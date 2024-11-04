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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 最狂蔬食佳餚饗宴，全家人都喜歡的 斐得蔬食熱浪來襲夢時代店 X 還有賣火鍋唷! - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

最狂蔬食佳餚饗宴，全家人都喜歡的 斐得蔬食熱浪來襲夢時代店 X 還有賣火鍋唷! - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：20
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1743篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

斐得蔬食 熱浪來襲 (夢時代店)
phone07-3385783
place高雄市前鎮區中華五路789號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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最狂蔬食佳餚饗宴，全家人都喜歡的 斐得蔬食熱浪來襲夢時代店 X 還有賣火鍋唷! - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

再訪好幾次 斐得蔬食熱浪來襲，跟家人、孩子都很喜歡的蔬食餐廳
重點是不跟孩子說沒有肉肉，完全不擔心挑食、完全不會不愛
加上好幾次來夢時代，都是孩子主動說要吃 斐得蔬食熱浪來襲
讓我們吃飯聚餐沒煩惱，一家人胃口都可以搞定

斐得蔬食熱浪來襲夢時代店 餐點不斷的升級
還推出了兩人套餐、四人套餐、六人套餐、六人小團圓套餐
朋友聚會、家庭聚餐都很便利，光是六人套餐都可以7~8人吃都沒問題

高達50多道南洋餐點，都是自家主廚獨門研發
顛覆視覺、征服味蕾的美食饗宴

吃完都會持續想再訪的斐得蔬食熱浪來襲

斐得蔬食 高雄-夢時代店
位置:高雄市前鎮區中華五路789號 (3樓 統一百貨連通口)
營業時間:11:00~22:00
電話07-3385783 可訂位
粉絲團:Facebook

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斐得蔬食是一個很用心的蔬食品牌
食材用料幾乎都是自家特製
注入南洋風味、異國風味，讓餐點多了更多特色風味
很多不吃蔬食的饕客，也對餐點美味度大讚

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統一夢時代 蔬食異國美食首選
不僅可以用餐，還有點心、飲品，下午時段也可以跟朋友來用餐

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帶有木質森林系的用餐環境，柔和黃色光會讓心情更加穩定

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中午很多婆婆媽媽、商務客會來用餐

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假日都是家庭客群居多，一家大小通通一起來
餐點樣式超多，全素的饕客選擇性也多

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港星 六人小團圓套餐
8人吃都沒問題，而且還有鴛鴦鍋
天天都可以來聚餐小團圓一下，也很適合商務聚餐唷~

餐點都是現點製作，稍微耐心等候，尤其是脆餅很厲害，孩子都會先搶脆餅來吃!

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套餐內的飲料一點都不小氣，很大一杯

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可以調整冰塊，消暑解渴的好味道

飲品可以餐前或者餐後上，跟服務人員告知即可

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秘製陳醋沙拉(蛋素)
很開胃的秘製陳醋沙拉，特製的醬汁會讓沙拉提味
帶出清脆清爽風味，整個味蕾都會喚醒了

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特製女婿蛋
醬汁搭配炸蛋、辣椒、香菜
一口吃，激發出交疊的開胃香氣
不吃辣的把辣椒拿掉即可，底下還有醬汁可提味

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沙嗲豆腐半月包(全素)
哇!這款很酷ㄟ~居然是創意刈包料理
搭配豆腐製作的主餐，依據個人口味加香菜、花生粉、辣椒、淋上沙嗲醬

沙嗲醬很濃，可以提出整個香氣風味

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單吃帶有豆香滋味，油炸過口感帶酥脆Q度

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還沒吃到白飯，光是吃刈包就會覺得有飽足感

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推薦可以加脆餅，可以增加口感唷~
加上喜歡的調料，淋上沙嗲醬

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整個大口咬下，豐富口感
好吃無違和的創意刈包，沙嗲醬是很提味，越吃越香

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口水雞拼盤(全素)
這款讓我超愛的口水雞，一端上來還以為看錯了
不是真的雞肉，是豆類製品製作的

淋上秘製的椒麻醬汁，帶有椒麻香氣很開胃

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椒麻香氣讓我很愛，整個很唰嘴開胃
真的很好吃又爽口，帶有花椒香氣超美味

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主廚于皮羹(全素)
端上來視覺也覺得很享受，整個像是花朵般的綻放
融入台菜料理的羹湯，加上特製于皮增加口感清香

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帶有古早味羹湯的滋味，加上羹湯的料也多，口感很豐富不膩

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于片可以沾羹湯吃，咬下豆皮酥脆帶出海苔清香

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糖醋溜達雞丁(蛋奶素)
這款完全受到大人小孩的喜愛，也是招牌 糖醋溜達雞
這跟葷食完全一模一樣，感覺到肉很大塊、整個糖醋酸甜都湧上來

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大口咬下整個糖醋香氣很開胃，口感真的很像雞肉
整個豐富口感帶嫩度，引出糖醋香氣讓味蕾都開了，太好吃了！

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椰香素鬆飯 6碗
帶有椰香的米飯，加上使用陶碗裝很有溫度感
米飯上面的素鬆鹹香帶甜味，很酥脆超下飯

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法式烤片鴨佐臘肉雙拼(全素)
有沒有很厲害，居然可以吃到素食的法式烤片鴨
都可以單吃，也可以全部夾入餅皮內大口咬下

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烤片鴨口感很酥脆，帶出甘甜與鹹香
臘肉也帶有油炸豆皮，帶出臘肉鹹香

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餅皮帶有Q度，記得搭配特製甜麵醬帶有胡麻香
包起來大口咬下，豐富香氣堆疊，真的會一口接一口吃完

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麻油皇宮菜(全素)
帶有稠度的皇宮菜，保有翠綠色澤

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帶有稠度口感，很清脆好咀嚼引出優雅的麻油香氣與枸杞甜味

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魚香茄子蒸豆腐(全素)
絕對開胃下飯的魚香茄子蒸豆腐，這道也是我的愛
帶有微微辣度很挑逗味蕾，釋放出茄子的綿密口感

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最底下還有蒸豆腐，可以配著一起吃

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茄子可以搭配配料一起吃更夠味、更豐富口感
波波口感的豆製品會吸付醬汁，提出香氣

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是不是很誇張，來斐得蔬食 熱浪來襲用餐，也很有團圓氣息

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座位很多，多人聚餐、數十人聚會，都可以先打電話訂位

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泰泰打拋豬(五辛素)可以改全素
這款也是開胃下飯，帶有番茄酸甜、檸檬清香的泰泰打拋豬

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使用新鮮番茄製作，搭配青龍、辣椒提味
每一口都很夠味，真的是白飯等級

番茄的酸甜會讓唾液直流，很適合扒白飯

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不要小看餐點份量，這樣吃著吃著也很有飽足感
都快忘了還有鴛鴦鍋

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鴛鴦鍋 紅燈籠麻辣、南洋漬鳳梨醃瓜瓜鍋
(附菜盤/三寶滑/酥炸魚片/秘製肉片/秘制滷豆腐/黃金魚豆腐/風味脆餅/蔬菜丸)

提供三種湯頭可以選，挑選了 紅燈籠麻辣、南洋漬鳳梨醃瓜瓜鍋

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真的不要小看六人套餐份量，光是鍋物料就很多
服務人員一直端上來，我們還一直問還有嗎XDD，非常有趣的對話跟反應

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擺盤也很用心，都是不同的豆類製品
而且口感、香氣都不同，讓鍋物料看起來超威

第一次吃到這麼狂的蔬食鍋物，讓家人也滿意

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酥炸魚片

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菜盤

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風味脆餅

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菜盤

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蔬菜丸

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黃金魚豆腐

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三寶滑

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手打碧玉鱈魚漿、手打蠟味味噌花枝滑、手工翡翠牛肉滑

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都是主廚特製魚漿，用千張豆皮包，熬煮才不擔心散開來
邊吃火鍋，還可以享受DIY的樂趣

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每次我都會忍不住先偷吃脆餅，帶有厚度口感好酥脆

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紅燈籠麻辣帶有麻辣清香，不油膩不擔心嗆辣，很順口

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數種辣椒、辛香料提味，熬煮後的鍋物料就可以大口吃
不用沾醬也好吃～

火鍋都會附贈素食沙茶醬、醬油

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三寶滑直接加入鍋物內會比較容易散掉，建議使用千張豆皮包起來唷
就跟包餛飩一樣即可

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脆餅也可以像老油條一樣，會吸付精華辣油香氣
我喜歡帶脆度口感，稍微沾辣油提味就很好吃

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南洋漬鳳梨醃瓜瓜鍋帶有南洋的香茅香氣，引出一點古早味鳳梨果香

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也蠻多熟客都會持續回來吃鍋物，尤其秋冬到了，鍋物都很暢銷

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餐點絕對無冷場，每次帶朋友來都會覺得很驚艷
居然可以把蔬食佳餚製作的如此美味，而且很有自家特色

不擔心來這裡都是吃菜菜，還有很多南洋風味、異國料理美食

真心覺得宴客來這裡也很有面子！

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對了！六人套餐飯後還有主廚甜點，一人一份唷！
甜點都是自家特製，隨機供應

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檸檬塔
濃稠口感引出酸甜滋味的檸檬塔
即使吃很飽，整個檸檬清香酸甜讓甜點胃口再次被啟動

斐得蔬食 熱浪來襲 真的很適合參加黑白大廚
超狂的豆腐、豆製品料理，視覺滿分、味蕾也被征服了

來這裡可以簡單吃，亦可多人用餐
跟家人很喜歡 斐得蔬食 ，每次來都吃很飽還充滿驚喜

斐得蔬食 高雄-夢時代店
位置:高雄市前鎮區中華五路789號 (3樓 統一百貨連通口)
營業時間:11:00~22:00
電話07-3385783 可訂位
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