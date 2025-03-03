位於長崎縣佐世保市的九十九島，以其獨特的海灣美景聞名於世。

這裡的島嶼星羅棋布，宛如散落在藍色絲綢上的珍珠，每一顆都閃耀著

自然的光輝。而要在這片美景中盡情徜徉，最佳選擇莫過於乘坐

九十九島遊覽船 珍珠皇后號

這艘以海的女王形象命名的遊覽船，不僅擁有優雅的白色外觀，

更以其無障礙設施和舒適的船艙設計，為每一位乘客帶來前所未有的海上體驗。

九十九島

從佐世保港向北約25公里的海域，擁有複雜交錯的海岸線和208個島嶼

，形成了壯麗的自然景觀。其中有4個島嶼有人居住，其餘的則是無人島。

航線將環繞一圈後返回，乘船的時間約為50分鐘。在這段旅程中，除了

可以欣賞到壯麗的自然風光，還能在陽光明媚、藍天白雲的映襯下，拍攝出更加迷人的照片。

購票方式:

至遊客中心服務櫃台購買票券或是持已買好的電子票證至櫃台換票



航班時段: 出航時刻 10：00／11：00／13：00／14：00／15：00

※有加開臨時船班和增加船班的情況。

※具體的出航時刻表請查看此處鏈接。

所需時間 約50分鐘

定員 280名（118個座位）

支付方式:現金或信用卡

乘船費用

成人（高中生以上） 兒童（4歲～國中生） 70歲以上 ￥2200 ￥1100 ￥2000

當你踏上珍珠皇后號，首先映入眼簾的是那寬敞的船艙，內部以木紋裝飾

為主，營造出一種使人內心平穩放鬆的氛圍。隨著船隻緩緩駛出港口

，九十九島的美景逐漸展現在眼前。

藍天白雲下，島嶼與海面交相輝映，形成一幅幅令人驚嘆的畫卷。

無論是攝影愛好者還是普通遊客，都能在這裡找到屬於自己的那份感動。

船上提供座位區、甲板戶外乘坐區、電梯、販賣部及多功能廁所（無障礙設施）

為了讓乘客在欣賞美景的同時，也能深入了解九十九島的地理特色

，珍珠皇后號特別配備了專人進行多國語言解說。

無論你是來自哪個國家，都能通過這些詳細的解說，更好地理解這片海域的

歷史、文化和自然景觀。

讓每一位乘客在離開時，帶走更多的知識及美好回憶。

珍珠皇后號的船艙設計充分考慮了無障礙需求，無論是輪椅使用者還是

行動不便的乘客，都能在這裡享受到舒適的乘船體驗。

此外，船上還設有飲料區，提供咖啡、飲料等，讓你在欣賞美景的同時

，也能享受一杯清涼的飲品，為旅程增添一份愜意。

當你結束了珍珠皇后號的遊覽，別急著離開。九十九島園區內還有更多

精彩等你探索。水族館「海閃閃」是其中的一大亮點，這裡展示了豐富

的海洋生物，讓你在陸地上也能感受到海洋的魅力。

此外，園區內還有各種商店和餐廳，無論是購買紀念品還是品嚐當地

美食，都能滿足你的需求。這裡絕對是一個適合全家出遊的好地方

，讓每個人都能在這裡找到屬於自己的樂趣。

九十九島的美景，珍珠皇后號的優雅，多國語言的解說，無障礙設施的

貼心，以及園區內的豐富活動，這一切都讓這次旅程變得完美無缺。

無論你是獨自旅行，還是與家人朋友同行，九十九島遊覽船珍珠皇后號

都將帶給你一段難忘的海上之旅。

快來乘坐珍珠皇后號，探索這片夢幻般的海灣，感受海的女王的魅力吧！

九十九島珍珠海洋游覽區

九十九島遊覽船珍珠皇后號

長崎県佐世保市鹿子前町1008

航班時段:

出航時刻 10：00／11：00／13：00／14：00／15：00

※有加開臨時船班和增加船班的情況。

※具體的出航時刻表請查看此處鏈接。

所需時間 約50分鐘

定員 280名（118個座位）

支付方式:現金或信用卡

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