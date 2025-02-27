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新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必跑遠~

2025-02-27 16:03:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   新北三峽孫東寶牛排館北大店~大熊櫻花林賞花不必跑遠~

   ↑114年2月16日週日~小青和爸爸來到三峽北大

   孫東寶台式牛排教父~吃晚餐囉~今日就是想吃排餐~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑今日天氣晴~想讓好久沒動的機車~動一動

    竟然騎著騎著~就往三峽前進~討論著~咱們賞櫻去吧

    一路來到大熊櫻花林~看著門票全票250元

    是否有點太貴了~但爸爸說來都來囉~也是~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必  

   新北三峽孫東寶牛排館北大店~大熊櫻花林賞花不必跑遠~

  ↑買了票~留影記錄~現在時間大約中午12點多

    在大熊人潮看起來還好~來的路上好像也沒啥車輛

    快到大熊時~大約1.5公里處~開車的開始塞車囉

    還好今日我們是騎機車~不然肯定很掃興~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑進了大熊櫻花林~發現~門票250元~超值得

    因為滿山的粉嫩櫻花~著實好美~就跟著小青

    慢慢賞些櫻花美照喔~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑延著地毯步道前進~可以欣賞不同品種的櫻花

    我們今日2月16日~第一波的櫻花已凋謝並長出綠葉

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  ↑大熊櫻花林的櫻花品種~好多~富士吉野櫻~香水櫻

    染井吉野櫻~千島櫻~還有紅白相間區

    小青問工作人員~原來白色的櫻花就是福爾摩沙櫻~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑園區立了告示~注意事項

    禁用外食~禁止炊煙~禁止吸菸~寵物請全程牽繩

    嚴禁拉扯櫻花~下坡易滑~小心行走~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑請原諒小青是花癡~是真的花癡~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必 

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   ↑無法辨別~櫻花的種類~就是覺得滿山遍野

     粉嫩漂亮的櫻花~著實令人陶醉其中~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑本週跳舞班同學~很多人上武陵農場

    聽說都失望了~因為花期僅大約開3-4成

    我po了照到群組~大家一直詢問我~到底在哪

    可以拍到這滿滿的櫻花~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑哈~沒錯~小青沒跑遠~就在三峽大熊

    就能賞到如此豐盈的櫻花林~這隻龍貓矗立的點超夯的

    大家排隊想跟它合影~排隊人潮眾多~小青就等著換人時

    拍一張它的倩影~開心~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必   

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  ↑當然也要和爸爸留下與櫻花合影的美照~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑小青和爸爸在這逛了快3小時~到處拍拍拍

    人潮越來越多~想來是塞路上的車~慢慢的進來了~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑現在手機的AI技術非常的厲害~小青將路人甲乙丙

    全數消除~哈~技術不好~消的不夠漂亮

    但要給大家看的是~地上的地毯~大熊在賞櫻步道

    都舖了厚厚的地毯~走起來安全很多

    也不會有泥沙髒兮兮的問題~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑出了大熊~還特地蓋章留念~這個章戳是

    當日可以在進入園區的記號~大熊櫻花林

    現在是熱門櫻花季~假日門票250元

    平日是200元~聽說淡季的門票就更便宜喔~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必    

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  ↑回家的路上~塞的有點離譜~進山賞花的

    和已賞過花的~塞成一坨~而且還塞了好幾公里長

    連機車都塞住~動彈不得~來年想再來~肯定要一大早出門

    或繼續騎機車前往~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑路過佛光山的金光明寺~農曆年剛過~張燈結綵的燈籠

    還高高掛著~感覺~年的氛圍不曾消減~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑4點多來到北大特區附近~找晚餐

    想吃排餐~當然首選就是孫東寶~現在不是用餐時間

    不用排隊~優雅進場~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑今日小青和爸爸不吃牛~不吃鷄

    來牛排館吃魚排~是不是有點搞笑呢~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑點排餐~熱湯~飲料~冰品吃喝到飽~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑發現餐廳的場景沒有變化很大~小青就沒多拍照 

    之前~來過孫東寶牛排館~記錄文有興趣點我聯結~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑點排餐附送一個奶油餐包~小青多點2個25元~一人2顆

    吃起來才過癮~那餐包烤過後~酥香脆~當然要趁熱吃

    還會小爆漿~玉米濃湯一直是小青的最愛~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑爸爸點的大比目魚排290元

    煎的洽洽鮮嫩好吃~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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  ↑小青點的檸檬鮭魚排280元~現在寫文才發現

    店家沒有給檸檬塊~但記憶中好像也沒有檸檬味~新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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      ↑店家提供的是杜老爺冰品~有4種口味

    更有經典好吃的薄荷巧克力~飯後來點甜食~就是新北三峽孫東寶牛排館北大店~台式牛排教父~大熊櫻花林賞花不必

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   ↑大熊櫻花林的相關資訊~賞花期可以致電詢問  

   地址~新北巿三峽區竹崙路228號

   電話~02-26681386

   新北三峽孫東寶牛排館北大店~大熊櫻花林賞花不必跑遠~

    ↑店家資訊

   店名~孫東寶牛排教父~三峽大學店

   地址~新北巿三峽區大學路121號2樓

   電話~02-86721036

文章標籤
孫東寶牛排館 孫東寶牛排館北大店 大熊櫻花林 台式牛排教父 大比目魚排 檸檬鮭魚排 奶油餐包
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孫東寶台式牛排教父(三峽大學店)

phone02-8672-1036
place新北市三峽區大學路121號2樓
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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