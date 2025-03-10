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日本オムライスの店 おむや｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-10 17:25:08 文字：neru.foodie
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neru.foodie

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日本オムライスの店 おむや｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍛歐姆蛋好療癒！加上起司跟配料更好吃✨

日本オムライスの店 おむや｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌🔸Omuya omurice restaurant オムライスの店 おむや @omuraisu.omuya.junji_mitsuhata
🔸〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町２丁目１−8
🔸11:00-20:30(一-五).11:00-14:30(六)、日公休
🔸Google評論分數3.8顆星(270評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 日本オムライスの店 おむや｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本オムライスの店 おむや｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本オムライスの店 おむや｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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岡山車站附近的歐姆蛋簡餐店！

 

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巻きオムライス 850円+チーズ 50円+温泉たまご 100円｜たんぽぽオムライス 950円+スパイシーチキン 400円
🔸不收服務費

🔸小小一家但生意蠻好的🍳如果想要好幾層歐姆蛋的話裡面都還是有白飯唷🤣

因為吃不完所以就沒點～不過加上半熟蛋跟起司都蠻好吃的👍煎雞腿也很嫩！

 

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