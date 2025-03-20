【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】御菓子御殿｜紅芋塔與紅紅芋蒙布朗(國際通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

安妮王在日本自由行中，提到沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦，位在那霸國際通的「御菓子御殿」，是沖繩著名的伴手禮專賣店。

沖繩必訪！御菓子御殿甜點體驗+紅芋塔的美味秘密

「御菓子御殿 國際通松尾店」一樓販售紅芋塔、紅芋起司塔等甜點，還能欣賞現場製作過程；二樓則提供沖繩鄉土料理及紅芋蒙布朗等甜點，讓旅人在逛街之餘可以舒適地享受下午茶時光。

甜點下午茶與琉球陶藝的完美融合

此外，店內還提供多款手工陶藝杯具任選，為每杯飲品增添專屬沖繩琉球工藝之美，為顧客帶來創新的美食體驗；不僅是當地居民的首選，也吸引了許多觀光客前來品味。

國際通下午茶好去處：御菓子御殿甜點套餐體驗

「御菓子御殿」不僅是一個享受美食的場所，更是一場視覺與味覺的文化盛宴，趕快到沖繩享受紅芋與陶藝的魅力吧!!!

御菓子御殿│交通

Google地圖請點我 > 縣廳前站到御菓子御殿 國際通松尾店

「御菓子御殿」在讀谷村(本店)、恩納村、那霸機場與國際通皆有分店；安妮王一夥人這次到訪「御菓子御殿 國際通松尾店」，在熱鬧的國際通上，1樓販售沖繩當地的傳統點心「紅芋塔」、其他特色沖繩糕點及伴手禮外，還有現場工廠製作，讓旅人們大飽眼福。

如果想要在「御菓子御殿 國際通松尾店」品嘗餐點、下午茶等，可以來到2樓，適合逛街後，稍微休息一下~

御菓子御殿│環境介紹

傳統日式風格，欣賞沖繩特色陶藝作品

「御菓子御殿 國際通松尾店」融合了傳統琉球文化與現代元素，營造出寬敞明亮的空間，提供舒適且充滿沖繩風情的用餐環境。

餐廳內的空間寬敞且整潔，牆面的展示櫃與桌椅的排列井然有序；且展示櫃內陳列著具有沖繩特色的陶藝作品，包括花瓶與傳統工藝品，營造出濃厚的文化氛圍，讓安妮王一夥人在用餐的同時感受到沖繩的傳統藝術魅力，適合家庭聚餐或朋友聚會。

御菓子御殿│菜單

更多資訊：御菓子御殿的菜單

「御菓子御殿」主要提供 「午餐套餐」 與 「甜點&飲品」的選項，並結合了日本沖繩特色料理與精緻甜點；以午餐套餐(お昼ごはんお得なセット)來說，有日式海鮮、燒肉、沖繩料理等主餐選項，搭配飲品、甜點等，讓人吃飽飽~

安妮王一夥人此次以甜點套餐為主，點了限定的木槿蒙布朗 (ハイビスカスモンブラン)、新蒙布朗(新モンブラン)、紅芋糰子(紅いもゴマ団子)、紅芋起司塔(チーズタルト)等，將「御菓子御殿」大部份的甜點都嚐過一輪XD

任選陶藝杯具，承裝喜愛的飲品!!!

最讓安妮王驚豔的飲品杯具，總共有16款杯具可以選擇，展現獨特的沖繩手工陶藝文化與美感，呈現獨一無二的質感，如細膩的葉紋、花紋、鏤空設計，甚至連杯盤的形狀都有微妙差異，令人賞心悅目~

熱飲（1-8號）：以溫潤的陶器為主，形狀豐富，有典雅細緻的杯盤組合，每款皆刻畫或彩繪著傳統圖案，例如沖繩代表的花卉、葉片紋路及簡約線條設計等。

冷飲（9-16號）：冷飲杯具較高且修長，風格更具現代感，仍保留沖繩的陶器工藝美學，部分杯款點綴了鮮豔的花卉或海洋風格的藍色調。

御菓子御殿│紅芋蒙布朗

紅芋蒙布朗│新モンブラン

深紫色的「紅芋蒙布朗」，將紫色地瓜細緻地擠壓成綿密的絲線，堆疊成一座小巧而誘人的山峰，呈現典雅且富有沖繩特色的美感。

細細一品，紅芋獨有的甘甜與濃郁風味緩緩溢出，與奶油的濃郁完美融合，讓人每一口都能品嚐到紅芋的純樸風味，滑順細緻、入口即化，搭配柔軟的蛋糕體，增添多層次的口感。

御菓子御殿│木槿蒙布朗

木槿蒙布朗│ハイビスカスモンブラン

這粉嫩嫩的甜點，讓人看得少女心噴發，也太夢幻了!!!

「ハイビスカス」中文翻譯有很多種，朱槿花、洛神花、扶桑花等，反正就是木槿屬花朵的一種，索性就先翻個廣義的繁體中文詞彙吧XD

細緻的粉紅奶油堆疊出蓬鬆的甜點城堡，色澤淡雅，淺淺的酸甜風味與滑順的奶油，搭配鬆軟的海綿蛋糕，讓整體風味更加清爽，帶來一份充滿沖繩風情的品味體驗。

御菓子御殿│紅芋薯條

紅芋薯條│いもいもポテトフライ

以黃地瓜與紫地瓜製作而成的炸薯條，外酥內軟，炸過後仍保留了地瓜本身的濕潤與綿密口感；入口時，帶有微微的脆度與鬆軟細膩的滋味，有點像在吃長條版的地瓜球，還蠻特別好吃的~

御菓子御殿│紅芋糰子

紅芋糰子│紅いもゴマ団子

紅芋糰子很像炸芝麻球，外酥內軟的紫薯球，表面有粒粒分明的芝麻；一口咬下，綿密的紫色餡料瞬間爆出，帶有天然的紫薯甘甜味，結合香濃的芝麻，Q彈帶勁，越吃越順口~

御菓子御殿│紅芋起司塔

紅芋起司塔│チーズタルト

黃澄澄、奶香濃郁的起司塔，中間夾了一小塊紫薯餡料，帶著天然香氣與細緻綿密的口感，完美融入到乳酪中，甜而不膩，讓人回味無窮。

御菓子御殿│咖啡拿鐵

繽紛的彩色圓點，呈現活潑且日式傳統文化的氣息

咖啡拿鐵喝起來香濃順口，咖啡的微苦與牛奶的柔滑，帶來綿密且細緻的口感，淡淡的咖啡香氣在口中縈繞，搭配御菓子御殿的甜點，簡直是最棒的享受~

御菓子御殿│琉球紅茶

細膩的葉片與紅色果實紋路，呈現傳統琉球文化的手工陶藝風情

深邃透亮的琉球紅茶，帶有微微的天然甜味與茶葉的醇厚韻味，沒有過重的苦澀，餘韻悠長，帶來一種舒適的放鬆感~

御菓子御殿│評價

厲害的紫薯聖殿，帶你感受紅芋的甜點世界

「御菓子御殿」的用餐體驗結合了沖繩傳統與現代文化，提供寬敞舒適的用餐環境，展示琉球陶藝之美。

安妮王最喜愛的紅芋蒙布朗和木槿蒙布朗，口感細緻，令人回味無窮，搭配精緻陶藝杯具的飲品更添質感。

不論是享用餐點或選購伴手禮，「御菓子御殿」皆能感受到沖繩特有的熱情與文化氛圍，是逛國際通時不容錯過的好去處。

下次到沖繩旅遊，別忘了來「御菓子御殿」品嚐一下紫薯聖殿的威力吧!!!

御菓子御殿│聯絡資訊

店名：御菓子御殿 國際通松尾店

地址：日本〒900-0014 Okinawa, Naha, Matsuo, 1 Chome−2−5 2階

營業時間：09:00–22:00

官網：https://www.okashigoten.co.jp/matsuo-shop/

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