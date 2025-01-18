相信不少人來日本就是要一嚐鮮美的蟹宴吧！喜歡日本的朋友可廳都有聽說過日本三大名蟹包括：北海道的札幌帝王蟹、毛蟹與山陰縣、鳥取縣的松葉蟹。 上次就介紹過在上野的松葉蟹吃到飽餐廳，這次HARU跑到東京銀座主打活毛蟹料理的「蟹みつ」（tokyo Ginza Kani Mitsu），吃了一頓CP值高且高質感的活毛蟹蟹盛宴午餐～這家「蟹みつ」的活毛蟹套餐是可以品嚐到一整隻毛蟹的蟹宴，包括有毛蟹刺身、炸蟹、燒蟹蓋等等多款不同的經典料理方法，各款料理加起來就是剛好一隻完整的毛蟹！讓人可以一次過享受整隻毛蟹的鮮甜，真的好幸福！而且這裡不單單是蟹宴精緻好吃，店裡裝潢也是高級的日式風格。馬上來看看這次的蟹料理餐廳「蟹みつ」（tokyo Ginza Kani Mitsu）介紹吧！

北海道直送原隻爆膏活毛蟹！銀座「蟹みつ」（tokyo Ginza Kani Mitsu）

「蟹みつ」（tokyo Ginza Kani Mitsu）位於銀座クリスタルビル4/F，JR山手線有樂町站，地鐵銀座線、日比谷線、丸之內線銀座站，步行3分鐘便可抵達。餐廳在四樓，一走出電梯就被裡面的高級感驚喜到，超有氣氛！老實說，在大廈外面等電梯時沒有想過裡面這麼有高級感，完全是意外的小驚喜！XD

「蟹みつ」（tokyo Ginza Kani Mitsu）店內設有大約56個座位，今天我們剛好被帶到窗邊的位置，能邊看街景邊享用蟹宴，超有氛圍的，真的是邊吃邊享受啊！（如果是晚上來的話，還可以有銀座的迷人夜景相伴呢）整體環境看起來既高雅又不會讓人覺得有壓迫感，非常舒適。而且店員都穿著優雅的和服，超級加分！

銀座「蟹みつ」（tokyo Ginza Kani Mitsu）菜單

午餐的選擇有活毛蟹午餐、活松葉蟹午餐、還有螃蟹涮鍋套餐等選項，HARU是選「活毛蟹午餐」。記得要先在網上選好想要的套餐&訂好位再來啊（HARU是在Tabelog訂位的）！另外，飲料選擇也很豐富，從香檳、紅白葡萄酒、日本酒，到無酒精飲料都有，到時候可以隨自己喜歡選擇~而且店員在我們坐好後，準備送餐前，會先把一整隻毛蟹拿過來給我們看，跟HARU說等等的午餐就是要吃牠囉XD還等我拍好再把毛蟹拿去料理，服務態度很讚讚讚！

總評

這道豪華毛蟹套餐讓你可以盡情享受整隻活毛蟹，除了殼以外的部分都可以完美食用，真的是超級滿足的蟹宴！餐廳的環境安靜舒適，讓人能夠專心品味每一口蟹肉。這麼豐盛的一餐只要大約1萬日圓，真的是超值！愛吃蟹的人，一定要來東京的這家蟹料理專門店試一試「活毛蟹午餐」套餐啊😋

菜單會根據季節和食材的不同而變化，來之前最好先確認一下。☆ご馳走様でした！謝謝款待☆

銀座「蟹みつ」豆知識：北海道一年四季都能捕獲毛蟹，無論何時都能嚐當季美味

許多人可能認為「螃蟹是冬季食材」，但事實上，毛蟹在北海道的各個地區全年都有漁獲。例如12月到3月是來自日高的毛蟹、8月到11月則是來自道東等。每個季節銀座「蟹みつ」都會從最佳產地精選毛蟹，確保為顧客帶來最新鮮的美味。使用近海捕撈的活毛蟹，能品味到那濃郁的蟹膏和細膩的蟹肉，絕對讓人回味無窮。

「活毛蟹午餐」套餐內容重溫

【先附】（正餐前所提供的小菜/開胃菜）

【活毛蟹洗い】（毛蟹刺身）

【茶碗蒸し】（毛蟹茶碗蒸）

【茹で毛蟹】（水煮毛蟹）

【ずわい蟹フライ】（松葉蟹炸物）

【毛蟹甲羅焼】（燒毛蟹蓋）

【毛蟹とろろご飯・毛蟹茶漬け】（毛蟹山藥飯/毛蟹茶漬飯）

【デザート】（甜點）

※菜單會根據季節和食材的不同而變化。

餐廳資訊

【店名】 銀座 蟹みつ

【地址】 〒104-0061 東京都中央区銀座４丁目２−１２ 銀座クリスタルビル 4F

・從東京地鐵銀座站出口步行約3分鐘

・從JR有樂町站銀座口步行約5分鐘

訂位網站: 銀座 蟹みつ

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About Haru

不專業日本人妻，不專業前旅遊記者，熱愛旅遊，最愛向左走向右走，遊走日本各縣各地吃喝玩樂，尋找日本人也不一定知道的地方，嘗試日本人氣熱話的好東西好食譜，探索新奇有趣的日本大小事。 帶大家遊走日本各地的特別好去處，美食，人妻食譜等日本生活日常！

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