理

搭配豆腐製作的主餐，依據個人口味加香菜、花生粉、辣椒、淋上沙嗲醬

沙嗲醬很濃，可以提出整個香氣風味

單吃帶有豆香滋味，油炸過口感帶酥脆Q度

還沒吃到白飯，光是吃刈包就會覺得有飽足感

推薦可以加脆餅，可以增加口感唷~

加上喜歡的調料，淋上沙嗲醬

整個大口咬下，豐富口感

好吃無違和的創意刈包，沙嗲醬是很提味，越吃越香

口水雞拼盤(全素)

這款讓我超愛的口水雞，一端上來還以為看錯了

不是真的雞肉，是豆類製品製作的

淋上秘製的椒麻醬汁，帶有椒麻香氣很開胃

椒麻香氣讓我很愛，整個很唰嘴開胃

真的很好吃又爽口，帶有花椒香氣超美味

主廚于皮羹(全素)

端上來視覺也覺得很享受，整個像是花朵般的綻放

融入台菜料理的羹湯，加上特製于皮增加口感清香

帶有古早味羹湯的滋味，加上羹湯的料也多，口感很豐富不膩

于片可以沾羹湯吃，咬下豆皮酥脆帶出海苔清香

糖醋溜達雞丁(蛋奶素)

這款完全受到大人小孩的喜愛，也是招牌 糖醋溜達雞

這跟葷食完全一模一樣，感覺到肉很大塊、整個糖醋酸甜都湧上來

大口咬下整個糖醋香氣很開胃，口感真的很像雞肉

整個豐富口感帶嫩度，引出糖醋香氣讓味蕾都開了，太好吃了！

椰香素鬆飯 6碗

帶有椰香的米飯，加上使用陶碗裝很有溫度感

米飯上面的素鬆鹹香帶甜味，很酥脆超下飯

法式烤片鴨佐臘肉雙拼(全素)

有沒有很厲害，居然可以吃到素食的法式烤片鴨

都可以單吃，也可以全部夾入餅皮內大口咬下

烤片鴨口感很酥脆，帶出甘甜與鹹香

臘肉也帶有油炸豆皮，帶出臘肉鹹香

餅皮帶有Q度，記得搭配特製甜麵醬帶有胡麻香

包起來大口咬下，豐富香氣堆疊，真的會一口接一口吃完

麻油皇宮菜(全素)

帶有稠度的皇宮菜，保有翠綠色澤

帶有稠度口感，很清脆好咀嚼引出優雅的麻油香氣與枸杞甜味

魚香茄子蒸豆腐(全素)

絕對開胃下飯的魚香茄子蒸豆腐，這道也是我的愛

帶有微微辣度很挑逗味蕾，釋放出茄子的綿密口感

最底下還有蒸豆腐，可以配著一起吃

茄子可以搭配配料一起吃更夠味、更豐富口感

波波口感的豆製品會吸付醬汁，提出香氣

是不是很誇張，來斐得蔬食 熱浪來襲用餐，也很有團圓氣息

座位很多，多人聚餐、數十人聚會，都可以先打電話訂位

泰泰打拋豬(五辛素)可以改全素

這款也是開胃下飯，帶有番茄酸甜、檸檬清香的泰泰打拋豬

使用新鮮番茄製作，搭配青龍、辣椒提味

每一口都很夠味，真的是白飯等級

番茄的酸甜會讓唾液直流，很適合扒白飯

不要小看餐點份量，這樣吃著吃著也很有飽足感

都快忘了還有鴛鴦鍋

鴛鴦鍋 紅燈籠麻辣、南洋漬鳳梨醃瓜瓜鍋

(附菜盤/三寶滑/酥炸魚片/秘製肉片/秘制滷豆腐/黃金魚豆腐/風味脆餅/蔬菜丸)

提供三種湯頭可以選，挑選了 紅燈籠麻辣、南洋漬鳳梨醃瓜瓜鍋

真的不要小看六人套餐份量，光是鍋物料就很多

服務人員一直端上來，我們還一直問還有嗎XDD，非常有趣的對話跟反應

擺盤也很用心，都是不同的豆類製品

而且口感、香氣都不同，讓鍋物料看起來超威

第一次吃到這麼狂的蔬食鍋物，讓家人也滿意

酥炸魚片

菜盤

風味脆餅

菜盤

蔬菜丸

黃金魚豆腐

三寶滑

手打碧玉鱈魚漿、手打蠟味味噌花枝滑、手工翡翠牛肉滑

都是主廚特製魚漿，用千張豆皮包，熬煮才不擔心散開來

邊吃火鍋，還可以享受DIY的樂趣

每次我都會忍不住先偷吃脆餅，帶有厚度口感好酥脆

紅燈籠麻辣帶有麻辣清香，不油膩不擔心嗆辣，很順口

數種辣椒、辛香料提味，熬煮後的鍋物料就可以大口吃

不用沾醬也好吃～

火鍋都會附贈素食沙茶醬、醬油

三寶滑直接加入鍋物內會比較容易散掉，建議使用千張豆皮包起來唷

就跟包餛飩一樣即可

脆餅也可以像老油條一樣，會吸付精華辣油香氣

我喜歡帶脆度口感，稍微沾辣油提味就很好吃

南洋漬鳳梨醃瓜瓜鍋帶有南洋的香茅香氣，引出一點古早味鳳梨果香

也蠻多熟客都會持續回來吃鍋物，尤其秋冬到了，鍋物都很暢銷

餐點絕對無冷場，每次帶朋友來都會覺得很驚艷

居然可以把蔬食佳餚製作的如此美味，而且很有自家特色

不擔心來這裡都是吃菜菜，還有很多南洋風味、異國料理美食

真心覺得宴客來這裡也很有面子！

對了！六人套餐飯後還有主廚甜點，一人一份唷！

甜點都是自家特製，隨機供應

檸檬塔

濃稠口感引出酸甜滋味的檸檬塔

即使吃很飽，整個檸檬清香酸甜讓甜點胃口再次被啟動

斐得蔬食 熱浪來襲 真的很適合參加黑白大廚

超狂的豆腐、豆製品料理，視覺滿分、味蕾也被征服了

來這裡可以簡單吃，亦可多人用餐

跟家人很喜歡 斐得蔬食 ，每次來都吃很飽還充滿驚喜

斐得蔬食 高雄-夢時代店

位置:高雄市前鎮區中華五路789號 (3樓 統一百貨連通口)

營業時間:11:00~22:00

電話07-3385783 可訂位

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