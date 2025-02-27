↑114年2月16日週日~小青和爸爸來到三峽北大
孫東寶台式牛排教父~吃晚餐囉~今日就是想吃排餐~
↑今日天氣晴~想讓好久沒動的機車~動一動
竟然騎著騎著~就往三峽前進~討論著~咱們賞櫻去吧
一路來到大熊櫻花林~看著門票全票250元
是否有點太貴了~但爸爸說來都來囉~也是~
↑買了票~留影記錄~現在時間大約中午12點多
在大熊人潮看起來還好~來的路上好像也沒啥車輛
快到大熊時~大約1.5公里處~開車的開始塞車囉
還好今日我們是騎機車~不然肯定很掃興~
↑進了大熊櫻花林~發現~門票250元~超值得
因為滿山的粉嫩櫻花~著實好美~就跟著小青
慢慢賞些櫻花美照喔~
↑延著地毯步道前進~可以欣賞不同品種的櫻花
我們今日2月16日~第一波的櫻花已凋謝並長出綠葉
↑大熊櫻花林的櫻花品種~好多~富士吉野櫻~香水櫻
染井吉野櫻~千島櫻~還有紅白相間區
小青問工作人員~原來白色的櫻花就是福爾摩沙櫻~
↑園區立了告示~注意事項
禁用外食~禁止炊煙~禁止吸菸~寵物請全程牽繩
嚴禁拉扯櫻花~下坡易滑~小心行走~
↑請原諒小青是花癡~是真的花癡~
↑無法辨別~櫻花的種類~就是覺得滿山遍野
粉嫩漂亮的櫻花~著實令人陶醉其中~
↑本週跳舞班同學~很多人上武陵農場
聽說都失望了~因為花期僅大約開3-4成
我po了照到群組~大家一直詢問我~到底在哪
可以拍到這滿滿的櫻花~
↑哈~沒錯~小青沒跑遠~就在三峽大熊
就能賞到如此豐盈的櫻花林~這隻龍貓矗立的點超夯的
大家排隊想跟它合影~排隊人潮眾多~小青就等著換人時
拍一張它的倩影~開心~
↑當然也要和爸爸留下與櫻花合影的美照~
↑小青和爸爸在這逛了快3小時~到處拍拍拍
人潮越來越多~想來是塞路上的車~慢慢的進來了~
↑現在手機的AI技術非常的厲害~小青將路人甲乙丙
全數消除~哈~技術不好~消的不夠漂亮
但要給大家看的是~地上的地毯~大熊在賞櫻步道
都舖了厚厚的地毯~走起來安全很多
也不會有泥沙髒兮兮的問題~
↑出了大熊~還特地蓋章留念~這個章戳是
當日可以在進入園區的記號~大熊櫻花林
現在是熱門櫻花季~假日門票250元
平日是200元~聽說淡季的門票就更便宜喔~
↑回家的路上~塞的有點離譜~進山賞花的
和已賞過花的~塞成一坨~而且還塞了好幾公里長
連機車都塞住~動彈不得~來年想再來~肯定要一大早出門
或繼續騎機車前往~
↑路過佛光山的金光明寺~農曆年剛過~張燈結綵的燈籠
還高高掛著~感覺~年的氛圍不曾消減~
↑4點多來到北大特區附近~找晚餐
想吃排餐~當然首選就是孫東寶~現在不是用餐時間
不用排隊~優雅進場~
↑今日小青和爸爸不吃牛~不吃鷄
來牛排館吃魚排~是不是有點搞笑呢~
↑點排餐~熱湯~飲料~冰品吃喝到飽~
↑發現餐廳的場景沒有變化很大~小青就沒多拍照
↑點排餐附送一個奶油餐包~小青多點2個25元~一人2顆
吃起來才過癮~那餐包烤過後~酥香脆~當然要趁熱吃
還會小爆漿~玉米濃湯一直是小青的最愛~
↑爸爸點的大比目魚排290元
煎的洽洽鮮嫩好吃~
↑小青點的檸檬鮭魚排280元~現在寫文才發現
店家沒有給檸檬塊~但記憶中好像也沒有檸檬味~
↑店家提供的是杜老爺冰品~有4種口味
更有經典好吃的薄荷巧克力~飯後來點甜食~就是
↑大熊櫻花林的相關資訊~賞花期可以致電詢問
地址~新北巿三峽區竹崙路228號
電話~02-26681386
↑店家資訊
店名~孫東寶牛排教父~三峽大學店
地址~新北巿三峽區大學路121號2樓
電話~02-86721036