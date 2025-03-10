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關西近郊景點「神戶旅遊」必吃美食，隱藏在山頂的神戶玻璃咖啡廳，布引香草園旁的秘境景點，SOLA CAFE是間超好拍的玻璃屋，午間套餐CP值超高，整尾龍蝦的咖喱飯竟然只要日幣2420元！推薦大家神戶旅遊千萬不能錯過「SOLA CAFE KOBE」。

SOLA CAFE｜神戶最美玻璃咖啡廳

神戶最美咖啡廳「SOLA CAFE」，距離布引香草園、北野異人館街都不遠，從地下鉄「新神戸站」步行8分鐘即可抵達，一路上坡跟著指標走就能看到一個好美的玻璃屋，真的超級夢幻，可以拍出各式各樣的美照，秘境景點推薦給大家！

SOLA CAFE｜店內環境開箱

SOLA CAFE是一個美麗的玻璃屋，三面玻璃窗陽光灑下來真的好美，用好多植栽佈置整個空間，挑高的空間非常寬敞，每次走進來都覺得好美，絕對是神戶最美咖啡廳，玻璃屋非常好拍照，店內座位不少，主要營業時間是中午和下午茶，午間套餐CP值很高，建議中午前往陽光灑進來很美～

坐在玻璃屋內，透過玻璃欣賞著外面的綠色植栽，猶如來到森林裡一般，SOLA CAFE就在布引香草園旁邊，都是貼近大自然風格的景點，喜歡森林系、大自然的你，真的一定要去坐坐，喝杯咖啡吃早午餐。

SOLA CAFE｜整尾龍蝦の「龍蝦咖喱飯」

SOLA CAFE的菜單非常可愛，是插畫風格的菜單，店內提供咖喱飯、早午餐、甜點、飲品，我推薦大家一定要來吃午間菜單，供應時間是11:00-15:00，可以吃到CP值超高的炸龍蝦咖哩飯，整個是整尾龍蝦尾巴，這樣一份竟然只要日幣2420元，真的太強了呀！

龍蝦外皮炸的酥酥脆脆，裡面咬下去肉質Ｑ彈美味，還有濃郁的濃香鮮味，真的超級好吃，大口吃龍蝦的感覺，真的太幸福了！除了龍蝦很滿足，下面的咖喱飯也超好吃，是日式咖喱飯口味，最喜歡有果香甜甜的咖喱飯了～～～

神戶CP值最高的咖啡廳就是SOLA CAFE，台幣500元就能吃到龍蝦，玻璃屋空間超級美，重點是還能從這裡欣賞神戶街景，可以遠眺北野異人館街區，還可以拍到風見鶏の館上面的那隻雞，真的是也超級好，推薦大家來到神戶旅遊，千萬不能錯過超美的SOLA CAFE！

SOLA CAFE｜菜單MENU

完整線上菜單MENU

SOLA CAFE｜店家資訊

SOLA CAFE KOBE

地址：兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4

大眾運輸：新幹線・地下鉄「新神戸」步行8分鐘

電話：080-5635-9502

營業時間：

週六～週一｜9:00-17:00

週二～週五｜11:00-17:00

公休日：週三公休



官方網站｜線上菜單