🍛歐姆蛋好療癒！加上起司跟配料更好吃✨

店家資訊

🙌 🔸Omuya omurice restaurant オムライスの店 おむや @omuraisu.omuya.junji_mitsuhata

🔸〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町２丁目１−8

🔸11:00-20:30(一-五).11:00-14:30(六)、日公休

🔸Google評論分數3.8顆星(270評論)

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岡山車站附近的歐姆蛋簡餐店！

巻きオムライス 850円+チーズ 50円+温泉たまご 100円｜たんぽぽオムライス 950円+スパイシーチキン 400円

🔸不收服務費

🔸小小一家但生意蠻好的🍳如果想要好幾層歐姆蛋的話裡面都還是有白飯唷🤣

因為吃不完所以就沒點～不過加上半熟蛋跟起司都蠻好吃的👍煎雞腿也很嫩！

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