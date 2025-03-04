我們回飯店房間休息一個小時過後就去頂樓泡露天溫泉

泡完湯可不是馬上睡覺喔!

泡湯完~來隻冰棒壓壓熱是不是正剛好？!

這一櫃冰棒想幾隻就吃幾隻，飯店招待不用客氣

還可以坐在這裡順便欣賞一下夜景，是不是感覺棒棒的？!

泡湯完人都會有一點小餓對吧？!

晚上10:00~11:00

到餐廳來~飯店免費招待你吃宵夜!

有免費的拉麵可以吃

而且~

所有的配料都放在桌上自己挑，想吃的加、不想吃的不夾

愛的多夾些、不愛的咱不碰!

吃麵口渴還有提供

水/烏龍/玄米/麥茶

冷熱都有喔!

位子採自由入席

只要有空位你都可以自行入座

雖然不是什麼豪華的拉麵

但是免費的~飯店已經表現出百分之百的誠意了!

雖然說~函館有晚上7點魔咒

好加在~在飯店泡湯、吃飽、吃拉麵

晚上的時間似乎也不太夠用喔!

哈~~~~~~~~

今天真滿足，準備休息囉!迎新明天的到來!

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

2024東京北海道|函館Liner從新函館到函館、ラビスタ函館ベイ(La Vista Hakodate Bay) 和洋室Japanese western room

2024東京北海道|星野青森屋自助早餐 のれそれ食堂(Noresore食堂)~帆立貝花枝漬物茶泡飯!

2024東京北海道|星野青森屋館內活動，從入住開始就不無聊!

2024東京北海道|星野青森屋自助晚餐のれそれ食堂(Noresore食堂)~山珍海味一次到位!

2024東京北海道|日本星野青森屋，一生必須入住一次的飯店!【和室】-Ogurami おぐらみ三人一室房型。

2024東京北海道|青い森鉄道(青森鐵道線)，搭乘方式太特別!

2024東京北海道|はやぶさはやぶさ-新幹線E5系列，從東京到函館只要4小時!八食センター(八食中心)覓食去~

2024東京北海道|串の味「東八」東京車站裡的日式串烤居酒屋!

2024東京北海道|六厘舍-上野店。超人氣沾麵吃完超飽足~推薦加生七味粉沾麵層次更豐富!

2024東京北海道|炭火焼干物定食しんぱち食堂-神楽坂店。ほっけ一尾定食，一整尾魚超有份量!吃完讓你看到魚都怕!一份定食不用台幣300元喔!

2024東京北海道|Henn na Hotel東京淺草田原町海茵娜飯店~熊貓家庭套房。無人飯店入住、退房通通自己來!

2024東京北海道|長榮航空波音787-10商務艙~BR184台北飛東京成田

2024東京北海道|長榮航空機場貴賓室EVE AIR LOUNGE。出國旺季~貴賓室幾乎客滿