たからや:北海道稚内市中央2-11-15，電話: +81 162-23-7200，營業時間:11:00-13:30(星期三休)

上一篇跟大家聊了一下北海道並非都是「味噌拉麵」，以道東、道北為例多半是醬油和鹽味，同時也分享了幾家以醬油為主的米其林拉麵，今天就來介紹一家鹽味見長的拉麵，同時也是日本最北的米其林拉麵，稚內58年懷舊風鹽味拉麵店「たからや」，有機會到最北的車站稚內，拉麵店就在對面。

稍有日本地理概念的，應該都知道稚內是日本最北的城市，車站自然也是。前一篇分享利尻島上的「利尻らーめん味楽」其實它並不是最北，稚內車站旁的たからや其實才是......。

たからや位於稚內車站公車4號月台旁，是家58年的老拉麵店，伴隨著許多稚內人從小孩到結婚生子，甚至當了爺奶，真要說稚內人無人不知無人不曉，更多是日本的拉麵控，不遠千里而來尋味。

順便說一下稚內車站裡有這個很好喝的牛乳「稚內牛乳」，有來的朋友一定要買來喝喝看，這個低溫殺菌法、無攪拌的日本最北牛乳。

1966年創業的たからや在稚內邁入第58個年頭，就日本友人的說法，它幾乎等同了稚內拉麵，在這麼偏避的地方tabelog居然還有3.52實力可見一般。要注意的是營業時間從11:00 - 13:30僅僅兩小時左右。招牌則是鹽味、醬油兩種。

店內是有溫度的家庭風，外場的奶奶非常親切，感覺上都是附近的熟客居多。

menu只有簡單的鹽味、醬油兩種拉麵，另外就是白飯，沒有其他的料理選項。

除了米其林比必登外，也是tabelog的話題店(通常是老店)，分數是3.52。

牆上有不少名字的簽名版。

一般來說拉麵的湯通常只會盛七八分，甚至更少，但這一碗幾乎是九成五..是以怕燙也不好端，所以底下有一個圓形鐵盤托著一起上桌。拉麵裡的配料很單純，就是叉燒、筍干，還有一塊車麩。

第一口是比我想像來的淡的鹽鹹，有一點像大骨風，甚至一點點昆布的滋味，另外湯上浮著一點點蔥油。就在地人的說法這是一碗道北懷舊風的鹽味。整體來說喝起來非常清爽，但不可否認喝多了有一點無聊.....當然，這是對我個人而言。

麵條是我很喜歡細捲麵，入口微微爽口的脆度，湯汁的鮮味少不了咀嚼端的麵香。

叉燒比較偏乾，而且沒太多醃漬的味道，就是比較單純的瘦肉，意外的和清爽的湯頭蠻搭。

筍干咬起來很脆，口感有一點偏乾，有一點點像是發泡過的氣息，我不是太喜歡....(笑)。

車麩是道北拉麵以前常見的食材，當時多數人窮吃不起肉，於是用車麩代替，如今比較老的拉麵店才會沿用。話說，這車麩很吸湯，有一點像油條，口感挺有趣的。

たからや:北海道稚内市中央2-11-15，電話: +81 162-23-7200，營業時間:11:00-13:30(星期三休)

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