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【日本沖繩必吃美食、居酒屋推薦】沖縄ダイニング琉歌｜12道平價沖繩鄉土料理 (國際通晚餐、沖繩自由行必訪餐廳)

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2025-03-18 10:00:00 文字：pfse64289
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【日本沖繩必吃美食、居酒屋推薦】沖縄ダイニング琉歌｜12道平價沖繩鄉土料理 (國際通晚餐、沖繩自由行必訪餐廳)

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安妮王在日本自由行中，提到沖繩必吃美食、餐廳、居酒屋推薦，位在那霸國際通的「沖縄ダイニング琉歌」，是當地有名的居酒屋，主打傳統豐富的沖繩料理，像是炸鮪魚排、白蔥鹽味牛排、海葡萄、羅火腿、石鍋塔可飯、炸島豆腐、手作花生豆腐、紅芋可樂餅、沖繩煎餅、燉豬腳、沖繩湯餃、苦瓜天婦羅等12道沖繩經典鄉土料理，以及多種日本酒與泡盛，適合搭配各種料理享用，是品嚐道地沖繩料理和體驗文化氛圍的好餐廳!!!

琉歌│交通

【日本沖繩必吃美食、居酒屋推薦】沖縄ダイニング琉歌｜12道平

Google地圖請點我 > 縣廳前站到沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店

從那霸機場站乘坐單軌電車至縣廳前站，步行約5~10分鐘，沿途可以欣賞那霸市的繁華景象，尤其經過國際通時，可以感受濃厚的沖繩都市文化氛圍。

琉歌│環境介紹

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傳統與現代沖繩文化，彷彿來到日版熱炒店~

安妮王一夥人來到「沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店」，雖然是在小巷子裡，但是晚餐時段，依舊充滿熱鬧的氣氛~

 

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在用餐環境上，採用溫暖的木質色調裝潢，並搭配沖繩風格的裝飾，像是琉球玻璃、泡盛、酒瓶等，營造出舒適獨特的南島風情。

另外，座位區域有榻榻米區和普通桌椅，店內燈光柔和，音樂輕鬆愉快，讓人能在溫馨環境中享受平價道地的沖繩料理，適合家庭聚會、朋友聚餐及浪漫約會~

琉歌│菜單

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更多資訊：琉歌菜單

「沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店」的菜單豐富多樣，主打沖繩傳統料理、新鮮海產、生魚片、琉球泡盛等，可以單點，也可以選擇套餐，展現沖繩當地的飲食文化與創意風味。

安妮王一夥人6大1小，一共點了炸鮪魚排、白蔥鹽味牛排、海葡萄、羅火腿、石鍋塔可飯、炸島豆腐、手作花生豆腐、紅芋可樂餅、沖繩煎餅、燉豬腳、沖繩湯餃、苦瓜天婦羅等12道沖繩經典鄉土料理，以及捲曲薯條與些許酒類，度過歡樂的晚餐時光~

琉歌│炸鮪魚排

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來到那霸就要吃鮪魚-炸鮪魚排(美らマグロのレアカツ)

沖繩那霸市為日本少數生鮮鮪魚的地區，是鮪魚的重鎮，因此，也被稱為那霸市魚。

 

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以新鮮鮪魚製成的日式炸鮪魚排，於外層裹著薄薄的麵衣，經過炸製後呈現出酥脆的口感，裡面的粉嫩鮪魚鮮嫩多汁，完美展現「外酥內嫩」的風味。

入口時，能感受到金黃酥脆的外皮與鮪魚的鮮甜，特別適合搭配少許檸檬汁或特製醬汁，增加層次感與清新味道。帶來了一種精緻且令人回味無窮的日式美食體驗。

琉歌│白蔥鹽味牛排

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來到沖繩必吃沖繩牛-白蔥鹽味牛排(白葱塩牛カツ)

酥香脆口的「白蔥鹽味牛排」，白蔥鋪在牛排之上，帶來一股清爽的蔥香氣，鹽味的調味則更加突顯牛肉的鮮甜多汁與柔嫩的口感，產生濃郁的滋味；將香氣與牛肉完美結合的佳餚~

琉歌│海葡萄

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沖繩的綠色魚子醬-海葡萄(海ぶどう)

「海葡萄」是一種生長於沖繩地區海域的特有海藻，像一串串晶瑩剔透的小葡萄，輕輕咀嚼時會微微「爆開」，釋放出濃郁的鹹鮮與爽脆的海味，搭配醬油或醋，進一步提升鮮味與層次感，是沖繩料理中的經典~

琉歌│羅火腿

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沖繩風的豬肉角煮，羅火腿(ラフテー)

「羅火腿」是沖繩傳統的豬肉料理，將嚴選的五花肉，經過醬油、味醂、砂糖以及沖繩特產的泡盛酒等燉煮，呈現誘人可口的琥珀色澤，其實就很像台灣的燉肉XD

安妮王輕輕一咬，肉質軟嫩入味，每一口都能感受到入口即化的肥肉，以及細膩緊實的瘦肉，甘鹹的滋味，值得讓人回味。

琉歌│石鍋塔可飯

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墨西哥風味的日式石鍋塔可飯(石焼タコライス)

在熱騰騰的石鍋中，以白米為基底，鋪上炒得香濃的塔可肉醬，再搭配鮮綠的生菜、紅色的番茄丁與融化的起司，最後點綴些許莎莎醬或奶油，色彩鮮明很討喜~

口感上，加熱的石鍋讓飯底微微焦化，帶來酥脆的口感，與濃郁肉醬和蔬菜的清爽形成絕妙的對比。一口咬下，米飯吸收了肉汁與醬料的香氣，佐以微辣的風味與蔬菜的清新，讓人胃口大開， 不僅是視覺與味覺的享受，也是溫暖人心的創意美食。

琉歌│炸島豆腐

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搭配店家特製的海膽醬油，好吃的炸島豆腐(島豆腐の厚揚げ)

以當地特有的「島豆腐」為主角，經過油炸後，外層變得酥脆，而內部仍然保持柔嫩且富有彈性。一口咬下，能感受到外皮的酥香和內部豆腐細膩的對比，帶有誘人的油炸香氣。

搭配店家特製的海膽醬油，增添鹹香風味；這道料理簡單卻極具特色，展現了沖繩島豆腐的質樸美味，是安妮王還蠻喜歡的沖繩料理。

琉歌│手作花生豆腐

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手作花生豆腐(手作りジーマーミー豆腐)

「手作花生豆腐」是沖繩著名的傳統料理，以花生為主要原料，外觀呈現柔滑細膩的乳白色，看起來如同精緻的奶酪。

安妮王品嚐後，可以感受到入口即化的綿密質感，伴隨著濃郁的花生香氣在口中蔓延，甜味柔和，超好吃的!!!

琉歌│紅芋可樂餅

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紅芋可樂餅(紅芋コロッケ)

將當地特產紫薯地瓜切片後，油炸成金黃香酥的可樂餅，視覺上非常吸引人~

一口咬下，外層酥脆可口，咬下去時能聽見輕脆的聲音，隨即感受到餡料的柔滑與細緻，甜而不膩的自然甜味在舌尖綻放，散發出濃郁的紅芋香氣。

琉歌│沖繩煎餅

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沖繩煎餅(ヒラヤーチー)

「沖繩煎餅」的名稱源自日文「平焼き」，意指「平坦地烘烤」，早期，沖繩居民會將麵粉與家中現有的食材如蔬菜、海鮮或豆腐混合，再煎成薄餅，作為日常餐點或零食。

薄博的沖繩煎餅，煎得酥酥脆脆，帶有豐富的蔬菜和海鮮的鮮甜滋味；咬下時，濃郁的柴魚香氣與醬料的鹹香完美交織，伴隨熱氣輕飄，加入些許調味料，提升整體風味。

琉歌│燉豬腳

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燉豬腳(ティビチ)

「沖繩燉豬腳」追溯於沖繩的飲食文化，講究「豬身上的每一部分都不浪費」，因此包括豬腳在內的部位都被製作成各種料理，絲毫不浪費~

長時間燉煮豬腳，色澤紅潤、晶瑩剔透，表面帶著微微的光澤與豐富的膠質，富有彈性，入口即化，肉質軟嫩入味，充滿濃郁的醬香與淡淡的甜味。

鋪上細緻的白蔥絲與青蔥點綴，增添了清新感，旁邊常附上醬料，讓人一口接著一口，提供多樣化的吃法享受。

琉歌│沖繩湯餃

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沖繩湯餃(スープ餃子)

沖繩曾受琉球王國貿易影響，中華料理在當地流傳，像是餃子、豆腐等；而「沖繩湯餃」正是一道融合了日式風味與中華料理特色的美食。

店家特製鰹魚湯，飄著切碎的蔥花與翠綠的韭菜，為湯品增添清新感；加上辣椒餃子，那半透明的外皮，隱約可見內餡，鮮嫩多汁，搭配湯中的蔬菜，提升了整體的層次感與鮮味。

琉歌│苦瓜天婦羅

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苦瓜天婦羅(ゴーヤの天ぷら)

來到沖繩就要吃苦瓜，將苦瓜切成薄片後，裹上一層金黃色的天婦羅麵衣，炸至酥脆；既保留苦瓜的養生特性，又增添了香酥的口感，苦瓜的清香與天婦羅的香脆相互融合，搭配盤中附上的醬油與粗鹽，呈現簡單的好滋味。

琉歌│捲曲薯條

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捲曲薯條(カーリーポテトフライ)

飯後來點鹹香可口的薯條，是大人小孩的最愛!!!

琉歌│酒類

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最後，來杯黑糖燒酌、泡盛、日本酒、外國酒等，閒話家常，在日本體驗熱鬧非凡的居酒屋飲食文化吧!!!

琉歌│評價

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「沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店」是一家融合傳統與現代沖繩風格的居酒屋。

菜單豐富多元，從沖繩湯餃到紅芋可樂餅；安妮王特別推薦鮮嫩多汁的炸鮪魚排與清爽鹹香的白蔥鹽味牛排，每道料理都值得細細品味~

是適合家庭、朋友聚會的理想選擇。

琉歌│聯絡資訊

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店名：沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店

地址：3 Chome-13-16 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015日本

營業時間：17:00–00:00

官網：https://www.cs-delight.co.jp/business/shop01/

菜單：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/course/

預約：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/yoyaku/?vos=othpporgzzzzx00000001

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