とんかつ檍 札幌すすきの店(官網):北海道札幌市中央区南3条西2-7-1，電話:+81 11-281-2929，營業時間:11:00-15:00、17:00-20:00

炸豬排應該是除了拉麵外，我一個人時會特別想吃的料理。同樣的最常找的工具就是米其林推薦或是日本鄉民常用的「tabelog」，如果有百名店那就更好。這家位於薄野的「とんかつ檍」就是從tabelog百名店來找的，雖然它是來自東京的連鎖店，但就我所知好像只有這家得到tabelog百名店，結論當然是非常好吃，可以說是目前為止我在北海道吃過最喜歡的。

查了一下とんかつ檍的第一家店是在東京都大田区的蒲田本店(同樣入選tabelog炸豬排百名店3.72)，創業於2010，とんかつ檍(薄野店)則是在2014年開幕的，札幌除了這家外，另外大通也有一家「とんかつ檍札幌大通店」(3.57)。但進入「tabelog百名店」的只有とんかつ檍-薄野店(3.60)。

進店前，按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog(食べログ)」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁(App)，有一點像台灣人常在google評分。當然現在的Tabelog(食べログ)已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。是以，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog(食べログ)網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

所謂的「日本tabelog百大餐廳」要是我沒搞錯，tabelog這個企畫和專題起源於2016的日本前50名拉麵，因為當時造成很大的迴響，才有了後來「tabelog百名店」的專題。但當然更早前就有所謂的日本5000、1000名店等logo和話題店等，有一點像日本美食餐廳的奧斯卡，之不過評分都是鄉民一票一票投出來的

進入到「tabelog百名店」的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出東京和大阪，點擊炸豬排(藍圈)，再點擊すべて(紅圈)之後可以發現「北海道」的字是比較有店入選的城市會變成深顏色，沒入選則是灰色。然後第二次點擊(すべて)可以更細分該縣更小的行政單元，比方我選的「札幌-薄野」，得到的答案有兩家分別是tabelog3.60的「とんかつ檍(薄野店)」，也是整個北海道唯一入選的。這個功能方便你快速找到你所處地區的tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。

順便說一下有人問我google 和tabelog有什麼分別?我比較常看那一個參考?依我個人的解讀，google是給外國人參考，評分的也是外國人比較多(比例上)，而tabelog基本上就是日本鄉民為主，外國人有但比例相當少。所以，你若是兩個都會看的人，會發現這兩個評比常常會有極大落差......。就像我們常說的，本地人和觀光客吃的不一樣(笑)。也許你會問，萬一兩個有極端不同，我會怎麼選擇?答案是tabelog，google我通常是看照片...很少管底下的留言，評分也只是參考。

店裡就是一個像拉麵店的檯前，另外旁邊有兩三張，可以坐四人的小方桌，算一算差不多就是15-18人。就我來兩次才吃過的經驗，不想排隊就是開店前十分鐘就來，當第一批客人，避開主要附近上班族的用餐時間，理論上是不用等太久。像我11:15分左右到，是可以直接進店，但不到十分鐘就全滿了..照片是我用完餐約莫12點時拍的，外面已經有人在排隊。

這裡的選項很單純，就是炸豬排，部位不同大小不同價格從1320到3300日幣，也有外帶的服務。

我點的是2200日幣，300公克的ロースかつ定食，除了炸豬排還有高麗菜絲，一碗白飯、醬菜和味噌湯。飲料提供的是冰的麥茶。

比較特別的是這裡的炸豬，除了一般豬排店常見的醬汁，還提供的是三四種不同的岩鹽，另外有胡椒和七味粉。

另外還有隨餐附上的黃芥末和一片檸檬，上桌時滿滿的炸豬排香氣，看到這個厚度，只要這個價格，便一半了解為何會有高分和人氣。

將切好的豬排排開後發現 ，豬肉的中間仍帶著粉嫩的顏色，猜想應該會有不少人覺得這豬肉沒熟吧?其實，如果你常吃日本這種厚 切炸豬排就知，多數都會帶點像樣的粉嫩，專業的說法那不是沒熟，而是肌紅蛋白（Myoglobin）」和「血紅蛋白（Hemoglobin）」。但，當然如果你還是擔心害怕，建議不要吃...甚至不要進這樣的餐廳。

這家炸豬排的厚度非常札實飽嘴，外層的麵衣相對薄，但非常的酥，酥到會有聲音在耳際響起的那種，裡面的豬排光是看到那分粉嫩的顏色就讓我興奮不已，口感更是軟嫩的不像話，同時咀嚼端帶著一點點討喜的微肉汁，好吃得亂八九糟。雖然不至於像之前吃到「丸五」時那般驚為天人，但也確定是北海道目前為止我吃過最喜歡的。下次，有機會我也想去東京本店嚐嚐看。

至於沾醬、沾鹽老實說我倒沒有特別的好惡，這炸豬排單吃就美味的要命.....。硬要說就是生菜少了一點，而且好像不能續?但白飯得非常好吃，味噌湯也很涮嘴，醬菜則是中規中矩。

とんかつ檍 札幌すすきの店(官網):北海道札幌市中央区南3条西2-7-1，電話:+81 11-281-2929，營業時間:11:00-15:00、17:00-20:00

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