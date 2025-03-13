現點現煮的極致美味，來到佐世保四ヶ町，怎能錯過當地超人氣的

讃岐うどんの はなまるうどん，這裡不僅有Q彈美味的讃岐烏龍麵

，更有豐富的炸物、關東煮等選擇，讓你吃得飽足又滿足。更棒的是，這裡

的價格經濟實惠，麵體份量更是比一般店家多出不少，絕對是CP值爆表的美食天堂！

你喜歡吃哪一種烏龍麵呢?

個人偏愛有口感 有嚼有勁的烏龍麵

吃起來總是覺得相當過癮~

其中…讚岐烏龍麵是我挑烏龍麵首選

不管是傳統滷味、超市購買烏龍麵或是餐廳有烏龍麵的選擇….

讚岐烏龍麵絕對是優先順位~!!!

隸屬於吉野家集團的 讃岐うどんの はなまるうどん，專注於提供

各式美味且富有彈性的讃岐烏龍麵，讓所有喜愛Q彈口感的你，絕對不容

錯過。半自助式點餐自取，先拿炸物及點選餐後結帳，自助料理區有各種

配料自助取用。

在享受美味佳肴的同時，舒適的用餐環境同樣至關重要。寬敞舒適的

用餐空間，搭配木製桌椅，讓用餐體驗更加愉悅。

明太子拌烏龍麵

這裡的烏龍麵堅持現點現煮，麵條彈牙有嚼勁，搭配辛辣的明太子

與磨碎的蘿蔔，拌勻後入口，辛辣的風味讓人一試上癮。特別的是

，店家的製醬油帶有淡淡的甜味，完美襯托出烏龍麵的原始風味，

讓人回味無窮。

豆皮烏龍麵

如果你偏好清爽的口感，絕對不能錯過甜香豆皮烏龍麵。軟中帶點

厚感的豆皮，吸附滿滿的湯汁，入口即化卻不油膩，每一口都讓人

感受到滿滿的幸福。

如果你覺得一碗烏龍麵還不夠，這裡還有更多選擇！帶有醇厚醋香

的醋飯，搭配香甜的豆皮壽司，或是經典多汁的炸物，無論怎麼搭配

，都能為你的味蕾帶來驚喜。

享用完美食後，別急著離開！佐世保四ヶ町商店街就在門外，這裡是

當地人最愛的購物天堂，從特色小店到潮流服飾應有盡有。漫步其中

，感受佐世保的悠閒氛圍，為你的美食之旅畫下完美句點。

はなまるうどん 佐世保四ヶ町店

長崎県佐世保市上京町5-9

營業時間:10:00-20:30

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