因為喜歡和牛，所以每趟到日本至少都會幫自己安排一餐和牛

而到北海道，想當然的就是不能錯過當地限定的 あべ牛 也就是白老牛囉～

所以出發前也查找了許多店家，其中以札幌円山JIN燒肉跟德壽しんら亭最為知名且最多人推薦

事實上心中最有興趣的是札幌円山JIN燒肉，無奈碰上六日又是年底真的訂不到位

所以就先訂了德壽しんら亭，並直衝札幌円山JIN燒肉賭賭看機會

(德壽しんら亭因為是連鎖，所以訂到位機率比較高喔～)

札幌円山JIN燒肉位在円山公園附近的住宅區間

沒開車的話可能比較難抵達（搭地鐵的話到最近的円山公園駅或西線条駅出來都要走15mins）

開車的話札幌円山JIN燒肉店前有附設停車場可以直接停

入口處的等候區有著許多人的留言跟簽名

我們算蠻幸運的，經國現場詢問時剛好碰到有一組客人取消，所以老闆很乾脆的把位子給我們

店內有分吧檯座位，也有4人卡座、多人包廂

因為碰到土日祝(六日＋節假日)，所以當天一率要求要點套餐

不會日文的也不用擔心，札幌円山JIN燒肉有英文版MENU（似乎也有中文的）

店裡只有一位男店員會說英文，然後老闆說內場也有一位台灣人

套餐分成三個價位，分別是：

牛、豚、鶏セツトTRIO ¥6600 只有單純牛豬雞

あべ牛MIXセツト一 BASIC ¥11000 和牛搭上國產牛的全牛套餐

吟撰あべ牛セツト一 GORGEOUS ¥16500 全和牛套餐

事實上我覺得如果只是想體驗あべ牛（白老牛），或像我這種只想吃牛的，直接點あべ牛MIXセツト一 BASIC就好

沒記錯あべ牛MIXセツト一跟吟撰あべ牛セツト差異只有牛舌的產地不同，跟菲利不是夏多布里安部位

OK，我們點的是 あべ牛MIXセツト一 BASIC ¥11000

開胃前菜

前菜有三道：一個是蔬菜凍，一個是沾上辣根的牛肉片

吃不太出來是和牛還是國產牛，但沒什麼油脂牛味很香，搭上辣根非常開胃

最後一個吃不太出來，口感很特別，淋上橄欖油跟魚卵

沙拉是季節水果沙拉，那既然是冬天來當然就是草莓啦！

草莓的甜味跟清爽的生菜非常搭配

插播一下我們點的飲料，一杯是檸檬沙瓦、一杯草莓沙瓦

草莓沙瓦帶著淡淡的草莓酸甜，配上和牛剛好可以解膩

札幌円山JIN燒肉最有名的應該就是這道サーロインのミルフィーユ焼き

主打的是只使用ABEあべ牛（白老牛），在火爐上輕輕烤過之後，裹上蘿蔔泥

ABEあべ牛指的是只使用3歲以下雌性小牛，相當於A5和牛，市面上也買不到

店家說比起多數店家サーロインのミルフィーユ焼き都是沾上蛋液，他們裹上蘿蔔泥可以讓和牛更為清爽

也因為這道的特別，所以只有這道會有專人幫忙烤喔（剩下都是自己來）

ABEあべ牛吃起來牛肉味更濃郁，肉質更鮮美

搭上上蘿蔔泥後，真的完美了中和了和牛給人的油膩感，咬下去之後蘿蔔的清香混合上醬香在嘴裡蔓延開

接下來是あべ牛MIXセツト一拼盤-あべ牛3種と厚切り牛タン

有別於許多燒肉店拼盤成上來，那種豐富、滿滿東西的感覺

あべ牛MIXセツト一長條拼盤給人一種精緻、小巧的感覺

不同的部位按造點的人數一字排開，說實在當下我還覺得完了，也太少了吧

裡面包含三種あべ牛：里脊肉、腰內肉、赤身（瘦肉）跟厚切牛舌

旁邊擺著洋蔥、香菇，還附上三種醬料：芥末子、鹽、哇沙米

我覺得札幌円山JIN燒肉搭配得非常好

前面才吃完由花最多、最嫩的ABEあべ牛後，這裡接著是比較厚實的肉片或是油脂比較少的部位，讓人有口感上的交替

這裡搭配的醬料跟前面也不同，所以有種一直有新意的感覺

（但不得不說，即使是塊狀的和牛，吃起來都入口即化油香在嘴裡爆發，怎麼會讓人不愛呢！？）

あべ牛MIXセツト一唯一不是和牛的牛舌

單點的毛豆

單點的油煎大蒜

小小的鐵鍋裝著還沸騰的油跟滿滿的大蒜，一上桌就香氣四溢

大蒜烹調的非常適中，既沒有原食材的脆感，又不像烤大蒜那樣軟爛

搭上和牛根本是超夢幻！

箸休め

中間休息有給我們一杯清味道的檸檬冰沙

ロースとカルビ 也就是里肌肉跟牛五花 （旁邊是杏包菇）

這種大片薄薄的牛里肌應該就是我最愛的部位了吧，只要淡淡的過一次火就可以吃了

完全可以品嚐到最鮮美的和牛滋味

和牛咖哩

來到札幌円山JIN燒肉不管你點什麼套餐最後一定是用A5和牛咖哩做收尾（就算是平日單點的話也不要錯過！）

咖哩我個人覺得偏甜口，牛肉不多但口感非常嫩

題外話是在北海道吃了兩頓湯咖哩突然來這一晚濃咖哩突然好不適應（笑）

最後的甜點是咖啡奶凍～

我到店家時，一直是用憋腳的日文再跟老版溝通

老闆有詢問我是哪裡人，我也有說自己是台灣人（然後我們同行有其他外國人）

後來也跟我閒聊日本的美食、聊台灣、說我拍的照很漂亮等等

老闆給我的感覺一直是很熱情，因為當天是他安排座位，甚至是讓我們吃素的外國朋友單點(節假日不可單點)

但後來一查小红書發現小红書上不乏有抱怨店家，尤其針對老闆態度很冷漠、很差

因為札幌円山JIN燒肉本來就是一間很紅的店家，我去的時候是假日更是高朋滿座

我個人是覺得即使忙成這樣老闆都依然熱情、親自服務還幫我喬位子

應該不至於天生服務態度不好...

但不得不說他當天的確沒有理會我們隔壁桌的中國人就是了...

不知道是不是台日友好情節或曾經碰過難搞的中國遊客

不過服務好壞的感受的部分我本來就覺得有太多因素、狀況會造成

當天我覺得不管接待的小姐、會英文的男店員或是老闆都非常友善，在絡繹不絕客人的狀況下服務很到位

所以不管食物、還是服務我個人都很喜歡，也非常推薦要到北海道吃和牛的人～

ワインと燒肉圓山JIN（札幌円山JIN燒肉）

地址：23 Chome-5-12 Minami 6 Jonishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 064-0806日本

北海道札幌市中央区南6条西23丁目5-12

營業時間：一～五 17:30-22:30 六日假日 17:00-22:30

電話：+81115331129

官網：https://maruyamajin-jizai.com/

訂位：ワインと燒肉圓山JIN



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