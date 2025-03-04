難忘的海洋之旅，從療癒的綠蠵龜到震撼的海豚秀 九十九島水族館 海閃閃

融合了教育、娛樂與保育的海洋天堂。展示著約370種海洋生物，包括魚類

、海豚和水母等，讓遊客能夠近距離感受海洋的奧秘。此外，水族館還

提供多種互動體驗行程，如採珍珠等行程，讓您的旅程更加豐富多彩。

參觀費用資訊:

海閃閃、遊覽船、森閃閃其中任意一項以全價票購買的時候，在下一次利用設施的窗口出示門票，將可以享受折扣哦。

※只適用於購買全價票的情況。

※該優惠自購買全價票後三日內有效。

入館費用 大人(高校生以上) 小人(4歳〜中学生) 3歳以下 個人 1,470日圓 730日圓 免費 團體(15名以上) 1,250日圓 630日圓 出示身份證可享受折扣

(佐世保市民) 1,040日圓 530日圓 年間會員通行證 3,150日圓 1,570日圓

營業時間:

3月〜10月 9:00〜18:00(最終入館時間17:30)

11月〜2月 9:00〜17:00(最終入館時間16:30)

入館首先映入眼簾的是一隻自在游動的綠蠵龜，其悠閒的姿態和周圍的

海洋環境相得益彰，為遊客帶來一種無與倫比的療癒感。陽光透過水槽

灑落，真實呈現出夢幻般的九十九島海中景色，讓您仿佛置身於海底世界

超喜歡坐在一旁，看著綠蠵龜自在漫遊，心情也豁然放鬆

水族館內最引人注目的莫過於九十九島海灣大水槽，這裡展示著約120種

、300隻魚類，包括牛士魟和沙丁魚等。值得一提的是，這個大水槽沒有

天頂，因此偶爾會有野鳥前來捕食，這也成為飼養員們的一大挑戰。

然而，這種自然現象也讓遊客能夠更真實地感受到海洋生態的多樣性。

牛士魟超令人討喜，不時會主動接近你跟你打招呼!!!

海閃閃的海豚秀絕對是您不可錯過的精彩節目。館內人員為了避免遊客

被水花潑濕，還貼心提供了防水塑膠布，讓您能夠無憂無慮地享受這場

視覺盛宴。海豚的靈活動作和與訓練員的默契配合，將為您帶來無盡的歡樂與驚喜。

館內提供自動販買機，同時支援PayPay付款

不論你的是街口支付或是全支付等等…

PayPay付款超方便~

作為日本國內人工培育水母的重要機構之一，海閃閃的「水母實驗室」

展示了正在培育中的各式水母寶寶。周圍的詳細介紹讓您能夠深入

了解不同種類水母的生態，感受這些海洋精靈的獨特魅力。

除了欣賞海洋生物，海閃閃還提供多種付費體驗行程，如採珍珠和

水族館幕後參觀。這些互動活動不僅讓您更深入地了解海洋生態

，還能親手參與其中，為您的旅程增添更多樂趣和回憶。

伴手禮與周邊遊覽 完美旅程的收尾吧!!

結束水族館的參觀後，別忘了逛逛名產店，選購一些獨特的伴手禮，為

自己或朋友帶回一份海洋的記憶。如果您還有時間，可以前往一旁的

九十九島珍珠海洋遊覽區，這裡有美食、飾品小物商店街，讓您在逛街購物

之餘，還能乘坐九十九島遊覽船，欣賞美麗的海洋景色，留下難忘的美好回憶。

九十九島水族館 海閃閃，不僅是一個展示海洋生物的地方，更是一個

讓您親身體驗海洋魅力的絕佳場所。無論是療癒的綠蠵龜、震撼的海豚秀

，還是獨特的互動體驗行程，這裡都能為您帶來一次難忘的海洋之旅。

快來探秘這個夢幻的海洋世界，感受大自然的神奇與美麗吧！

九十九島珍珠海洋游覽區

九十九島水族館 海閃閃

長崎県佐世保市鹿子前町1008

參觀費用資訊:

海閃閃、遊覽船、森閃閃其中任意一項以全價票購買的時候，在下一次利用設施的窗口出示門票，將可以享受折扣哦。

※只適用於購買全價票的情況。

※該優惠自購買全價票後三日內有效。

入館費用 大人(高校生以上) 小人(4歳〜中学生) 3歳以下 個人 1,470日圓 730日圓 免費 團體(15名以上) 1,250日圓 630日圓 出示身份證可享受折扣

(佐世保市民) 1,040日圓 530日圓 年間會員通行證 3,150日圓 1,570日圓

營業時間:

3月〜10月 9:00〜18:00(最終入館時間17:30)

11月〜2月 9:00〜17:00(最終入館時間16:30)

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此