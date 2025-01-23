日本九州西部的長崎，是個擁有許多迷人景點的地方。不過，除了欣賞各大景點外，挑選當地特產也是旅行的一大樂趣。然而，有些特產分散在不同景點，讓人可能不想跑來跑去。其實，你還有更方便的選擇，那就是到長崎県物産館走一趟！這個物產館就位於長崎車站對面，長崎縣巴士總站大樓的二樓，裡面有約5,000種商品和20,000種產品。不論是長崎蛋糕、餅乾禮盒，還是各式瓷器和手工飾品，應有盡有，讓你輕鬆一次就能買齊長崎特產！

旅遊怎麼能少得了買當地特產呢？無論是吃的還是用的，甚至帶回家送親朋好友，長崎県物産館真的是個方便的好去處！這裡匯集了長崎各地的特色商品，一次逛完就能買齊，省時又輕鬆。

走進物產館，最吸引目光的就是長崎的經典特產——長崎蛋糕！這款蛋糕以鬆軟濕潤的口感著稱，每一口都能吃到蜂蜜與蛋的濃郁香氣。底部撒著微脆的砂糖，為它增添了特別風味。店內還有多種不同口味可選，更別錯過外型修長的年輪蛋糕「長崎物語」，裡面包滿濃郁奶油，一口一個，超級方便！

另外，這裡還有各式調味料和醬菜，作為伴手禮也是很棒的選擇！像是「唐人菜漬」，清爽的口感特別適合搭配炸豬排等油炸食品一起享用。

物產館內連冷凍食品都有販售，還提供各地宅配服務。不過，這項服務主要是針對日本當地居民，建議國外旅客還是以方便攜帶的商品為主喔！

喜歡工藝品的人也不要錯過，這裡的瓷器從盤子、杯子到各種日用品，種類多到讓人挑花眼！

此外，刀具和精緻的首飾這裡也能找到。

甚至連速成味噌湯這裡也有販售！只要加入調料、蔥花和熱水，就能馬上喝到熱騰騰的味噌湯，簡單又方便，真的很適合懶人！

不僅如此，這裡還有各種麵條、咖哩包、煮湯配料，甚至連加在白飯上的開胃香鬆也能買到。

雖然物產館內的商品種類繁多，但記得購買前要確認哪些商品可以帶回國，避免不必要的麻煩喔！

有關商品攜帶入境的詳細規定，可以參考農業部動植物防疫檢疫署的入境旅客專區，出國前一定要查清楚喔！

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對我來說，長崎県物産館是非常便利的購物點。不僅可以一次買齊所有特產，還能避免旅途中帶著特產四處奔波的麻煩。這裡輕鬆的購物體驗，真的讓旅行更加愉快！通常我會選擇在離開長崎的最後一天來逛物產館，不管是等JR列車還是九州高速巴士的時間，都可以悠閒地逛一逛。如果不想提著行李逛街，一樓的縣營巴士總站還提供付費寄物櫃，非常方便！

長崎県物産館

地址：長崎県長崎市大黒町3-1 交通会館2F

營業時間：09:00-18:00

交通：從長崎駅前（巴士）步行約1分鐘，從長崎駅步行約3分鐘即可抵達。

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