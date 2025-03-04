之前跟團來函館的時候
大姐一直想要吃函館最有人氣的小丑漢堡
上次來真的是路過就錯過
這次說什麼也一定要讓姐姐吃到她最想吃的小丑漢堡才行!
從我們飯店ラビスタ函館ベイ La Vista Hakodate Bay
走到幸運小丑漢堡-碼頭末廣店只需5~10分鐘
這間小丑漢堡就在金森倉庫群，目標很大很明顯
非常的好找~
用餐的流程
1、先至櫃台點餐(一個人最少點一份餐點)
2、選你喜歡想坐的位子
3、把黃色號牌放在桌上
4、桌號寫在紙條上面並放進櫃台右側的紅色盤子裡
5、餐點會送到你指定的位子
所以你一入座後，把單子放在紅色盤子裡
就請不要隨意換座位囉!
不然服務人員會找不到、送不了餐的…
餐廳有提供冰水、熱水
凡在餐廳用餐都可以自行拿取
調味料、餐具等也是可以自行取用
只是調味料的部份，用完請先拿回來放，方便他人取用
第一次來的我們就點了餐廳的招牌套餐
小丑漢堡到底有多迷人呢？
實際上我覺得它的麵包有點乾...
炸雞是有醬料、有醃製過的，我們猜想它的那麼火紅應該就是這個獨一無二的炸雞口味吧？
炸雞真的和我吃過的日式炸雞、韓式炸雞的口味、口感都不一樣
只是吃炸雞也是要看運氣
大姐和小妹的炸雞都還好，我有炸雞其中有一塊就非常的乾柴
不過整體是給予好評的!
薯條上面有淋上肉醬和起司
薯條本身是會咬嘴乾口的那一種
上面的起司肉醬發揮了神救援，因為有醬的存在這薯條才會好吃
但...因為肉醬起司吃多了會膩
所以建議2個人食用一份就好~除非你是薯條愛好者!
吃完之後記得把自己的餐盤、餘食都送回指定地點
餐廳內有許多的裝置可以拍照
真的很懂現代人啊!每一個裝置都很有特色
幾乎每個人來這裡都是拍個不停
餐廳也有販賣特色的物品、食品
有喜歡的都可以買回家
最吸引我目光的就是這隻大熊...
真的有夠大~看看就好...
此時來恰好是柯南劇場版上映的前後時段
這次劇場版設定的地點就是在函館
所以店內就有很多有關於柯南的週邊小物
如果是柯南迷來這裡的話~應該會很開心
本來想說夜晚時分的金森倉庫群可以慢慢逛
沒想到~函館有7點魔咒
所有的商家、店家在7點就會關店
天啊~~~晚上7點對我們來說才正要開始
函館就要準備結束了嗎？
嗚~~~~~當然不可能!
飯店的活動可不少
嘿~~~~走起!
幸運小丑漢堡官網：https://luckypierrot.jp/
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