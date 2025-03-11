森彥咖啡(官網):北海道札幌市中央区南二条西26-2-18，電話:+81 800-111-4883，營業時間:09:00-20:00

不知道何時養成的習慣，每到一個城市就想找家古民宅改建的喫茶店或是咖啡館坐上一坐，資訊除了早前問飯店櫃檯慢慢變成從tabelog下手，最好還能是百名店。前陣子第10幾次到北海道才在札幌友人的推薦下得知這家據說札幌人都知道的咖啡名所，一查居然是北海道唯一入選的咖啡百名店，那就說什麼也要找時間來喝上一喝。結論，古民宅咖啡店內外的整體氛圍都非常喜歡，咖啡也確實很好喝，甜點則是中規中矩。

進店前，按照慣例先解釋順便復習一下什麼是「Tabelog(食べログ)」，簡單說就是一個日本鄉民常用的美食評分評論網頁(App)，有一點像台灣人常在google評分。當然現在的Tabelog(食べログ)已然是龐然大物，除了評分外，搜尋和餐廳資訊的功能也很豐富。是以，不少台灣人在日本覓食都靠這份葵花寶典，自然我也是。有關這個app的使用方法，早前我分享過的「Tabelog(食べログ)網頁版使用教學」，在疫情後每天都有不少人搜尋，有興趣的朋友也可以出門右轉參考參考。

所謂的「日本tabelog百大餐廳」要是我沒搞錯，tabelog這個企畫和專題起源於2016的日本前50名拉麵，因為當時造成很大的迴響，才有了後來「tabelog百名店」的專題。但當然更早前就有所謂的日本5000、1000名店等logo和話題店等，有一點像日本美食餐廳的奧斯卡，之不過評分都是鄉民一票一票投出來的。

進入到「tabelog百名店」的app後，你會發現左側的料理選項條，一共有29個之多，在選項中找到自己有興趣的點擊，這邊附帶說明的是有些熱門、餐廳數較多的選項會細分成東日本及西日本，甚至拉麵還有單獨拉出東京和大阪，點擊咖啡，再點擊すべて(紅圈)之後可以發現「北海道」的字是比較有店入選的城市會變成深顏色，沒入選則是灰色。然後第二次點擊(すべて)可以更細分該縣更小的行政單元，比方我選的「札幌-薄野」，得到的答案就是唯一的「森彥咖啡」(3.65)。這個功能方便你快速找到你所處地區的tabelog入選，再配合你自己喜歡的選項，只要花十分鐘左右就能找到對應料理和地域的餐廳。

森彥咖啡位於札幌後花園之稱的円山公園周邊，這裡有不少咖啡廳與法餐，有一點像是台北的天母，周邊還有北海道神宮和動物園可以順便一遊。大眾交通工可搭地下鐵東西線在「丸山公園站」下車，步行約4、5分鐘。

這一區相對札幌城市要來的寧靜許多，尤其是平日非常適合散步。淡淡鄉村風的老宅外觀，堆著層層的柴火，門口著爬滿了綠色植物，遠遠的，還沒看清就喜歡上。

查了一下森彥咖啡創立於1966年，算吧算吧將近30年，咖啡館的前身是戰後廢棄的60年老房子，店主人花了3年的時間才在不破壞老房子的結構下完成。

才進門就同時聽到兩句溫暖的「いらっしゃいませ」，古民宅的淡淡木造香和咖啡香同時緩緩而來，腳下的每一步好像也隱約聽到木地質的吱喳聲，這氛圍讓人不禁拉低音量、放慢腳步，深怕一個不小心打擾了這一片美好。就連拿起手機拍照都明顯慢了好幾個節拍。

店裡的佈置和台灣不少文青咖啡店一樣，除了自家和咖啡有關的產品外，就是一些藝術展，雜誌、海報等文青資訊。

左側的一樓是主要的用餐區，每個角落都藏滿這棟古民宅的故事，那怕是穿透布簾而入的陽光，都顯得格外有溫度。

二樓的氛圍有著更多大正、昭和時代劇的氛圍，同樣又比一樓的寧靜了些，如果一個人打算久坐靠陽台的窗戶十分適合。

喜歡從二樓天井下俯視，剛進門的、要出門的、沖咖啡的、點餐的、結帳的，人來人去，好像底片不停的流逝。

喜歡一樓以裁縫機改成的窗邊書桌，時不時有微風、陽光伴讀，或是乾脆閉上眼睛就聞著即將撲鼻而來的咖啡香。

坐在桌上的裁縫機彷彿旁，好像還能聽到它在跟我講故事。唧唧復唧唧。

手沖咖啡約莫是7到800日幣間，店員問我想喝怎樣的咖啡，我選了輕焙偏酸的咖啡豆。至於咖啡豆的名字，點完我就忘了。另外點了一個起司蛋糕和戚風蛋糕。

不知道是咖啡真的那麼好喝，還是太喜歡這家咖啡館的氛圍，少有舉起杯就喝了2/3．甚至最後還續杯，那微微偏酸的香氣，完全打中我對咖非的需求，好喝得亂七八糟。

焦糖水蜜桃起司蛋糕550日幣，上面的焦糖不是脆的，有一點膠質的綿，主體的起司很滑順，起司香時濃時淡，呼應著上面的焦糖和底下的水蜜桃，三種甜三個層次，誰也不讓誰。

柚子戚風蛋糕500日幣，柚子的淡雅香氣誘人，戚風蛋糕體格外清爽，有一種古文人不修篇幅的外表，又有那麼一點只有你才懂的味道，啜完最後一口咖啡，把剩下的蛋糕放入嘴裡，準備離去前，又聞柚子的飄香，好像在提醒我秋天來了。

結帳時順手拿了幾個手作的餅乾和咖啡，咖啡真心覺得不錯，後來才知札幌就有很多分店。

森彥咖啡(官網):北海道札幌市中央区南二条西26-2-18，電話:+81 800-111-4883，營業時間:09:00-20:00

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