【日本沖繩美食、山羊肉推薦】やぎとそば 太陽｜石川交流道、海中道路、勝連城跡附近美食(沖繩鄉土料理、沖繩自駕旅遊、自由行必去餐廳)

沖繩必吃美食，「やぎとそば 太陽」山羊料理、讓你幸福感爆棚

安妮王在日本自由行中，提到沖繩美食、餐廳、午餐、晚餐推薦，位在沖繩中部石川地區、石川交流道附近的「やぎとそば 太陽」，是沖繩有名的山羊與蕎麥麵餐廳，主打自家牧場直營的山羊肉，提供肉質鮮嫩，風味獨特的山羊料理。

沖繩隱藏版美食!!!山羊御膳、山羊刺身、山羊拉麵、山羊咖哩太銷魂

「やぎとそば 太陽」主打好吃的山羊料理與沖繩蕎麥麵，像是山羊定食、山羊刺身、山羊拉麵、山羊咖哩等，每一口都是極致的享受，除此之外，也有沖繩牛排、漢堡等選項，是品嚐沖繩鄉土料理和體驗文化氛圍的好餐廳!!!

沖繩自駕旅遊，走訪世界文化遺產

如果是開車旅遊，「やぎとそば 太陽」在海中道路、勝連城跡等觀光景點附近，還可以順道去周邊景點走走，享受沖繩的獨特風光~

やぎとそば 太陽│交通

Google地圖請點我 > やぎとそば 太陽

「やぎとそば 太陽」位於沖繩中部的石川，如果是自駕遊，開車前往非常方便，從那霸機場出發約 50 分鐘車程。

如果選擇搭公車，可以從那霸巴士總站搭乘20號或120號公車，在「石川インター」站下車，步行約 10 分鐘即可抵達。

やぎとそば 太陽│用餐環境

濃濃的沖繩鄉村氛圍

在用餐環境上，やぎとそば 太陽以木質裝潢為主，讓人一進門就感到放鬆。

店內設有吧檯座位，適合獨自品嚐山羊料理，也有寬敞的餐桌，讓親朋好友可以一起享受美食時光。

整體空間乾淨舒適，氣氛輕鬆不拘束，還有電視可以看，算是有點半居家的環境~

感覺就是很厲害的山羊料理餐廳!!!

在牆壁上，貼滿沖繩山羊的介紹，以及餐廳的照片、報導與簽名等；店家自營山羊牧場，從飼料開始嚴格把關，使用玉米和香草等餵養，以減少山羊特有的腥味，提供柔嫩且高品質的山羊肉。

やぎとそば 太陽│菜單

菜單：http://r.goope.jp/yagisoba-taiyou/menu

「やぎとそば 太陽」的菜單融合了傳統與創新、豐富多樣，讓你一次嚐遍山羊料理的魅力!!!

最經典的當然是山羊湯(やぎ汁)，湯頭濃郁、肉質鮮嫩，還能搭配沖繩獨特的調味料來增添風味。

如果想要挑戰新口味，推薦山羊刺身，肉質彈嫩，帶有淡淡的甘甜，超適合搭配醬油與薑末享用。

此外，這裡還有山羊拉麵、山羊燉菜等創意料理，就算是第一次吃山羊，也能找到適合的口味；店內也提供牛排、漢堡排等其他選擇，讓所有人都能開心享受沖繩的美食時光！

やぎとそば 太陽│山羊御膳

山羊御膳(やぎ御膳)

每日限量10份的「山羊御膳」，一整套餐點滿滿地擺在黑色漆器托盤上，既有質感又有沖繩風味，可以一次吃到山羊蕎麥麵、山羊刺身、山羊燒烤、山羊肉馬鈴薯燉煮、生山羊肝、沖繩海藻醋、野菜等，超級豐富!!!

山羊蕎麥麵湯頭清澈，搭配彈牙的麵條與香氣十足的山羊肉，撒上紅薑與香草，讓味道更有層次~

鮮嫩的山羊刺身，帶點微微的野性風味，搭配醬油與薑泥更添美味。

生山羊肝則是帶點脆脆冰冰的口感，隨後入口即化，並有淡淡的甘甜。

燉煮山羊肉軟嫩多汁，滷得非常入味，帶有濃厚的肉香。

山羊燒烤色澤微焦，肉質紮實帶嚼勁，散發濃郁的炭火香氣。

咀嚼時肉汁滲出，帶有獨特的野味與微微甘甜，適合搭配清爽醬汁或啤酒享用。

這些山羊料理，搭配海藻醋、豆芽菜、野菜等，清爽又解膩，還有一碗白飯可以讓人吃得飽飽的~

やぎとそば 太陽│山羊拉麵

山羊拉麵(やぎラーメン)

山羊拉麵端上桌時，立馬散發出濃郁的山羊香氣，而且蔬菜超級多，看起來就很健康XD

湯底以山羊肉慢火熬煮，味道鮮美又有層次，搭配上軟嫩的山羊肉片，每一口都帶著醇厚的肉香與微微的甘甜，豐富不腥，還有蔥花、生薑、海苔、豆芽菜點綴，增添清爽感，適合喜歡嚐鮮和食量巨大的饕客來挑戰@@

やぎとそば 太陽│山羊咖哩

山羊咖哩 (やぎカレー)

咖哩醬呈現濃郁的深棕色，帶著微微光澤，香氣撲鼻而來，搭配的白飯一同擺在盤中，還有些許蔬菜點綴，讓整體顏色更有層次感。

一口吃下，山羊肉燉得超級軟嫩，完全沒有腥味，反而帶有淡淡的甘甜。

咖哩醬濃厚又帶點微辣，讓人忍不住一口接一口，絕對會顛覆你對山羊肉的印象!!!

やぎとそば 太陽│泡盛

泡盛，沖繩的靈魂酒，酒液微微閃耀著清透的光澤，像是沖繩的大海縮小版，光是外觀就讓人心醉~

淺嚐一口，濃郁的米香與淡淡的甘甜在口中散開，帶點溫暖的酒感，但不會過於刺激。初入口時滑順，接著帶出一絲獨特的深度與餘韻，越品越能感受到它的層次感，是沖繩之旅不可錯過的體驗。

やぎとそば 太陽│Orion啤酒

金黃色的酒液與細緻的白色泡沫緩緩浮現，口感輕盈，帶有淡淡的麥芽香與微微的柑橘調，苦味不會太重，反而是爽快又帶點甘甜的餘韻，特別適合搭配山羊肉，才能感受到最純正的沖繩風味~

やぎとそば 太陽│檸檬沙瓦

檸檬沙瓦(レモンサワー)

清透的淡黃色，杯壁上還掛著細細的氣泡，檸檬的酸勁，帶著微微的甜味與氣泡的刺激感在口中擴散，最後是淡淡的酒香，順口又解膩。

やぎとそば 太陽│男梅沙瓦

男梅沙瓦(男梅サワー)

一上桌就帶著迷人的淡粉紅色，透出陣陣梅子的酸甜香氣。喝下一口，濃郁的鹹梅味立刻在口中擴散，微酸帶鹹的獨特風味，讓人忍不住再喝一口。

やぎとそば 太陽│暖流

暖流ハイボール

在日本，ハイボール特別受歡迎，是一種以威士忌或燒酒為基底，加入氣泡水調製而成的雞尾酒，帶來滿滿的清爽感，無論是搭配燒肉、炸物，還是單純來一杯放鬆，都能感受到沖繩獨有的迷人風味~

やぎとそば 太陽│玉米球

炸玉米球金黃酥脆，外型圓滾滾的，內部卻是鬆軟又帶點嚼勁，還能吃到玉米的自然甜味，搭配微微的奶香與酥脆口感，超好吃的~

やぎとそば 太陽│薯條

金黃酥脆的炸薯條剛出鍋，熱騰騰地散發著迷人的香氣，沾上一點番茄醬，酸甜的滋味與薯條的鹹香，每一根都帶來滿滿的幸福感，當作飯後小食最適合了~

やぎとそば 太陽│評價

沖繩美食推薦：在「やぎとそば 太陽」品味道地山羊料理

「やぎとそば 太陽」是一家讓人驚喜的沖繩山羊料理專門店，從環境到餐點都充滿當地風情。

餐廳自營牧場，提供新鮮高品質的山羊肉，讓料理少了腥味，多了鮮甜。山羊御膳非常豐盛，包含刺身、燒烤、燉煮、蕎麥麵等多種吃法，讓人一次品味山羊的不同風味。湯頭清甜、燒烤香氣四溢，搭配沖繩特色泡盛或Orion啤酒更是絕配，是沖繩自駕旅遊必訪的美食名店。

やぎとそば 太陽│旅遊資訊

景點：やぎとそば 太陽

地址：日本〒904-1106 Okinawa, Uruma, Ishikawa, 2 Chome−10−18 コーポM 1F

營業時間：週一至週四的11:00至17:00(最後點餐時間16:30)，週五、週六和週日則延長至22:00(最後點餐時間21:30)

官網：http://r.goope.jp/yagisoba-taiyou/free/shop

菜單：http://r.goope.jp/yagisoba-taiyou/menu

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