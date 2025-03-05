在北海道~只要住對飯店
你的早餐絕對比你早、晚餐還要來的精采萬分
早餐在早上6:30開始
我們6:20分到餐廳門口，已經有人開始排隊
你覺得早永遠有人比你更早
我們在這裡住兩個晚上
每天早上這仗陣都要來上一次
入內會有專人帶位
之後再開始取餐
左右兩邊餐檯的餐食都是一樣
就選擇一邊來排隊就可以囉!
只有北海道才有的豐盛海宴呀~
炙燒海鮮
來北海道就是一大早開始就是海鮮宴上桌
帆立貝/鮭魚/鯖魚/玉米/黃瓜
別懷疑~第一站就是烤海鮮讓你剛睡醒還遲頓的味蕾甦醒
第二天的早餐
帆立貝變成了蝦子
大海就像函館的冰箱，什麼都有!
餐廳主打~
來自海裡的幸福，自己DIY海鮮丼飯
這間飯店的早餐在日本早餐的排行榜上可都是前三名的存在
2017、2018都是第1名、2019第2名
把整篇文章看完~你就會知道人家的早餐絕非浪得虛名!
全部的海鮮只要你看的到、只要你吃的下、只要你拿了開心
你盡管往自己的碗裡放!
這餐檯上的手真的是沒殺停過
補的人沒停過、拿的人手沒軟過
鮭魚/鮪魚泥/花枝/甜蝦/鮭魚卵
認識我的朋友都知道我就是一個鮭魚卵控
這盆鮭魚卵對我來境就是一顆顆的紅橙色的小寶石
顆顆閃耀、顆顆耀眼
我對它是真愛呀!
海鮮丼用的醬油就有5~6種不同
可以依照自己的鹹、甜口味去挑選
納豆/半熟蛋
味噌湯有2種
鮭魚味噌湯/海老(蝦)味噌湯
日式涼伴小菜
章魚/山藥/茄子/海藻/蠶豆/梅子/黃瓜/花枝
一次就給你9道，酷了吧!
蕎麥麵
不敢吃生食海鮮丼飯的人
麵食也是有的
日式各式燉煮物/玉子燒
洋式早餐
焗烤義大利/香腸/薯餅/唐揚雞/漢堡排
馬鈴薯/炒飯/甜椒/秋葵/烤雞
生菜沙拉
別以為就真的只有沙拉和小蕃茄
那是不可能的~
另外還幫你準備了9種不同配料
生火腿、蝦子、洋蔥、起司等等
一個沙拉也讓你不寂寞
圓形餐包、白吐司
一旁還有許多不同口味果醬和奶油
香酥可口的可頌
3款不同口味的蛋糕
第一輪就先意思意思
憑個人最愛的心意開開胃
兩碗小小的海鮮丼飯
終於完成我吃海鮮丼的夢想
那就是~鮭魚卵滿到看不見白米飯
鮭魚卵比白米飯還多!
我就是鮭魚卵大富翁
蘋果汁/柳澄汁/養樂多
不喜歡喝甜的~沒事
另有準備
熱咖啡、冰熱茶都幫你準備就定位
別以為看到飲料就結束啦~
甜點都還沒有開始呢!
法式吐司
還可以自行淋上蜂蜜
酷了吧？!
早餐比下午茶還厲害~
真的只有在這裡!
莓果蛋糕、提拉米蘇、水果白玉、瑞士捲
水果、優酪、奶酪、布丁
別急、別急
還沒結束~
北海道的霖淇淋那可是赫赫有名
早上吃冰不好？!
這句話不適合用於北海道
牛奶霜淇淋、草莓霜淇淋
一次都可以吃的到
小孩才做選擇、大人我都要!
這樣的早餐一連吃二天
人都飄了啦~
來這裡住不包早餐真的就是傻了!
吃完早餐中午你還吃的下就代表你早餐沒有認真吃喔~
終於吃到日本排行前3名的早餐了
太開心、太滿足了啦!
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