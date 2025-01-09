【日本岡山必吃推薦】10大岡山車站附近美食、甜點懶人包

說到日本岡山的景點、美食、甜點推薦，岡山縣不僅是「晴天王國」，更因為背山靠海、物產豐饒，成為美食愛好者的天堂!!!

想嘗試經典的岡山風味，千萬別錯過岡山車站附近美食，有「味司野村」的牛肉醬汁炸豬排丼，和「福壽司」的散壽司等地道料理。而以新鮮海味聞名的「吾妻壽司」更提供當地特選壽司、鰆魚蓋飯等，讓你一次享受瀨戶內海的珍饈。此外，愛吃甜點的旅人可以試試岡山限定的水果聖代、可愛的白桃果凍，以及天然果汁飲品，每一口都滿載岡山水果的香甜風味。若想大啖肉食，不妨到「一人鍋 惠」品味岡山特產千屋牛。

無論是岡山本地盛產的白桃與麝香葡萄，還是匠心獨具的道地料理，這裡的美食選擇豐富多樣，從便當、拉麵到壽司、甜點等令人垂涎三尺。特別推薦給岡山自由行的旅人們這10大美食選項，擁有超高評價且交通便利，都是讓你深入體驗岡山美味文化的最佳選擇~

Google地圖請點我 > 岡山車站附近美食地圖

岡山車站(吾妻壽司的岡山當地特選壽司與鰆魚蓋飯、麵屋匠、桃太郎便當、白桃果凍、岡山果汁) > 味司野村(牛肉醬汁炸豬排丼) > 福壽司(米其林餐廳、散壽司) > 一人鍋 惠(千屋牛) > 岡山城(水果聖代)

日本岡山美食│牛肉醬汁炸豬排丼

店名：味司野村

地址：1-10 Heiwacho, Kita Ward, Okayama, 700-0827日本

營業時間：(平日)11:00–15:00、(假日)11:00–14:30、17:00–20:30，禮拜一公休

IG：https://www.instagram.com/nomukatsu1931/?hl=ja

評論：https://tabelog.com/tw/okayama/A3301/A330101/33000282/

安妮王推薦：來到日本岡山必吃的「牛肉醬汁炸豬排丼」，就算過了用餐時間，人潮依舊滿滿滿!!!

「味司野村」是一家創業於1931年的炸豬排店，以其獨特的牛肉醬汁炸豬排丼（デミカツ丼）而聞名，根據客人的食量，可以選擇炸豬排丼的大小與份量，真是太貼心了(不到千元日幣，就能享受當地庶民美食)

香酥的炸豬排被切成條狀，淋上深褐色的牛肉醬汁，光澤誘人，醬汁微微滲入酥脆的外皮，增添濕潤口感；點綴的三顆青豆更是增添了一抹綠意和美感。

在口感上，炸豬排的外層香脆卻不失嫩滑，內裡肉質鮮嫩，帶有豐富肉香，配上甜鹹適中的牛肉醬汁，味道濃郁而溫潤。每一口都是脆、嫩、鹹、甜交織的絕妙體驗，絕對讓人回味無窮。

日本岡山美食│散壽司

延伸閱讀 > 【日本岡山自由行】岡山美食推薦_福壽司(米其林餐廳、岡山散壽司、平價日式料理)

店名：福壽司(Fukuzushi)

地址：2 Chome-16-17 Hokancho, Kita Ward, Okayama, 700-0026日本

營業時間：11:30–13:30、17:00–20:30，禮拜一、二公休

官網：http://fukuzushi-okayama.jp/

菜單：https://fukuzushi-okayama.jp/menu.html

安妮王推薦：來到岡山，不吃岡山散壽司(岡山ばら寿司)怎麼說得過去呢!!!

在精緻的餐皿裡，有蝦、蓮藕、雞蛋絲、香菇、各種瀨戶內的海鮮組合而成的海鮮丼，色彩繽紛、食材豐富。

一口咬下，雞蛋絲嫩滑、蓮藕爽脆可口、魚肉細膩、蝦肉鮮甜，還能吃到一些醃製過的沙丁魚肉，每一口都能品味到不同食材的獨特風味和質地，但混合在一起卻非常和諧，豐富且多層次，超好吃!!!

這種將山珍海味隱藏在看似簡單的壽司飯上的做法，既滿足了節儉的要求，又不失美味，是岡山特有的飲食文化結晶。

日本岡山美食│岡山當地特選壽司

​ ​ ​

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】岡山車站美食推薦_吾妻壽司 ​

店名：吾妻壽司

地址：日本〒700-0024 Okayama, Kita Ward, Ekimotomachi, 1−1 さんすて岡山 2F

營業時間：11:00–22:00

官網：http://azumazushi.ecgo.jp/

菜單：https://tabelog.com/tw/okayama/A3301/A330101/33001111/dtlmenu/photo/

安妮王推薦：如果你熱愛美食和日本，那麼岡山的吾妻壽司絕對是你不可錯過的美食體驗！

在菜色上，融合了岡山地區的獨特風味，從壽司、蓋飯到日本酒一應俱全。

其中必試的「岡山當地特選壽司(12貫)」，有韭黃壽司、沙丁魚壽司(ままかり)、鰆魚壽司、鮭魚卵壽司、海膽壽司以及多種海鮮壽司，讓你一次品嚐到多種岡山特產。

韭黃壽司，鮮黃的韭黃與新鮮的米飯相得益彰，口感清爽獨特，第一次吃到素的壽司XD

沙丁魚壽司(ままかり)，用醋醃漬的沙丁魚充滿濃郁的風味，酸甜適中，每一口都令人回味無窮。

鰆魚壽司的魚肉白嫩細膩，帶有淡淡的甜味和魚脂的甘美，每一口都能感受到岡山的風情。

日本岡山美食│鰆魚蓋飯

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】岡山車站美食推薦_吾妻壽司

店名：吾妻壽司

地址：日本〒700-0024 Okayama, Kita Ward, Ekimotomachi, 1−1 さんすて岡山 2F

營業時間：11:00–22:00

官網：http://azumazushi.ecgo.jp/

菜單：https://tabelog.com/tw/okayama/A3301/A330101/33001111/dtlmenu/photo/

安妮王推薦：吾妻特選的鰆魚蓋飯（サワラ），選用岡山縣出產的頂級鰆魚，堪稱是瀨戶內海的寶藏!!!

魚肉細緻嫩滑，帶有淡淡的甜味和魚脂的甘美。鰆魚蓋飯的外觀色彩繽紛，白嫩的鰆魚片鋪在晶瑩剔透的米飯上，點綴著新鮮的蔬菜、香草與檸檬，看起來就令人食指大動。

一口咬下去，魚肉入口即化，口感細膩滑順，米飯吸收了魚汁的鮮味，更是美味無比。(難怪深受當地人喜愛XD)

日本岡山美食│水果聖代

店名：岡山城

地址：2 Chome-3-1 Marunouchi, Kita Ward, Okayama, 700-0823日本

營業時間：09:00–17:30

官網：https://okayama-castle.jp/

安妮王推薦：岡山城品嘗季節限定的水果聖代，以日本傳統和風搭配水果風味為主題，外觀非常吸睛。

頂部的脆皮餅乾製成岡山城的造型，既可愛又具紀念性。

聖代的冰淇淋口感綿密滑順，搭配清爽的抹茶、紅豆泥與草莓醬，提供豐富的甜美層次，與冰淇淋的奶香相互輝映；既有脆餅的香酥，又能享受冰涼綿密的冰淇淋和醬料的細膩，非常適合在岡山城的遊覽途中品嚐。

日本岡山美食│千屋牛

延伸閱讀 > 【日本岡山美食推薦】一人鍋 惠（涮涮鍋、壽喜燒、好吃的千屋牛）

景點：涮涮鍋 壽喜燒 惠(しゃぶしゃぶ すき焼き ひとり鍋 恵)

地址：日本〒700-0814 Okayama, Kita Ward, Tenjincho, 2−1 天神町ビル 1F

營業時間： 11:00–14:00、17:30–22:00，禮拜二公休

預訂：https://r.gnavi.co.jp/plan/1fwfzek00000/plan-reserve/plan/plan_list/?sc_cid=google_kg_reserve

官網+菜單：https://hitorinabe-megu.gorp.jp/

安妮王推薦：來到日本岡山，千屋牛可以說是必吃的美食；「一人鍋 惠」是一個品嚐千屋牛的絕佳去處，無論是清湯涮涮鍋還是甜美濃郁的壽喜燒，都能充分展現千屋牛的美味，更是每位肉食愛好者不可錯過的美食體驗。

而且老闆娘很可愛好客，似乎很喜歡台灣，不僅拿出千屋牛肉塊讓我拍攝，更開門目送我離開(超熱情的老闆娘!!!)

日本和牛始祖-岡山千屋牛

千屋牛，起源於岡山縣新見市，是日本最古老的蔓牛，被譽為「始祖之牛」。

在熱情的老闆娘介紹下，安妮王有幸看到這巨大的千屋牛肉塊，看看這外觀，適度的霜降，分布均勻的脂肪，紅與白相間，呈現美麗的大理石花紋。

這種霜降賦予了牛肉特有的甜味和絕佳的柔軟度，配上熱騰騰的清湯，入口即化的口感令人回味無窮。

加上老闆娘推薦的柚子胡椒醬，整個超好吃!!!

日本岡山美食│鹽味拉麵

店名：麵屋匠(Takmi)

地址：1-1 Ekimotomachi, Kita Ward, Okayama, 700-0024日本

營業時間：11:00–22:00

官網：https://ramen-takumi.com/

安妮王推薦：位在岡山車站的「麵屋匠」，販售美味好吃的拉麵與餃子!!!

安妮王在日本岡山的第一餐，就是在出餐快速的麵屋匠解決~

清爽的湯頭、精緻的配料與嚼勁十足的鹽味拉麵，隱隱散發著一絲清新的香氣，讓安妮王一口喝下便感受到鹽味的鮮美與優雅。

餃子則是外皮金黃微脆，內餡多汁鮮香，配上一口冰涼的小杯生啤酒，清爽解膩，是快速品嚐道地岡山味的好選擇!!!

日本岡山美食│桃太郎祭典壽司車站便當

店名：三好野便當(みよしの お弁当)

地址：岡山県岡山市北区駅元町1-1

安妮王推薦：台灣有台鐵便當，日本岡山則有桃太郎便當!!!

「桃太郎祭典壽司車站便當」是日本岡山車站的熱門美食、伴手禮之一，由三好野本店製作。這款便當是向岡山著名的「桃太郎」傳說致敬，有桃太郎、粉紅桃子等便當盒外觀，十分吸引人；便當內裝滿岡山的鄉土料理散壽司，鮮豔的配料如蛋絲、蝦仁、蓮藕等搭配醋飯，視覺和味覺都令人十分滿足。

日本岡山美食│白桃果凍

採買地點：日本岡山車站(岡山県岡山市北区駅元町1-1)

安妮王推薦：如果廉航沒有託運，就在日本岡山狂吃果凍與果汁吧~

岡山白桃果凍以粉嫩的桃子造型容器為特色，外觀可愛吸睛，充滿了岡山「水果王國」的氣息。

果凍內含飽滿的大塊白桃果肉，質地Q彈滑順，散發出馥郁的白桃香氣。每一口都能嚐到真材實料的果肉，口感清爽、香甜多汁。

吃完果凍後，桃子造型的容器還可以洗淨後作為收納小物或裝飾，兼具美觀與實用性，是日本岡山旅途中值得帶回家的精緻伴手禮。

日本岡山美食│日本岡山果汁

採買地點：日本岡山車站(岡山県岡山市北区駅元町1-1)

安妮王推薦：如果廉航沒有託運，就在日本岡山狂吃果凍與果汁吧~

用岡山水果製成的果汁、凍飲，不僅方便攜帶、清新簡約的設計突顯出岡山水果的自然魅力。

在口味上，有清爽的麝香葡萄、甜美飽滿的柑橘，酸甜的檸檬等，這些果汁質地輕盈滑順，入口即能感受到果肉的鮮甜與自然酸度，口感清新，適合喜愛果香的旅人，每天帶一瓶果汁，到不同景點，暢玩日本吧~

10大岡山車站附近美食、甜點懶人包│評價

日本岡山車站附近有許多美食與特色甜點，為自由行旅人提供豐富的味覺享受。

無論是「味司野村」的牛肉醬汁炸豬排丼，酥脆豬排配上濃郁醬汁，是岡山經典庶民美食。

或者想體驗岡山特有壽司的話，「福壽司」的散壽司和「吾妻壽司」的當地特選壽司絕對不容錯過，色彩繽紛、食材多樣，讓人一次品味多種海鮮與當地特色。

此外，「千屋牛」涮涮鍋以頂級肉質為特色，適合肉食愛好者。

「桃太郎便當」則是便當迷的最愛，散壽司搭配傳統元素，視覺和味覺兼具。

喜愛拉麵的旅客可至「麵屋匠」品嚐鹽味拉麵，清爽湯頭和金黃餃子，口感豐富，快速解決一餐非常方便。

甜點方面，「岡山白桃果凍」和「水果聖代」則展現岡山「水果王國」的魅力，果凍可愛的桃子造型與豐富果肉令人滿足，水果聖代的抹茶、紅豆泥和季節水果搭配也極具特色。

最後，可在車站選購當地果汁，柑橘、葡萄等口味清爽解渴，是旅途中的最佳伴侶。這些料理無疑讓日本岡山車站成為旅人美食天堂!!!

延伸閱讀 > 【日本岡山美食、伴手禮推薦】10大岡山必買懶人包(自由行必看、吉備糰子到桃太郎御守的絕佳選擇!!!)

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】岡山桃太郎機場_交通、餐廳、伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】岡山市一日遊推薦_8大景點懶人包

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】倉敷市一日遊推薦_10大景點懶人包

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】倉敷兒島區域一日遊推薦_6大景點懶人包

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】桃太郎線半日遊推薦(吉備線、吉備津神社、吉備津彥神社)

延伸閱讀 >【日本岡山自由行】岡山車站美食推薦_吾妻壽司

延伸閱讀 > 【日本岡山自由行】岡山美食推薦_福壽司(米其林餐廳、岡山散壽司、平價日式料理)

延伸閱讀 > 【日本岡山美食推薦】一人鍋 惠（涮涮鍋、壽喜燒、好吃的千屋牛）

延伸閱讀 > 【日本岡山住宿推薦】坎普霍堪町背包客休閒旅館

文章標籤