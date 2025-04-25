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【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Doka Doka)｜豆腐蛋糕超好吃!!! (恩納村秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自駕旅遊必訪)

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2025-04-25 10:00:00 文字：pfse64289
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【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Doka Doka)｜豆腐蛋糕超好吃!!! (恩納村秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自駕旅遊必訪)

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沖繩自由行必訪，土花土花的美食與文化體驗

安妮王在日本自由行中，提到沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦，位在沖繩中部的恩納村的「土花土花」，是一家結合陶藝與美食的咖啡廳，以陶藝家「玉田彰」先生製作的琉球陶器，盛裝窯烤披薩、甜點、咖啡等餐點，可說是沖繩文青風格的秘境咖啡館之一~

恩納村必吃，隱藏版文青咖啡館「土花土花」讓你吃出藝術感!!!

最受歡迎的莫過於披薩系列，有人氣王窯烤披薩、招牌土花土花披薩、經典瑪格麗特披薩等；另外，甜點豆腐蛋糕、南瓜蛋糕配上咖啡、蜂蜜檸檬薑茶等，皆是當地才有的日本好味道。

沖繩文青下午茶，琉球陶器 x 手工甜點 x 絕美海景

如果想要欣賞、購買琉球陶器當作伴手禮回家，或想體驗在山上遠眺海景，享受美食的寧靜氛圍，「土花土花」不僅是當地居民的首選，也吸引了許多觀光客前來品味。

土花土花│交通

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

Google地圖請點我 > 土花土花(Doka Doka)

「土花土花」位於沖繩中部的恩納村前兼久地區，從那霸機場出發，大約開車 1 小時左右就能到達土花土花，如果沒有租車，也可以從「那霸巴士總站」或「機場」出發，搭乘120、20號公車，在「前兼久」站下車，步行 10 分鐘內就能抵達。

土花土花│用餐環境

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

沖繩中部最有度假感的咖啡廳

「土花土花」融合陶藝與美食的咖啡廳，就藏在一個小山坡上，環境幽靜，還能眺望大海，整體氛圍舒服到會捨不得走!!!

 

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

木質系裝潢，溫馨又療癒

安妮王一走進店裡，感覺像走進了一間森林裡的小屋，配上柔和的背景音樂，真的超級療癒。

 

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

土花土花，室內座位

木桌木椅搭配陶藝裝飾，溫暖又舒適，很適合悠閒喝咖啡、聊天。

 

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

土花土花，露天座位

如果天氣好的話，也可以選擇戶外座位，從這裡可以眺望恩納村，還能看到藍藍的大海，吹著微風吃披薩，完全是沖繩的悠閒氛圍代表~

土花土花│沖繩陶藝

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

陶藝與美食的結合

「土花土花」是一家結合陶藝與美食的咖啡廳，以陶藝家玉田彰先生製作的器皿盛裝窯烤披薩、甜點等餐點，每個杯子、盤子都有獨特的紋路和質感，讓你每一口都吃得特別有感覺~

 

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

將琉球陶器當作伴手禮，帶回家吧!!!

除此之外，店裡展示了許多當地藝術家製作的琉球陶器，如果你喜歡這些手工餐具，還可以直接購買帶回家ㄛ~

土花土花│菜單

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

延伸閱讀 > https://dokadoka.jp/cafe/

「土花土花」的菜單超用心，不只是美味，每一道料理都像藝術品一樣精緻，最受歡迎的莫過於披薩系列，有人氣王窯烤披薩、招牌土花土花披薩、經典瑪格麗特披薩等，都很適合與朋友、家庭、親子共享。

然而，很可惜安妮王一夥人下午到訪，只想吃個悠閒的下午茶，沒有胃再塞進披薩了，期待下次再來囉~

除了披薩外，安妮王很推薦下午茶，只要一杯飲品+一塊蛋糕/甜點，簡單卻超級好吃，像是豆腐蛋糕、南瓜蛋糕配上咖啡、蜂蜜檸檬薑茶等，當作悠閒下午茶超適合的~

土花土花│南瓜蛋糕

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

南瓜蛋糕(Pumpkin Cake)

金黃色的南瓜蛋糕，濕潤鬆軟，帶著南瓜獨有的細緻感，是一款充滿秋天氣息的甜點。 

入口時，綿密微甜的蛋糕慢慢在嘴裡化開，帶有天然南瓜的濃郁香氣，還帶點淡淡的堅果味。細細品味時，還能感受到一絲絲香料的溫暖氣息，讓整體風味更加豐富。

土花土花│豆腐蛋糕

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

豆腐蛋糕(Tofu Cake)

純白色的蛋糕淋上紅色的蔓越莓醬，簡約又優雅，形成漂亮的對比。

在口感上，豆腐蛋糕柔軟細膩，帶著淡淡的豆香，與一般起司蛋糕相比更輕盈；酸甜的蔓越莓醬為整體風味增添一點俏皮的果香，酸甜平衡剛剛好。

這款蛋糕吃起來清爽又有層次，每一口都像在品嚐幸福的小確幸~

土花土花│木槿茶

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

木槿茶(Hibiscus Straight Tea)

彷彿夢幻紅寶石色的花茶，倒進杯子裡，閃耀出美麗的光澤，光是外觀就讓人心情愉悅!!!

喝下第一口，最先感受到的是清爽的微酸、清新感，緊接著，嘴裡會留下淡淡的花香，不會過於濃郁，而是溫柔地散開，最後帶點淡淡的回甘，讓人忍不住一口接一口。

土花土花│蜂蜜檸檬薑茶

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

蜂蜜檸檬薑茶(Honey Ginger Lemon)

季節限定的「蜂蜜檸檬薑茶」，有天然的蜂蜜和薑汁等材料組成的熱飲；檸檬的清爽、蜂蜜的甜潤、薑的微微辛辣感，帶來舒服的暖意，喝起來超順口!!!

土花土花│咖啡拿鐵

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

咖啡拿鐵(Cafe Latte)

咖啡表層覆蓋著一層如雲朵般輕盈的奶泡，細膩滑順，帶有濃郁的咖啡香氣，奶泡的綿密與微甜，讓整體風味更加柔和平衡。每一口都充滿溫暖與手作的用心，讓安妮王一夥人悠閒享受下午時光。

土花土花│評價

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

沖繩自由行推薦，來「土花土花」享受最文青的美食與下午茶時光

「土花土花」是一間充滿沖繩風情的秘境咖啡廳，融合了陶藝與美食，讓用餐變成一種藝術享受!!!

雖然這次沒有吃到窯烤披薩，但豆腐蛋糕輕盈細膩、南瓜蛋糕濕潤香濃，搭配一杯咖啡拿鐵、木槿茶或蜂蜜檸檬薑茶，簡直是完美下午茶組合。

用餐環境更是無敵，木質裝潢溫馨放鬆，戶外座位還能遠眺大海，度過愜意時光。

如果你喜歡美食、陶藝，或者只是想找個地方放鬆喝咖啡，這裡絕對值得一訪；建議安排成恩納村一日遊的一部分，早上去海邊玩，下午來這裡吃窯烤披薩、逛陶藝品店，完美度過悠閒的一天～

土花土花│旅遊資訊

【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Do

景點：Doka Doka(カフェギャラリー土花土花)

地址：日本〒904-0414 Okinawa, Kunigami District, Onna, Maeganeku, 243-1 2階

營業時間：08:00–17:00，禮拜日公休

官網：https://dokadoka.jp/cafe/

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