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日本[食]長崎 佐世保四ヶ町商店街 一碗讃岐烏龍麵，開啟美食之旅 佐世保四ヶ町店 讃岐うどんの はなまるうどん

2025-03-13 14:06:26 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[食]長崎 佐世保四ヶ町商店街 一碗讃岐烏龍麵，開啟美食之旅 佐世保四ヶ町店 讃岐うどんの はなまるうどん

現點現煮的極致美味，來到佐世保四ヶ町，怎能錯過當地超人氣的
讃岐うどんの はなまるうどん，這裡不僅有Q彈美味的讃岐烏龍麵
，更有豐富的炸物、關東煮等選擇，讓你吃得飽足又滿足。更棒的是，這裡
的價格經濟實惠，麵體份量更是比一般店家多出不少，絕對是CP值爆表的美食天堂！

日本[食]長崎 佐世保四ヶ町商店街 一碗讃岐烏龍麵，開啟美食之旅 佐世保四ヶ町店 讃岐うどんの はなまるうどん

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你喜歡吃哪一種烏龍麵呢?
個人偏愛有口感 有嚼有勁的烏龍麵
吃起來總是覺得相當過癮~
其中…讚岐烏龍麵是我挑烏龍麵首選
不管是傳統滷味、超市購買烏龍麵或是餐廳有烏龍麵的選擇….
讚岐烏龍麵絕對是優先順位~!!!

日本[食]長崎 佐世保四ヶ町商店街 一碗讃岐烏龍麵，開啟美食之旅 佐世保四ヶ町店 讃岐うどんの はなまるうどん

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隸屬於吉野家集團的 讃岐うどんの はなまるうどん，專注於提供
各式美味且富有彈性的讃岐烏龍麵，讓所有喜愛Q彈口感的你，絕對不容
錯過。半自助式點餐自取，先拿炸物及點選餐後結帳，自助料理區有各種
配料自助取用。

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在享受美味佳肴的同時，舒適的用餐環境同樣至關重要。寬敞舒適的
用餐空間，搭配木製桌椅，讓用餐體驗更加愉悅。

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明太子拌烏龍麵

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這裡的烏龍麵堅持現點現煮，麵條彈牙有嚼勁，搭配辛辣的明太子
與磨碎的蘿蔔，拌勻後入口，辛辣的風味讓人一試上癮。特別的是
，店家的製醬油帶有淡淡的甜味，完美襯托出烏龍麵的原始風味，
讓人回味無窮。

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豆皮烏龍麵

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如果你偏好清爽的口感，絕對不能錯過甜香豆皮烏龍麵。軟中帶點
厚感的豆皮，吸附滿滿的湯汁，入口即化卻不油膩，每一口都讓人
感受到滿滿的幸福。

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如果你覺得一碗烏龍麵還不夠，這裡還有更多選擇！帶有醇厚醋香
的醋飯，搭配香甜的豆皮壽司，或是經典多汁的炸物，無論怎麼搭配
，都能為你的味蕾帶來驚喜。

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享用完美食後，別急著離開！佐世保四ヶ町商店街就在門外，這裡是
當地人最愛的購物天堂，從特色小店到潮流服飾應有盡有。漫步其中
，感受佐世保的悠閒氛圍，為你的美食之旅畫下完美句點。

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はなまるうどん 佐世保四ヶ町店
長崎県佐世保市上京町5-9

營業時間:10:00-20:30

 

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