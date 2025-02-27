↑114年2月16日週日~小青和爸爸來到三峽北大

孫東寶台式牛排教父~吃晚餐囉~今日就是想吃排餐~

↑今日天氣晴~想讓好久沒動的機車~動一動

竟然騎著騎著~就往三峽前進~討論著~咱們賞櫻去吧

一路來到大熊櫻花林~看著門票全票250元

是否有點太貴了~但爸爸說來都來囉~也是~

↑買了票~留影記錄~現在時間大約中午12點多

在大熊人潮看起來還好~來的路上好像也沒啥車輛

快到大熊時~大約1.5公里處~開車的開始塞車囉

還好今日我們是騎機車~不然肯定很掃興~

↑進了大熊櫻花林~發現~門票250元~超值得

因為滿山的粉嫩櫻花~著實好美~就跟著小青

慢慢賞些櫻花美照喔~

↑延著地毯步道前進~可以欣賞不同品種的櫻花

我們今日2月16日~第一波的櫻花已凋謝並長出綠葉

↑大熊櫻花林的櫻花品種~好多~富士吉野櫻~香水櫻

染井吉野櫻~千島櫻~還有紅白相間區

小青問工作人員~原來白色的櫻花就是福爾摩沙櫻~

↑園區立了告示~注意事項

禁用外食~禁止炊煙~禁止吸菸~寵物請全程牽繩

嚴禁拉扯櫻花~下坡易滑~小心行走~

↑請原諒小青是花癡~是真的花癡~

↑無法辨別~櫻花的種類~就是覺得滿山遍野

粉嫩漂亮的櫻花~著實令人陶醉其中~

↑本週跳舞班同學~很多人上武陵農場

聽說都失望了~因為花期僅大約開3-4成

我po了照到群組~大家一直詢問我~到底在哪

可以拍到這滿滿的櫻花~

↑哈~沒錯~小青沒跑遠~就在三峽大熊

就能賞到如此豐盈的櫻花林~這隻龍貓矗立的點超夯的

大家排隊想跟它合影~排隊人潮眾多~小青就等著換人時

拍一張它的倩影~開心~

↑當然也要和爸爸留下與櫻花合影的美照~

↑小青和爸爸在這逛了快3小時~到處拍拍拍

人潮越來越多~想來是塞路上的車~慢慢的進來了~

↑現在手機的AI技術非常的厲害~小青將路人甲乙丙

全數消除~哈~技術不好~消的不夠漂亮

但要給大家看的是~地上的地毯~大熊在賞櫻步道

都舖了厚厚的地毯~走起來安全很多

也不會有泥沙髒兮兮的問題~

↑出了大熊~還特地蓋章留念~這個章戳是

當日可以在進入園區的記號~大熊櫻花林

現在是熱門櫻花季~假日門票250元

平日是200元~聽說淡季的門票就更便宜喔~

↑回家的路上~塞的有點離譜~進山賞花的

和已賞過花的~塞成一坨~而且還塞了好幾公里長

連機車都塞住~動彈不得~來年想再來~肯定要一大早出門

或繼續騎機車前往~

↑路過佛光山的金光明寺~農曆年剛過~張燈結綵的燈籠

還高高掛著~感覺~年的氛圍不曾消減~

↑4點多來到北大特區附近~找晚餐

想吃排餐~當然首選就是孫東寶~現在不是用餐時間

不用排隊~優雅進場~

↑今日小青和爸爸不吃牛~不吃鷄

來牛排館吃魚排~是不是有點搞笑呢~

↑點排餐~熱湯~飲料~冰品吃喝到飽~

↑發現餐廳的場景沒有變化很大~小青就沒多拍照

之前~來過孫東寶牛排館~記錄文有興趣點我聯結 ~

↑點排餐附送一個奶油餐包~小青多點2個25元~一人2顆

吃起來才過癮~那餐包烤過後~酥香脆~當然要趁熱吃

還會小爆漿~玉米濃湯一直是小青的最愛~

↑爸爸點的大比目魚排290元

煎的洽洽鮮嫩好吃~

↑小青點的檸檬鮭魚排280元~現在寫文才發現

店家沒有給檸檬塊~但記憶中好像也沒有檸檬味~

↑店家提供的是杜老爺冰品~有4種口味

更有經典好吃的薄荷巧克力~飯後來點甜食~就是

↑大熊櫻花林的相關資訊~賞花期可以致電詢問

地址~新北巿三峽區竹崙路228號

電話~02-26681386

↑店家資訊

店名~孫東寶牛排教父~三峽大學店

地址~新北巿三峽區大學路121號2樓

電話~02-86721036