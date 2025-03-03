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日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

2025-03-03 14:10:17 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

位於長崎縣佐世保市的九十九島，以其獨特的海灣美景聞名於世。
這裡的島嶼星羅棋布，宛如散落在藍色絲綢上的珍珠，每一顆都閃耀著
自然的光輝。而要在這片美景中盡情徜徉，最佳選擇莫過於乘坐
九十九島遊覽船 珍珠皇后號

日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

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日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

這艘以海的女王形象命名的遊覽船，不僅擁有優雅的白色外觀，
更以其無障礙設施和舒適的船艙設計，為每一位乘客帶來前所未有的海上體驗。

日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

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九十九島
從佐世保港向北約25公里的海域，擁有複雜交錯的海岸線和208個島嶼
，形成了壯麗的自然景觀。其中有4個島嶼有人居住，其餘的則是無人島。
航線將環繞一圈後返回，乘船的時間約為50分鐘。在這段旅程中，除了
可以欣賞到壯麗的自然風光，還能在陽光明媚、藍天白雲的映襯下，拍攝出更加迷人的照片。

日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

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日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

購票方式:
至遊客中心服務櫃台購買票券或是持已買好的電子票證至櫃台換票


航班時段: 出航時刻 10：00／11：00／13：00／14：00／15：00
※有加開臨時船班和增加船班的情況。
※具體的出航時刻表請查看此處鏈接。
所需時間 約50分鐘
定員 280名（118個座位）
支付方式:現金或信用卡

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乘船費用

成人（高中生以上） 兒童（4歲～國中生） 70歲以上
￥2200 ￥1100 ￥2000

 

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當你踏上珍珠皇后號，首先映入眼簾的是那寬敞的船艙，內部以木紋裝飾
為主，營造出一種使人內心平穩放鬆的氛圍。隨著船隻緩緩駛出港口
九十九島的美景逐漸展現在眼前。
藍天白雲下，島嶼與海面交相輝映，形成一幅幅令人驚嘆的畫卷。
無論是攝影愛好者還是普通遊客，都能在這裡找到屬於自己的那份感動。

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船上提供座位區、甲板戶外乘坐區、電梯、販賣部及多功能廁所（無障礙設施）

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為了讓乘客在欣賞美景的同時，也能深入了解九十九島的地理特色
，珍珠皇后號特別配備了專人進行多國語言解說。
無論你是來自哪個國家，都能通過這些詳細的解說，更好地理解這片海域的
歷史、文化和自然景觀。
讓每一位乘客在離開時，帶走更多的知識及美好回憶。

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珍珠皇后號的船艙設計充分考慮了無障礙需求，無論是輪椅使用者還是
行動不便的乘客，都能在這裡享受到舒適的乘船體驗。
此外，船上還設有飲料區，提供咖啡、飲料等，讓你在欣賞美景的同時
，也能享受一杯清涼的飲品，為旅程增添一份愜意。

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當你結束了珍珠皇后號的遊覽，別急著離開。九十九島園區內還有更多
精彩等你探索。水族館「海閃閃」是其中的一大亮點，這裡展示了豐富
的海洋生物，讓你在陸地上也能感受到海洋的魅力。
此外，園區內還有各種商店和餐廳，無論是購買紀念品還是品嚐當地
美食，都能滿足你的需求。這裡絕對是一個適合全家出遊的好地方
，讓每個人都能在這裡找到屬於自己的樂趣。

日本[旅遊]長崎 驚艷絕倫的九十九島之旅 引領你進入夢幻海灣的珍珠皇后號

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九十九島的美景，珍珠皇后號的優雅，多國語言的解說，無障礙設施的
貼心，以及園區內的豐富活動，這一切都讓這次旅程變得完美無缺。
無論你是獨自旅行，還是與家人朋友同行，九十九島遊覽船珍珠皇后號
都將帶給你一段難忘的海上之旅。
快來乘坐珍珠皇后號，探索這片夢幻般的海灣，感受海的女王的魅力吧！

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九十九島珍珠海洋游覽區
九十九島遊覽船珍珠皇后號
長崎県佐世保市鹿子前町1008

航班時段:
出航時刻 10：00／11：00／13：00／14：00／15：00
※有加開臨時船班和增加船班的情況。
※具體的出航時刻表請查看此處鏈接。
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定員 280名（118個座位）
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