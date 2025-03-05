在北海道~只要住對飯店

你的早餐絕對比你早、晚餐還要來的精采萬分

早餐在早上6:30開始

我們6:20分到餐廳門口，已經有人開始排隊

你覺得早永遠有人比你更早

我們在這裡住兩個晚上

每天早上這仗陣都要來上一次

入內會有專人帶位

之後再開始取餐

左右兩邊餐檯的餐食都是一樣

就選擇一邊來排隊就可以囉!

只有北海道才有的豐盛海宴呀~

炙燒海鮮

來北海道就是一大早開始就是海鮮宴上桌

帆立貝/鮭魚/鯖魚/玉米/黃瓜

別懷疑~第一站就是烤海鮮讓你剛睡醒還遲頓的味蕾甦醒

第二天的早餐

帆立貝變成了蝦子

大海就像函館的冰箱，什麼都有!

餐廳主打~

來自海裡的幸福，自己DIY海鮮丼飯

這間飯店的早餐在日本早餐的排行榜上可都是前三名的存在

2017、2018都是第1名、2019第2名

把整篇文章看完~你就會知道人家的早餐絕非浪得虛名!

全部的海鮮只要你看的到、只要你吃的下、只要你拿了開心

你盡管往自己的碗裡放!

這餐檯上的手真的是沒殺停過

補的人沒停過、拿的人手沒軟過

鮭魚/鮪魚泥/花枝/甜蝦/鮭魚卵

認識我的朋友都知道我就是一個鮭魚卵控

這盆鮭魚卵對我來境就是一顆顆的紅橙色的小寶石

顆顆閃耀、顆顆耀眼

我對它是真愛呀!

海鮮丼用的醬油就有5~6種不同

可以依照自己的鹹、甜口味去挑選

納豆/半熟蛋

味噌湯有2種

鮭魚味噌湯/海老(蝦)味噌湯

日式涼伴小菜

章魚/山藥/茄子/海藻/蠶豆/梅子/黃瓜/花枝

一次就給你9道，酷了吧!

蕎麥麵

不敢吃生食海鮮丼飯的人

麵食也是有的

日式各式燉煮物/玉子燒

洋式早餐

焗烤義大利/香腸/薯餅/唐揚雞/漢堡排

馬鈴薯/炒飯/甜椒/秋葵/烤雞

生菜沙拉

別以為就真的只有沙拉和小蕃茄

那是不可能的~

另外還幫你準備了9種不同配料

生火腿、蝦子、洋蔥、起司等等

一個沙拉也讓你不寂寞

圓形餐包、白吐司

一旁還有許多不同口味果醬和奶油

香酥可口的可頌

3款不同口味的蛋糕

第一輪就先意思意思

憑個人最愛的心意開開胃

兩碗小小的海鮮丼飯

終於完成我吃海鮮丼的夢想

那就是~鮭魚卵滿到看不見白米飯

鮭魚卵比白米飯還多!

我就是鮭魚卵大富翁

蘋果汁/柳澄汁/養樂多

不喜歡喝甜的~沒事

另有準備

熱咖啡、冰熱茶都幫你準備就定位

別以為看到飲料就結束啦~

甜點都還沒有開始呢!

法式吐司

還可以自行淋上蜂蜜

酷了吧？!

早餐比下午茶還厲害~

真的只有在這裡!

莓果蛋糕、提拉米蘇、水果白玉、瑞士捲

水果、優酪、奶酪、布丁

別急、別急

還沒結束~

北海道的霖淇淋那可是赫赫有名

早上吃冰不好？!

這句話不適合用於北海道

牛奶霜淇淋、草莓霜淇淋

一次都可以吃的到

小孩才做選擇、大人我都要!

這樣的早餐一連吃二天

人都飄了啦~

來這裡住不包早餐真的就是傻了!

吃完早餐中午你還吃的下就代表你早餐沒有認真吃喔~

終於吃到日本排行前3名的早餐了

太開心、太滿足了啦!

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